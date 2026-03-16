PRGR「PRGR 01/02 IRON、0 TOUR WEDGE」新発売

株式会社プロギア

（株）プロギアは、構えやすさ、打感、飛距離性能、コントロール性、やさしさといったアイアンに求められる性能を追求した「PRGR IRONs（プロギア・アイアン）」から、アスリートゴルファーの要求に応えて開発した「PRGR 01 IRON（ゼロイチ・アイアン）」「PRGR 02 IRON（ゼロニ・ アイアン）」と「PRGR 0 TOUR WEDGE（ゼロ・ツアー・ウェッジ）」を４月17日から発売します。なお、「PRGR 01 IRON」にはカスタムオーダー専用モデルで、アイアンライクな見た目で100ヤード前後のショットが打てるGW（ギャップウェッジ）をラインアップします。

「PRGR 01 IRON」「PRGR 02 IRON」は、多くのゴルファーが下番手になるほどダウンブローが強まりロフトが立った状態でインパクトしている点に着目し、番手ごとにソールのリーディング側の削り幅をフローさせる「ハーフムーンソールデザイン」を新たに採用しました。レベルブローに近いロング番手は削り幅を小さく抑え、対照的にダウンブローが強まるショート番手は大きくすることで、全番手でリーディングエッジが刺さりにくく、かつ抜けの良い、安定したボールコンタクトが可能となっています。

「PRGR 01 IRON」は、従来品よりフェース長を1mmコンパクト化、フェース周りの面取り幅も小さくすることでシャープ、かつ操作性の高さを感じられる外観としたほか、ネックからフェースの付け根部分の懐にボリュームを持たせることで左へのミスをイメージさせないようにしました。重心設計はアスリートゴルファーの打点傾向を踏まえ、センターからややヒール寄りに重心点を配置し、バックフェースには従来品同様「パワーインパクトキャビティ設計」を採用することで、軟鉄鍛造特有の重厚感のある打感に仕上げています。

「PRGR 02 IRON」はシャープな見た目でありながら「PRGR 01 IRON」より寛容性を持たせました。#4～#7はトップブレード側にかけて薄肉化する「グラデーションフェース設計」により、反発性能アップと低重心化、打感の向上を図っています。また、番手ごとにフェース裏溝の本数と配置を最適化した「番手別バックフェースグルーブ」により、ロング番手は高い飛距離性能、ショート番手はコントロール性能を向上させました。

「PRGR 0 TOUR WEDGE」は、従来品よりコンパクトな形状に進化させました。アイアンからの流れを汲んだソール形状を備えた48°から58°の6番手に加え、ワイドソール、かつフルスコアライン設計の58Wと60Wの2番手を新たに追加し、ツアーウェッジに求められる多様なニーズに対応したラインアップとしました。フェース面には従来品同様「縦マイクロミーリング処理」を施し、雨やラフといったイレギュラーな場面でのスピンの安定化を図っています。

https://prtimes.jp/a/?f=d81148-80-2e81dd8d9474da9d4d2d30ccc2ea1494.pdf

株式会社プロギア

株式会社プロギアは横浜ゴム株式会社のグループ会社で「FUN TO GOLF」を企業理念に1983年に創業。多くの人にゴルフの”楽しさ・嬉しさ”を体験、実現いただくために活動する総合ゴルフメーカーです。

ゴルフクラブ、ゴルフボール、グッズなどのゴルフ用品以外にも、ゴルファーのレベルアップをサポートするレッスンスクール、解析スタジオなどのソフト事業も展開しております。

URL:https://www.prgr-golf.com/