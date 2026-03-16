ピザクックのホークス開幕応援クーポン始動！今だけピザ全サイズ全品が１枚最大1000円割引！

株式会社イワタダイナース

ピザクック（運営元：（株）イワタダイナース 代表：原野拓郎）は、福岡ソフトバンクホークスの開幕を応援するべく、2026年3月16日（月）よりピザ全品対象のクーポンキャンペーンを始動しました。

ピザ S/M/L 全サイズがそれぞれお得な割引価格となります。

2026年3月16日～4月30日までの期間中、ピザ全品に何枚でも！何回でも！使用でき、ピザ1枚最大1,000円割引となるお得なクーポンです。(Lサイズの場合)

クーポンを組み合わせることで、さらにお得にご注文いただけます。

また、ピザクックHPから3,000円以上ご注文いただいたお客様限定で、山盛りポテトLを無料でご提供します。

この機会にお得なクーポンをご活用ください。

キャンペーン期間： 2026 年 3 月 16 日～ 2026 年 4 月 30 日

キャンペーン概要

●応援1

ピザ全品！Sサイズ 300円割引クーポン

●応援2

ピザ全品！Mサイズ 700円割引クーポン

●応援3

ピザ全品！Lサイズ 1000円割引クーポン

●応援4

ピザクックHP限定

3,000円以上のご注文で使える、山盛りポテトL無料クーポン！

今だけのお得な機会に、ピザと一緒に人気のサイドメニューをお試しください。



人気ナンバーワン『スーパースターフォー』をご注文の場合

★キャンペーン価格

Sサイズ：300円クーポンで1,680円 → 1,380円

Mサイズ：700円クーポンで2,680円 → 1,980円

Lサイズ：1000円クーポンで3,980円 → 2,980円

※LサイズをピザクックHPよりご注文いただいた方は、割引前のご注文金額が3,000円以上になりますので、山盛りポテトL無料クーポンをお使いいただけます。

(デリバリー限定)

※クーポンキャンペーン注意事項※

・ピザ定価からの割引となります。

・チーズピザにはご利用いただけません。

・他のキャンペーンとは併用できません。

・注文時に必ずクーポンコードをお伝えください。申告無き場合は通常価格となります。

・本クーポンは何回でもご利用いただけます。

【会社概要】

株式会社イワタダイナース

代表：原野拓郎

所在地：福岡市博多区諸岡3-25-20

https://www.pizzacooc.com/

ピザクックは福岡で生まれ、福岡の皆様に育てていただきました。

現在福岡県に32店舗、佐賀県に1店舗、合計33店舗を展開しています。

美味しさと健康を商品開発のコンセプトに、厳選された素材とこだわりの製法により高品質な商品作りを追求してきました。

これからも、地域の皆様に愛されるピザ作りに挑戦していきます。



ピザクック店舗（全33店舗）

福岡県

原店、六本松店、諸岡店、野方店、野間店、姪浜店、薬院店、長尾店、

やよい坂店、春日店、大野城若草店、春日原店、箱崎店、

香椎いーなテラス店、久留米諏訪野店、博多駅店、小郡店、二日市店、

志免店、八幡黒崎店、和白店、小倉北店、小倉井堀店、小倉東店、

イオンなかま店、伊都店、前原店、折尾浅川店、宗像赤間店、福津店、

イオン穂波店、（ピザクックEXPRESS 福岡PayPayドーム店）



佐賀県

佐賀店