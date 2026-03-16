アニメ「ハイキュー!!」のグッズがシンクイノベーション株式会社より発売されます！
シンクイノベーション株式会社
キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、アニメ「ハイキュー!!」グッズの予約販売を下記サイトにて3月16日（月）から開始いたしました。
アニメ「ハイキュー!!」より音駒高校と梟谷学園高校の選手たちが
大人気描き起こしミニキャラ「mochochoシリーズ」で登場！
前髪クリップやステッカーなど豊富なラインナップをお見逃しなく！
■販売サイト：https://www.vvit.jp/
■予約開始：2026年3月16日（月）12:00～
■出荷予定日：2026年6月中旬予定
～～商品ラインナップご紹介～～
(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。
今後もシンクイノベーション株式会社では、
アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！
＜会社概要＞
シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）
〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21
中津明大ビル 8階
大阪営業所 MD事業部
＜事業概要＞
アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売