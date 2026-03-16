アニメ「ハイキュー!!」のグッズがシンクイノベーション株式会社より発売されます！

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シンクイノベーション株式会社




キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、アニメ「ハイキュー!!」グッズの予約販売を下記サイトにて3月16日（月）から開始いたしました。




アニメ「ハイキュー!!」より音駒高校と梟谷学園高校の選手たちが


大人気描き起こしミニキャラ「mochochoシリーズ」で登場！




前髪クリップやステッカーなど豊富なラインナップをお見逃しなく！




■販売サイト：https://www.vvit.jp/


■予約開始：2026年3月16日（月）12:00～


■出荷予定日：2026年6月中旬予定





～～商品ラインナップご紹介～～








(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会




※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。




今後もシンクイノベーション株式会社では、


アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！





＜会社概要＞


　シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）


〒531-0071　大阪府大阪市北区中津1-2-21


　　　　　　　　　　中津明大ビル 8階


　　　　　　　　　　大阪営業所　MD事業部



＜事業概要＞


　アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売