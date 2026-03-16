本日スタート！　ダーツライブ×『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』コラボキャンペーン

株式会社ダーツライブ

セガサミーグループの株式会社ダーツライブ(本社:東京都品川区、代表取締役 社長執行役員:阿部 東)は、2026年3月16日（月）より「ダーツライブ×『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』コラボキャンペーン」を実施いたします。



本キャンペーンは、株式会社セガ（同グループ企業）の大人気ゲーム『龍が如く』シリーズの最新作である 『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』(2026年2月12日（木）発売)の発売を記念したコラボキャンペーンです。



キャンペーン期間中は、『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』をフィーチャーした期間限定のオリジナルゲームや、ゲームに登場するキャラクターたちがデザインされた多彩なデジタルコンテンツを展開。グループシナジーを活かしたコンテンツを多数お届けいたします。

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』コラボのダーツゲームが期間限定で登場

ダーツライブのオンラインマシン「ダーツライブ3」「ダーツライブ2」にて、コラボゲーム『龍が如く』501を期間限定で展開いたします。プレイ条件を満たした方を対象に、デジタルコンテンツをプレゼントします。

プレイ条件を満たすともらえるデジタルコンテンツ

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=hqKoWCvvTpM ]

ライブエフェクト

ダーツライブテーマ（ピクチャーテーマ）

ダーツライブ3: 5回プレイで限定ライブエフェクトプレゼント（*1）

ダーツライブ2: 1回プレイで限定ピクチャーテーマプレゼント（*2）



(*1）ダーツライブ3 / ダーツライブホームで使用可能

(*2）ダーツライブ3 / ダーツライブ2 / ダーツライブホームで使用可能

自分の好きなデザインの「ライブエフェクト」や「テーマ」を設定することで、ゲーム画面を個性的にアレンジできます。

多彩な新作デジタルコンテンツを販売

本キャンペーンでは、『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』の登場キャラクターをデザインした多彩なデジタルコンテンツを販売します。

■ライブエフェクト （全2種）

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=UgEsPkVHaDY ]

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=nk3PpKaoF0w ]

■ムービーテーマ（全2種）

■『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』作品紹介

■アワードムービー （全4種）

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』とは？

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』は「変わる伝説、新たな歴史」というコンセプトのもと、2009年にリリースされた『龍が如く３』をリメイクした『龍が如く 極３』と、完全オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』の2作品を1本に収録したタイトルです。



『龍が如く 極３』では、数多の絆を背負い、守るために戦い続ける主人公・桐生一馬の物語が描かれます。沖縄と東京の街並み、迫力を増したバトルアクションや物語を深めるドラマシーンの追加、やり込み要素満載のプレイスポットなど、あらゆる面で圧倒的に進化しています。

そして、『龍が如く３外伝 Dark Ties』は、桐生の前に立ちふさがる強敵・峯義孝を主人公としたタイトルです。ベンチャー企業のトップだった峯が極道の世界に身を投じるに至った歩みをドラマチックに描いています。

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』では、桐生と峯、2人の男の熱いドラマを1本でお楽しみいただけます。

■ダーツライブ×『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』コラボキャンペーンサイト

https://www.dartslive.com/jp/campaign/ryu_kiwami3/



■『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』 公式サイト

https://ryu-ga-gotoku.com/kiwami3/

株式会社ダーツライブについて

株式会社ダーツライブは、国内のオンラインダーツマシン設置総台数第1位のダーツマシンメーカーです。ゲーム機器開発からサービスの創出、大会運営など、リーディングカンパニーとして事業を推進しながら、ダーツを通したSDGs活動など社会貢献活動も行っています。

https://www.dartslive.co.jp/