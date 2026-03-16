『学べるラブリーpresents 笑って儲かる マヂ株超入門』出版記念イベント開催決定！M-1王者マヂカルラブリー、カリスマ投資家テスタ氏からのお祝いコメントも

松井証券株式会社

松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、以下「当社」）は、株式会社扶桑社主催の『学べるラブリーpresents 笑って儲かる マヂ株超入門』（松井証券・武藤正樹著）発売記念イベントを開催することをお知らせいたします。本イベントは、2026年4月11日（土）、ジュンク堂書店池袋本店（東京）にて行われ、当社 武藤正樹、佐田志歩氏がトークセッションおよびサイン会を実施いたします。

イベント開催概要

【日時】2026年4月11日（土）14時～15時（予定）

【登壇者】佐田志歩氏、武藤正樹

※トークイベントとサイン会を実施予定です。

【会場】ジュンク堂書店池袋本店（東京都豊島区南池袋2丁目15-5）

※イベント詳細はこちら（URL：https://onlineservice.maruzenjunkudo.co.jp/products/j70019-260411）

書籍化を記念したスペシャルムービー第2弾！

当社YouTube公式チャンネルにて、書籍化を記念したスペシャルムービーを公開いたしました。この動画では、発売を記念して「資産運用！学べるラブリー」出演者のM-1王者マヂカルラブリー、カリスマ投資家テスタ氏からのお祝いコメントをいただきました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ccw_WmJvZoM ]

書誌情報

タイトル：『学べるラブリーpresents 笑って儲かる マヂ株超入門』

著者：松井証券・武藤正樹

定価：1,870円（税込）

発行：扶桑社

発売日：2026年4月10日（金）

判型：A5判／176ページ

ISBN：978-4-594-10241-8

※全国の書店、ネット書店にて予約受付中です

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4594102417

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18538587/

『資産運用！学べるラブリー』とは？

総再生回数は7,000万回超！松井証券公式YouTubeチャンネルでは、投資を始めたばかりの方、これから始めようという方に、楽しく資産運用を学んでもらえるよう、M-1グランプリ2020王者のマヂカルラブリーさんが出演する投資教育バラエティー番組『資産運用！学べるラブリー』を2020年7月より公開しています。

「お笑い×投資」という斬新な切り口でご好評をいただき、番組を開始して以降、公式YouTubeチャンネル登録者数は70万人を突破するなど急成長しています。これまでシーズン1～19とスピンオフ企画を合わせて100本以上の動画を公開しています。動画では、投資の基礎知識をはじめ、総利益100億円突破のカリスマトレーダー・テスタさんによるリアルな投資の話など、様々な角度から投資の面白さを伝えています。

最新シーズン公開中：資産運用！学べるラブリーSeason19 ～日経平均株価攻略編～(https://www.youtube.com/playlist?list=PLWClkZSO9xMZHmv3bsBqKxjnHk0RqHFkM)

著者プロフィール

松井証券

1918年（大正7年）創業、100年以上の歴史を持つ日本初のインターネット専業の証券会社。日本株・米国株、投資信託、FX、先物・オプション取引、NISA、iDeCoなど幅広い金融商品を取り扱う。「投資をまじめに、おもしろく。」をコーポレートスローガンに掲げ、投資体験を通じてお客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指す。



武藤正樹（むとうまさき）

松井証券投資メディア部 シニアプロフェッショナル

2002年に新卒で松井証券に入社後、カスタマーサポート支援(VOC分析)、商品開発、マーケティングなど、幅広い業務を経験。顧客視点に基づいた金融リテラシー向上策の一環として、YouTubeでの動画制作を企画立案。2020年にプロデューサー兼出演者として「資産運用！学べるラブリー」を開始し、総再生数7,000万回を超える人気コンテンツへと成長させる。同シリーズのほか、「予約の取れない株相談所」「テスタの魔法株学校」「最速で億れるFX」など、新しい動画コンテンツの制作にも挑戦し続けている。

松井証券は、投資体験を通じて、お客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指します。

以上

＜取扱商品のリスクおよび手数料等の説明＞

動画について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/movie.html

業者名等 松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号

加入協会名 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会