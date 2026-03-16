企業キャンペーン向け「オンラインガチャ」制作サービスを提供開始　29万円～・1ヶ月から利用可能

株式会社YONDE

株式会社YONDE（本社：福岡市中央区、代表取締役：田坂 洋一、以下「YONDE」）は、企業のキャンペーン施策で活用できる「オンラインガチャ制作サービス」の提供を本日より開始いたします。

「オンラインガチャ」制作サービスを提供開始

オンラインガチャとは、当たり内容や確率を設定できるデジタル抽選コンテンツで、スマートフォンから手軽に参加できるゲーム性のある施策として、店舗イベントやプロモーション施策、SNSキャンペーンなど幅広いシーンで活用されています。

LINEガチャのデモWebガチャのデモ

▼オンラインガチャ制作サービスの詳細はこちら

https://yonde.co.jp/service/gacha

■開発背景

オンラインガチャの活用が広がる一方で、長期契約が前提となるケースや、専用ツールを用いた自社制作が求められる場合もあり、導入コストや制作負担が課題となっていました。

YONDEでは、こうした課題を解消するため、企画・制作・公開に加え、キャンペーンの進捗状況を確認できる管理画面の設定までをワンストップで対応する「オンラインガチャ制作サービス」を提供します。契約は1ヶ月から、費用は29万円から利用できるため、単発のキャンペーンでも導入しやすく、スムーズなキャンペーン実施を実現します。

■ガチャのデモを体験

ガチャのデモを体験

まずは、スマートフォンで上記QRコードを読み取り、オンラインガチャをご体験ください。

デモ版で実際の利用イメージをご確認いただけます。

■YONDEのオンラインガチャ制作サービスの特長

YONDEのオンラインガチャ制作サービスの特長

YONDEのオンラインガチャ制作サービスは、WebサイトやLINE上で展開できるガチャの企画から制作・公開までをワンストップで対応するサービスです。最短1ヶ月から利用可能な柔軟な契約形態と、29万円～の分かりやすい料金プランを特長としています。

さらに、公開後は管理画面から抽選数や抽選結果などの進捗状況を確認することが可能です。また、表示データはCSV形式でダウンロードできるため、レポート作成もスムーズに行えます。これにより、企業や広告代理店のご担当者様の負担を最小限に抑えながら、スピーディーかつコストパフォーマンスよくキャンペーンを実施することができます。

■ オンラインガチャ制作の流れ

オンラインガチャ制作の流れ- ヒアリング・要件定義目的やターゲット、利用シーンをヒアリングし、実施方法（Web／LINE／イベント連動など）や参加条件を整理します。あわせて、景品内容や当選数、キャンペーン期間などの基本条件を決定します。- 企画設計ガチャの演出や体験フローを設計し、景品ラインナップや当選確率を設定します。また、SNS拡散やLINE登録などにつながるプロモーション導線も設計します。- デザイン制作PC・スマートフォンに対応したガチャ画面のUIデザインを制作します。景品画像やアイコン、バナー、OGP画像などの制作、または素材手配にも対応します。- 実装・検証当選判定や確率設定などのガチャロジックを実装します。SNSシェアやLINE連携などの機能設定を行い、ブラウザや端末ごとの表示・動作確認を実施します。- 公開～運用サポート公開対応を行い、抽選数や抽選結果などを確認できる管理画面を提供します。また、公開後も運用サポートや軽微な修正に対応します。無料相談を申し込む :https://yonde.co.jp/service/gacha/contact

■ 料金プラン

料金プラン

YONDEのオンラインガチャ制作サービスは、企画から制作、公開後の管理画面提供、運用サポートまでをワンストップで提供するサービスです。

単発のキャンペーンから継続的なプロモーション施策まで、柔軟にご利用いただけます。

料金- 制作費290,000円～（税別）※LINE版をご利用の場合は、別途追加費用が発生いたします。※別途、月額費用が発生いたします。- 契約期間1ヶ月更新（最低利用期間なし）

▼料金の詳細はこちら

https://yonde.co.jp/service/gacha#price

■会社概要

会社名：株式会社YONDE

住所：〒810-0041福岡県福岡市中央区大名1-3-41 プリオ大名ビル2F

代表取締役：田坂 洋一

URL：https://yonde.co.jp/

設立：2020年1月14日

事業内容：プロモーション用デジタルコンテンツ制作、キャンペーンツールの開発

YONDEは、キャンペーンツールの開発、オンラインガチャ制作、診断コンテンツ制作、AR制作など、デジタルプロモーション領域に特化したサービスを提供しています。広告代理店や企業の広報・販促部門と連携し、キャンペーンの企画設計から制作、運用まで一貫して支援しています。

- オンラインガチャ制作専用サイト：https://yonde.co.jp/service/gacha- 診断コンテンツ制作専用サイト：https://yonde.co.jp/service/shindan- ストーリーズBank専用サイト：https://stories-bank.com/- YONDE パートナーパック：https://yonde.co.jp/service/partner- TikTokのARエフェクト制作専用サイト：https://effecthouse-yonde.com/- WebAR制作専用サイト：https://webar-yonde.com/- ソシャナビ Blog：https://yonde.co.jp/blog