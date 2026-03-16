大学入試の情報格差は止まらず、高校生の親“7割以上”が不安｜合格者と直接話せる「総合型選抜進学フェア」開催

株式会社花形

大学入試において総合型選抜（旧AO入試）を導入する大学は9割以上に拡大していますが、保護者や受験生の制度理解はまだまだ十分とは言えません。高校生の子どもを持つ保護者への調査では、7割以上が「仕組みを十分に理解できていない」と回答する結果に（※森塾調べ）。



こうした背景を受け、株式会社花形が運営する、過去3,000名以上の合格者を輩出する総合型選抜専門塾AOI（以下AOI）は、総合型選抜で大学に合格した学生と直接話せる進学イベント「総合型選抜進学フェア」を大阪校および立川校（今月開校の新校舎）で開催いたします。



本イベントでは、早稲田大学・慶應義塾大学・上智大学・GMARCH、関関同立などの合格者が参加し、大学ごとのブース形式で相談を実施。志望校選びや受験対策、大学生活のリアルなどを直接聞くことができる機会を提供し、入試制度への理解を深めることを目指します。「入試制度の変化に対応した新しい進路相談の場」として、ぜひご取材ください。

背景｜広がる総合型選抜と情報不足

総合型選抜専門塾AOI主催、合格者と直接話せる「総合型選抜進学フェア」サムネイル

近年、大学入試は大きく変化しています。文部科学省の調査（令和7年度）によると、大学全体の総合型選抜導入率は9割以上に達しており、総合型選抜は多くの大学で実施される入試方式となっています。

一方で、制度の内容や対策方法については十分に理解されていないケースも多く見られます。

高校生の子どもを持つ保護者に実施した調査では、

・「総合型選抜の内容を理解している」27%

・「学校推薦型選抜との違いを説明できる」11％

と入試制度の理解に不安を感じる家庭が多いことが明らかに。

※森塾調べ

総合型選抜は、志望理由書や面接、小論文など複数の評価要素で学生を選抜する入試方式であり、早期の情報収集や準備が重要とされています。しかし、具体的な対策や大学ごとの特徴については、高校生や保護者が情報を得る機会が限られているのが現状です。

イベントの特徴｜総合型選抜合格者と直接話せる進学フェア

こうした課題を受け、AOIでは大学合格者の実体験を聞くことができる「総合型選抜に特化した進学フェア」を開催します。

当日は「早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、GMARCH、関関同立」など総合型選抜で大学に合格したAOIのメンター（講師）が参加し、受験経験をもとに高校生の相談に対応。大学ごとにブースを設置し、志望校の特徴や受験対策について具体的に相談できる環境を用意します。

＜相談例＞

・総合型選抜に向いている人はどんなタイプなのか

・どのようなスケジュールで何から準備していくのか

・志望理由はどのように考えるのか

・面接ではどのような質問をされ、どう答えたのか

・高校生活で評価された活動や経験は何だったのか

といった、インターネット検索だけでは得にくい具体的な体験談を聞くことができます。

イベント概要

総合型選抜進学フェアの実施イメージ個別相談しているイメージ

■イベント名

『 有名大学合格者と”直接”話せる！総合型選抜進学フェア』

・総合型選抜合格者による受験体験の共有

・志望理由書や面接など受験対策の相談

・志望校選びや併願戦略に関する相談

など

■対象

新高校1年生～高校3年生、浪人生、および保護者

■参加費

無料

■開催日時/場所（出入自由）

＜大阪＞

・日時：3月20日(金/祝) 16:00~19:00

・場所：AOI大阪校（大阪梅田駅 茶屋町口より徒歩5分）

〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町１５－３０ ＳＭＫ梅田 3F

※詳細/申込はこちら(https://aoaoi.jp/event/fair_osaka0320/)

＜東京＞

・日時：3月22日(日)13:00～17:00

・場所：AOI立川校（JR立川駅より徒歩6分、多摩モノレール立川南駅より徒歩3分）

〒190-0023 東京都立川市柴崎町３丁目１４－３ コートドカスティヨン 2階

※詳細/申込はこちら(https://aoaoi.jp/event/fair_tashikawa0322/)

取材に関するお問い合わせ

AOI大阪校AOI立川校

＜連絡先＞

総合型選抜専門塾AOI 広報担当

・電話：050-1730-7779

・メール：pr@aoaoi.jp



＜取材ポイント＞

●広がる「総合型選抜」と家庭の理解のギャップ

9割以上の大学が総合型選抜を導入する一方で、保護者の7割以上が「仕組みを十分に理解できていない」という現状も。過去3,000名以上の合格者を輩出・全国に13校舎を展開するAOIが、「大学入試の変化」「家庭の認識のギャップ」についてお伝えします。



●大学入試の変化に対応する新しい進学イベント

総合型選抜は大学ごとに評価基準が異なるため、情報収集の重要性が高まっています。本イベントでは大学別ブース形式を採用し、志望校の合格者から直接話を聞くことができる仕組みとなっており「入試制度の変化に対応した新しい進路相談の場」として取材いただけます。



●進路選択に悩む高校生・保護者のリアルな声

イベント当日は、総合型選抜を検討する高校生や保護者が大学合格者へ進路相談を行う様子を取材いただけます。志望校の選び方や受験準備の進め方など、現在の高校生が抱える「進路の悩みや不安」について生の声を聞くことができます。



●総合型選抜で大学に合格した学生の受験体験

早稲田大学・慶應義塾大学・上智大学・GMARCH、関関同立などの大学合格者が参加予定です。志望理由書の作成や面接対策など「総合型選抜の実際の受験体験」について話を聞くことができます。

総合型選抜専門塾AOI

総合型選抜専門塾AOI：ロゴ



総合型選抜専門塾AOIは、総合型選抜の対策を専門とした大学受験対策塾。

「自分っぽい人生の一歩目を踏み出すために」というミッションのもと大学合格をゴールと捉えず、高校生一人ひとりの将来を一緒に考え人生に寄り添う教育を行なっています。高校生の経験や感じたことに向き合い、一緒に「将来」を考え様々な可能性を与えるべく、完全１対１のコーチング個別授業を取り入れています。

2025年度入試においては96.6%（※）の合格率を誇っており、2026年1月現在、京都校・大阪校・西宮北口校・渋谷校・上野校・立川校・横浜校・名古屋いりなか校・大分校・中津校・別府校・オンライン校と、全国に13校舎を展開しています。



・社名：株式会社 花形

・住所：〒600-8090 京都府京都市下京区綾小路烏丸東入る竹屋之町251番地2 ナカムラビル2階

・代表取締役 ：小澤 忠

・設立 ：2017年3月

・会社URL：https://hanagata.co/

・AOI サービスサイト：https://aoaoi.jp/

・総合型選抜専門塾AOI チャンネル (登録者数 2.05万人) *2025年3月4日時点：

https://www.youtube.com/@AO_AOI_ch



※2025年度入試 花形内部データ「大学・学部を３つ以上受験した生徒」より参照