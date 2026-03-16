アパホテル〈埼玉上尾駅前〉２０２６年６月開業予定！

アパホテル株式会社

アパホテルネットワークとして1,059ホテル142,943室（建築・設計中、海外、アパ直参画ホテルを含む）を展開するアパホテル株式会社（本社：東京都港区赤坂3丁目2-3 取締役社長：元谷 芙美子）は、株式会社プラチナスペース（本社：埼玉県所沢市東住吉13-5 代表取締役社長：重松 隆）が現運営中のアイホテル上尾を取得、当社とフランチャイズ契約を締結し、埼玉県上尾市にアパホテル〈埼玉上尾駅前〉を2026年6月に開業（予定）することに合意した。

株式会社プラチナスペースは、店舗やホテルのデザインから施工までを一貫して手がける一級建築士事務所・総合建設会社。客室やエントランスのリニューアルを数多く手がけている。ホテル事業には初の参入となる。

ホテルはJR高崎線「上尾駅」東口から徒歩3分。「大宮駅」最速8分、「さいたま新都心駅」最速11分、「東京駅」約40分と都市部へのアクセスが良く、首都高速「新大宮上尾道路」の開通も控え、車利用のお客様にも利便性の高い立地が特徴。さいたまスーパーアリーナのイベント需要など、ビジネス利用のみならず、レジャー需要にも期待できる。

全客室にアパホテルオリジナルベッド「Cloud Fit Grand（クラウドフィットグラン）」を採用予定で、照明スイッチ類(おやすみスイッチ、コンセント、USBポート（type-A,C対応）)を集約した枕元集中コントローラー、テレビ画面上に館内案内を表示したアパデジタルインフォメーション、BBCワールドニュースの無料放映、VOD（ビデオ・オン・デマンド）、Wi-Fi無料接続（全客室及びロビー）を導入し、顧客満足度向上に繋げる。また、最近のIT開発として、アプリチェックイン(事前にオンライン決済し、「アパ直」予約で前日15時から、OTA予約で当日15時からの部屋選択を完了する)を行うことで、当日チェックイン手続きを大幅に簡素化することができる1秒チェックイン機を設置する。

【施設概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18265/table/822_1_e175e3e7fccd824eaedb31da5578ed30.jpg?v=202603161251 ]現アイホテル上尾 外観

【アパグループ】

アパホテルネットワークとして全国最大の1,059ホテル142,943室(建築・設計中、海外、アパ直参画ホテルを含む)を展開している。2010年4月にスタートした「SUMMIT 5(頂上戦略)」を継承し、2022年4月より新たな5ヶ年計画「AIM5 ～APA Innovative Movement」を始動。アフターコロナにおけるニーズの変化やDX化の波を捉えながら、国内で圧倒的なNo.1ホテルチェーンとなるべく、2027年3月末までにアパホテルネットワークとして15万室展開を目指す。

■アパグループリリース資料

https://prtimes.jp/a/?f=d18265-822-e33940a33b04ef077c5390b541ee1129.pdf

「アイホテル上尾」 アパ直ページ

https://www.apahotel.com/hotel/partners/syutoken/saitama/aihotel-ageo/

フランチャイズ・参画ホテル加盟に関するお問い合わせ先

https://www.apahotel.com/fc-ph/index.html

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アパホテル公式アプリ「アパアプリ」

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