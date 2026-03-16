インドネシア人向け日本語教育サービス「EduLabo」、受講生150名を突破

キャリアダイバーシティ株式会社

キャリアダイバーシティ株式会社（本社：東京都台東区、代表者：和田海二）が提供するインドネシア人向け日本語教育サービス「EduLabo（エデュラボ）」は、このたび受講生数が150名を突破しました。

EduLaboは、日本での進学や就職を目指すインドネシア人を対象に、日本語教育およびキャリア支援を提供する有料の教育サービスです。初級レベルから日本語能力試験（JLPT）N3レベルまでを対象としたカリキュラムを提供し、日本語学習を通じて日本でのキャリア形成を目指す学生や社会人の支援を行っています。

日本就職を目指す20代の受講生が中心

EduLaboの受講生の特徴として、日本での就労意識が高い若者が多い点が挙げられます。受講生の約79％が男性、約88％が20代で構成されており、さらに90％以上が日本での就職を目的として日本語を学習しています

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受講生はインドネシアの首都圏であるジャカルタ近郊を中心に、中部ジャワや東ジャワなどインドネシア各地から参加しています。また、日本国内に在住するインドネシア人が日本語能力の向上を目的として受講するケースも一部見られます。

インドネシアは国土が広く、地域によっては教育機会へのアクセスが限られている場合もあります。EduLaboではオンライン授業を中心とすることで、地域に関係なく日本語教育を受けることができる環境を整えています。これにより、都市部だけでなく地方の学生にも日本語学習の機会を提供しています。

日本で働くことを見据えた実践的な日本語教育

EduLaboの特徴は、単なる日本語教育にとどまらず、日本で働くことを見据えた実践的な日本語教育を提供している点です。

インドネシア人向けキャリア情報プラットフォーム「KapanJepan」と連携することで、日本企業で働くことを意識した日本語教育を実施しています。授業では、面接や職場でのコミュニケーションを想定した会話練習など、実際のビジネスシーンを想定した内容を積極的に取り入れています。

日本語能力だけでなく、日本のビジネス文化やコミュニケーションスタイルへの理解を深めることで、日本企業で活躍できる人材の育成を目指しています。

理系学生向け奨学金制度で人材育成を支援

EduLaboでは、日本企業での活躍が期待される理系人材の育成を目的として、大学で優秀な学業成績を収めている理系学生を対象とした奨学金制度を実施しています。

この制度では、日本語をゼロから日本語能力試験N3レベルまで集中的に習得するインテンシブコースの授業料を全額サポートしています。さらに、日本語教育だけでなく、日本企業への就職を見据えたジョブマッチング支援も行っています。

インドネシアは人口約2億8,000万人を擁する東南アジア最大の国であり、機械・電気電子・IT・土木などの分野で理系人材が豊富な国として知られています。一方で、日本語教育の機会や日本企業との接点はまだ十分とは言えないのが現状です。EduLaboは、日本語教育とキャリア支援を通じて、日本とインドネシアをつなぐ人材育成のプラットフォームとしての役割を担っています。

今後は企業向け日本語研修サービスも

今後は、日本企業で働くインドネシア人社員を対象とした企業向け日本語研修サービスの提供も開始する予定です。企業ごとの業務内容や職場環境に合わせた実践的な日本語教育を提供することで、外国人社員の職場定着やコミュニケーションの円滑化を支援していきます。

キャリアダイバーシティ株式会社は今後もEduLaboを通じて、日本語教育とキャリア支援を強化し、日本企業で活躍できるインドネシア人材の育成に取り組んでまいります。

■EduLaboについて

EduLaboは、日本での進学や就職を目指すインドネシア人を対象に、日本語教育およびキャリア支援を提供する教育プログラムです。初級から中級レベルまでの日本語教育に加え、理系学生向け奨学金制度などを通じて、日本企業で活躍できる人材育成を支援しています。

公式サイト：https://edulabojp.com/

■会社概要

会社名：キャリアダイバーシティ株式会社

URL：https://career-diversity.com/

事業内容：インドネシア高度人材支援事業、日本語教育事業 等