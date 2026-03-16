韓国ドラマ2チャンネル【ABEMA韓ドラセレクション】にて注目の韓国ドラマを無料放送！2026年3月、4月は『キム秘書はいったい、なぜ？』、『夫婦の世界』、『客主』が登場

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、韓国ドラマ2チャンネル【ABEMA韓ドラセレクション】にて、毎週火曜日～金曜日の22時より注目の韓国ドラマを放送中です。2026年3月3日（火）より毎週火曜22時から『キム秘書はいったい、なぜ？』を無料放送。さらに、2026年3月27日（金）より毎週金曜22時から『夫婦の世界』、2026年4月1日（水）より毎週水曜・木曜22時から『客主』を無料放送いたします。

◆2026年3月3日（火）より毎週火曜22時リニア放送中

『キム秘書はいったい、なぜ?』

ツンデレ御曹司×敏腕秘書の甘すぎる恋の駆け引き！大ヒットシンデレラ・ラブコメディ

完璧主義で自分大好き、誰の意見も聞かないワンマン御曹司ヨンジュン（パク・ソジュン）。そんな彼が唯一信頼しているのが、長年支えてきた敏腕秘書ミソ（パク・ミニョン）です。ところがある日、ミソが突然「秘書を辞めたい」と退社宣言をし、大パニックに陥ったヨンジュンがあの手この手で引き止めようとするうちに、自分の本当の気持ちに気づいていきます。ヨンジュンの“女心理解度ゼロ”からの成長がかわいらしく、遊園地貸し切りデートやプライベート花火、悩殺キスシーンなど大人ロマンチックな名場面が満載の王道オフィス・ラブコメディです。

◆2026年3月27日（金）より毎週金曜22時リニア放送

『夫婦の世界』

はじまりは1本の髪の毛だった――。夫婦という他人の壮絶な愛憎を描く激情のラブロマンス

富と名誉を手に入れ、愛する夫イ・テオ（パク・ヘジュン）と息子に囲まれ、順風満帆な日々を送る女医チ・ソヌ（キム・ヒエ）。そんなある日、夫のマフラーに1本の長い髪の毛を見つけます。ソヌの疑い通り、テオは若いインストラクターのダギョン（ハン・ソヒ）と浮気をしていました。さらにその事実は、周囲の友人や同僚の間ではすでに知られていたのです。傷つくソヌの前にダギョンが診察に訪れ、テオの子を妊娠していることが発覚。愛する夫と周囲からの裏切りを知ったソヌは、壮絶な復讐へと突き進んでいきます。

本作は「トッケビ～君がくれた愛しい日々～」「SKYキャッスル～上流階級の妻たち～」を超え、韓国ケーブルドラマ史上歴代最高視聴率を記録し、歴史を塗り替えた大ヒット作です。

◆2026年4月1日（水）より毎週水曜・木曜22時リニア放送

『客主』

チャン・ヒョク主演！父の無念を胸に巨商を目指すサクセス＆ロマンス時代劇

千家客主（問屋機能を持つ商団）の息子チョン・ボンサム（チャン・ヒョク）は、アヘン密売の濡れ衣を着せられて命を落とした父の無念を果たすため、行商人になるべく育成機関で学び始めます。そんなある日、身売りされた女性チョ・ソリン（ハン・チェア）と出会い心を通わせますが、彼女は朝鮮一の巨商に嫁ぐ身でした。さらに、山賊から命を救ってくれた男装の行商人ケトン（キム・ミンジョン）からは、一方的に運命の人だと思い込まれてしまい、複雑な愛憎劇へと発展していきます。商人を目指す男たちの熱き友情と、さまざまな困難に前向きに立ち向かう主人公の姿を描いた、歴史エンターテインメント大作です。

■韓国ドラマを大画面で見よう！テレビで「ABEMA」を見る方法は動画をチェック！

URL：https://youtu.be/040POqRxnj8?si=dDBZjcWhhrdJ6jfz

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■「ABEMA」韓国ドラマ2チャンネル【ABEMA韓ドラセレクション】無料放送概要

▼2026年3月3日（火）より毎週火曜22時リニア放送

（2026年3月1日（日）～3月31日（火）まで全話無料配信）

『キム秘書はいったい、なぜ?』

配信ページURL：https://abema.go.link/gJHhN

▼2026年3月27日（金）より毎週金曜22時リニア放送

（2026年3月23日（月）～4月30日（木）まで全話無料配信）

『夫婦の世界』

配信ページURL：https://abema.go.link/96MVe

▼2026年4月1日（水）より毎週水曜・木曜22時リニア放送

（2026年3月30日（月）～4月30日（木）まで全話無料配信）

『客主』

配信ページURL：https://abema.go.link/6RDIt

※作品や無料配信期間は予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

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URL（https://abema.tv/video/genre/asia）

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（※）2025年11月時点、自社調べ

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