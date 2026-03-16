【ひめらぶ追加メンバーオーディション】第5回配信！現役メンバー登場で現場は大興奮。全力のパフォーマンス後に候補生たちが流した涙の理由とは？

株式会社HJ

小学生プリンセスアイドルグループ「ひめらぶ」は、本日2026年3月14日（土）18:00より、公式YouTubeチャンネルにて『ひめらぶ追加メンバーオーディション』第5回を配信いたしました。

500名以上の応募者から勝ち残った精鋭10名。最終審査に進めるのはわずか「4名」という狭き門。今回は、2週間の練習成果を現役メンバーの前で披露する「中間発表」の模様に密着。喜び、緊張、そして最後に溢れ出した涙――。波乱の展開に注目が集まります。

【YouTube配信URL: https://www.youtube.com/watch?v=8QtHQ0UmydY(https://www.youtube.com/watch?v=8QtHQ0UmydY)】

■憧れの「ひめらぶ」サプライズ登場に歓喜！

第5回では、候補生たちが待ちわびていた現役メンバー5人がレッスン場に登場。憧れの存在を前に、候補生たちは驚きと喜びで大興奮。「ひめらぶに凄いと思ってもらいたい！」と気合を入れ直します。まずはひめらぶがお手本パフォーマンスを披露。その圧倒的なオーラを前に、候補生たちは「自分たちも負けていられない」と目を輝かせ、運命の中間発表へと挑みます。

■笑顔のパフォーマンス、その裏で直面した「一発勝負」の厳しさ

現役メンバーが見守る中、ついに中間発表がスタート。しかし、練習通りにはいかない「本番」の魔物が候補生たちを襲います。

「らぶハート」チーム

笑顔のパフォーマンスをやり切ったものの、音程の乱れやフォーメーション移動の失敗など、細かなミスが露呈。終了後は「このままじゃダメ」と、本番までの残り期間での修正を誓いました。

「姫ガールズ」チーム

高学年中心の安定感で会場を魅了しましたが、ソロパートでのミスや難関音程のズレなど、個々の課題が浮き彫りになる結果に。

■パフォーマンス終了後、静まり返る現場。彼女たちが涙した理由

ひめらぶメンバーからは「みんなダンスもお歌も上手」と温かい言葉が贈られましたが、候補生たちの表情は晴れません。 ひめらぶに褒められた喜びよりも、自分たちの不甲斐なさを痛感したのか、こはるや鷹宮えま、アニーらが次々と瞳に涙を浮かべました。憧れの存在に最高の自分を見せたかったからこそ溢れ出した、その涙の真意とは。本気でアイドルを目指す彼女たちのリアルな葛藤が描かれます。

■最終審査結果発表会 チケット販売情報

新メンバーが決定する歴史的瞬間を会場で見届けることができる、最終審査結果発表会のチケットがいよいよ一般販売となります。

イベント名：ひめらぶ追加メンバーオーディション最終審査結果発表会

開催日： 2026年4月18日(土)

時間： 開演 12:00（開場 11:30）

会場： 原宿ベルエポック第2校舎イベントホール

チケット価格： 3,500円

チケット販売URL： https://livepocket.jp/e/f32mu

【チケット販売スケジュール】

抽選販売座席チケット（※受付終了）

先着一般販売受付

販売期間：2026/03/21(土) 18:00 ～ 2026/04/18(土) 12:00

■『ひめらぶ追加メンバーオーディション』第5回 配信概要

公開日時： 2026年3月14日（土）18:00

視聴URL： https://www.youtube.com/watch?v=8QtHQ0UmydY

ナレーション： あいさ（egg専属モデル）

本番組のナレーションには、ティーンから絶大な支持を集めるegg専属モデルのあいさが就任。持ち前の明るいキャラクターで、候補生たちの熱い戦いに華を添えます。

■「ひめらぶ」について

「ひめらぶ」は、小学生メンバー5名によるプリンセスアイドルグループです。 "小学生姫ギャル"のりりぴをセンターに迎え、同世代の憧れを象徴する存在=プリンセスアイドルを目指して結成されました。 2025年8月に全国から500名以上がエントリーしたオーディションを経て4名が選ばれました。 しなこや竹下パラダイスの作品で知られるNOVECHIKAと、二度のレコード大賞受賞歴を持つTETTAが制作したデビュー曲『100パーセントだいちゅっき』はMV再生数50万回、TikTok動画再生数1,700万回を突破し大きな注目を集めています。

【ひめらぶ 公式SNS】

Instagram： https://www.instagram.com/himelove_official/

TikTok： https://www.tiktok.com/@himelove_official

X： https://x.com/himelove_idol

YouTube： https://www.youtube.com/@himelove_official

■会社概要

社名：株式会社HJ

代表：代表取締役社長 池田 隼人（イケダ ハヤト）

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-1 CHビル2F.3F.4F

URL：https://hj-s.co.jp

設立年：2006年2月

資本金：523,924,000円

従業員数：100人

事業内容：メディア事業、プロダクション事業、広告代理事業、イベント事業

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

株式会社HJ 広報担当

https://tayori.com/f/hjcontact-prtimes/