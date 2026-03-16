製作過程で生まれた「こぼれもの」を特別販売

有限会社上手工作所

家具や建築金物の製作を手がける有限会社上手工作所は、製作過程で生まれた小傷や塗装ムラがある製品、規格外サイズの特注品、旧規格品、試作品などを特別価格で販売する期間限定企画「こぼれもの市」を、オンラインショップにて開催します。

通常は販売基準に満たず表に出ることのない商品を「こぼれもの」として紹介し、素材の個性や一点ものとの出会いを楽しめる企画です。

「こぼれもの市」開催概要

開催期間

2026年3月1日（日）～4月30日（木）

内容

製作過程で生まれた小傷や塗装ムラ、経年による錆などの理由で通常販売が難しい製品や、規格外サイズの特注品、旧規格品、生産終了品、サンプル品などを特別価格で販売する期間限定企画です。

販売商品例

- 小傷や塗装ムラ、錆のある製品- 規格外サイズ（特注品）- 旧規格品、生産終了品- 試作品、サンプル品 など

ドアハンドル、天吊りハンガーバー、ミラー、照明など、幅広いプロダクトが対象となります。

ラインナップは随時追加します。一点ものも多く、在庫限りで販売終了となります。

割引率

10～50％OFF（商品により異なる）

開催場所

上手工作所 オンラインショップ 特設ページ

こぼれもの市を見る :https://www.jo-zu-works.com/view/category/ct197?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=koboremono202603

ラインナップ一例

【20%OFF】 真鍮ドアハンドル各種【20%OFF】 錆びないL字型天吊りハンガーバー（黒）【10％OFF】ウッドフレームミラー（ウォールナット）

「こぼれもの市」の特徴

1｜廃棄を減らすモノづくりの取り組み

製作過程で生まれる規格外品や試作品を、新たな価値として届けます。

2｜一点ものとの出会い

同じものが二つとない一点ものも多く、素材の個性を楽しめます。

3｜オンライン限定企画

全国どこからでも参加できるオンラインショップでの開催です。

【不完全さを価値に変え、廃棄ゼロのモノづくりへ】

上手工作所は創業以来、素材の魅力を最大限に引き出すモノづくりを続けてきました。同時に、製作過程で生まれる「端材」の有効活用にも積極的に取り組んでいます。

本来であれば廃棄されてしまう小さな木片や金属の断片も、発想を変えれば新たなプロダクトとして生まれ変わる可能性を秘めています。端材に至るまで素材を使い切ることで、資源の価値を余すことなく活かし、できるだけ廃棄を生まないモノづくりを目指してきました。

しかし、天然木や金属を扱うモノづくりの工程では、どうしても製品化の基準に届かない品が生まれます。私たちはそれらを「こぼれもの」と呼んでいます。

これまで「正規品」として表に出ることがなかったこれらの品々にも、手仕事に込めた想いと、素材の魅力に変わりはありません。わずかな傷や塗装のムラ、経年による錆--。私たちは、その不完全さを「欠陥」として排除するのではなく、「個性」として捉え直し、必要とする方へとつないでいきたいと考えています。

資源を最後まで大切に使い切ること。

それは、これからのモノづくりが向き合うべき重要な責務でもあります。

「こぼれもの市」を通じて、完璧な均一性だけではない多様な美しさを提案します。

そして、一つひとつの素材が持つ命を最後まで全うさせることで、持続可能な循環型社会の実現に向けた、小さくも確かな一歩を刻んでいきます。