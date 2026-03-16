世界中で社会現象を巻き起こし、記録的な大ヒットが続くイルミネーションのアニメーション映画『怪盗グルー／ミニオンズ』シリーズの大人気キャラクター“ミニオン”とマンハッタンポーテージのコラボレーション

株式会社コード

世界中の人々の心を掴んでいる“ミニオン”とマンハッタンポーテージが初めてコラボレーションし、

走ったり寝転んだり様々なシーンを切り取った愉快なミニオンたちが登場する遊び心たっぷりのコレクションを展開します。モデルごとに異なるミニオンのアートは、シンプルなブラックボディにさりげないアクセントをプラス。内側にはポイントでプリントを配置し、使うたびに笑顔になれる隠れたユーモアを演出しています。定番の赤いラベルと、上質な素材・機能性はそのままに、「怪盗グルー／ミニオンズ」シリーズのユニークな世界観を融合させたスペシャルなコレクションです。

3（ミ）月20（ニオン）日は“ ミニオンの日” 。この記念すべき日に合わせて3月20日(金)全国発売！

【「怪盗グルー／ミニオンズ」シリーズについて】

世界中で社会現象を巻き起こし記録的な大ヒットが続いているアニメシリーズ。『怪盗グルーの月泥棒』(2010年)、『怪盗グルーのミニオン危機一発』(2013年)で一躍人気となったバナナが大好物の謎の生物ミニオン。ついに2015年の映画『ミニオンズ』では主役を務めるまでに。そして、『怪盗グルーのミニオン大脱走』(2017年)はシリーズ史上最大のヒットにして、全アニメ映画で年間No.1の座に！2022年には『ミニオンズ フィーバー』、そして2024年に『怪盗グルーのミニオン超変身』、そして2026年にはシリーズ最新作『Minions & Monsters（原題）』が劇場公開。その人気は、映画にとどまらず、商品やイベント、ゲームなど多方面に拡大中。欠点だらけで親しみやすく、愛らしくも破壊的なミニオン達のかわいい姿はますます世界中のファンを魅了しています。

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「ミニオン」コレクション

https://www.manhattanportage.co.jp/news/2048.html(https://www.manhattanportage.co.jp/news/2048.html)

BROOKLYN BRIDGE WAIST BAG 税抜\11,000 （税込\12,100）MICRO PORTAGE TOTE 税抜\13,000 （税込\14,300）JOGGER (L) JPN VER 2 税抜\10,200 （税込\11,220）NYLON MESSENGER BAG (XXXS) FZP 税抜\10,400 （税込\11,440）NYLON MESSENGER BAG (XXS) BP W/DIV MGNT 税抜\15,500 （税込\17,050）NYLON MESSENGER BAG JR (SM)BP W/DIV MGNT 税抜\17,000 （税込\18,700）LITTLE ITALY CROSSBODY BAG 税抜\15,400 （税込\16,940）TOWNSEND BACKPACK 税抜\25,800 （税込\28,380）DUET SHOULDER BAG 税抜\15,000 （税込\16,500）★直営限定 ZUCCOTTI CLUTCH 500D CORDURA / MINIONS 税抜\9,000 （税込\9,900）■オンラインストア限定 TRIPLE ZIPPER POUCH 税抜\6,000 （税込\6,600）モデルごとに異なるアートワークを採用。ミニオンのコミカルで愛らしい動きや表情を刺繍で表現直営限定は大好物のバナナを持ったお茶目なポーズの「カール」を刺繍。オンラインストア限定はそれぞれの個性を感じるポーズをとった「スチュアート」「ケビン」「ボブ」をプリント。内側にミニオンと大好物のバナナのプリントを施し、バッグの中も賑やかなデザインに。※オンラインストア限定TRIPLE ZIPPER POUCHは除く

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