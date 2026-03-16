“立ち幅跳び”がデジタルスポーツに進化。体育の未来を変える次世代体育DX「スマート立ち幅跳び」登場。

エアデジタル株式会社

エアデジタル株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：前田相伯）は、跳躍動作を高精度に捉え、跳ぶほどに熱中する次世代体育デバイス「スマート立ち幅跳び」を発表いたします。

本製品は、体力測定定番の反復横跳びの“スピード測定”とは異なり、「スマート立ち幅跳び」は 「一瞬にすべてを込める爆発的なジャンプ体験」 をデジタルで再構築した体育DXプロダクトです。

子どもたちが思い切り地面を蹴り、空中に浮かぶあの一瞬。

その“跳ぶ喜び”を、もっと楽しく、もっと正確に、もっと挑戦したくなる形へ。

「スマート立ち幅跳び」は、立ち幅跳びを 「測る運動」から「魅せるスポーツ」へ変える、新しいデジタル体験です。

エアデジタル株式会社 “体育DX”を推進する新製品「スマート立ち幅跳び」

※「スマート立ち幅跳び」は、社会課題解決につながる、デジタル技術を活用した持続的な運動機会づくりを検討する中、令和７年度渋沢MIXオープンイノベーションプログラム「Canvas」および、シンコースポーツ株式会社様のご協力により、平成11年度文部科学省導入の「新体力測定」をベースとした「立ち幅跳び」のデジタルスポーツ機器です。

エアデジタル株式会社 “体育DX”を推進する新製品「スマート立ち幅跳び」

■ 製品概要

１. 跳ぶ。その一瞬に宿る力を可視化する。

立ち幅跳びは、瞬発力・脚力・バランス能力が一度に発揮される、数ある体力測定の中でも“最もドラマが生まれる種目”です。

スマート立ち幅跳びは、その一瞬の動きを

・センサー

・映像演出

・ランキング

によって、**「自分の成長が見えるスポーツ体験」**へと変換します。

エアデジタル株式会社 “体育DX”を推進する新製品「スマート立ち幅跳び」

２. ジャンプを“演出”する新しい体育

跳んだ瞬間、リアルタイムで結果表示。

盛り上げを演出する結果エフェクト。

その日の挑戦者たちの記録が並ぶランキング。

体育の一角が、まるでゲームセンターのような“挑戦のステージ”に変わります。

反復横跳びのような「テンポ運動」とは異なり、

一発勝負の緊張感 × 成功時の爆発的達成感 を最大化する設計です。

エアデジタル株式会社 “体育DX”を推進する新製品「スマート立ち幅跳び」

３. 測定とゲーム要素、高い拡張性

・体力測定モード：学校で行う跳躍力測定を行います。制限時間や実施回数などの調整設定が可能。

・クイズモード：奥行きの跳躍場所に合わせ、〇×クイズをプレイできます。

今後、２ステップテストなど、高齢者が利用可能なコンテンツなどの導入も段階的に進める予定です。

エアデジタル株式会社 “体育DX”を推進する新製品「スマート立ち幅跳び」

４. 移設利用を想定するモジュール構造

必要な奥行きは、およそ3.5m程度、もっと詰めても構いません。

体育館・商業施設・イベント会場など、奥行きさえあればどこでも展開可能。

イベント運営や期間限定設置にも適したモジュール構造です。

エアデジタル株式会社 “体育DX”を推進する新製品「スマート立ち幅跳び」

５. 60代程度までの高齢者の下肢筋力評価にも活用

立ち幅跳びは、下肢筋力・バランス能力の指標として有効で、転倒予防にも直結します。

無理のない範囲で継続することで、足腰の筋力維持・向上に役立ちます。

地域の健康イベント、介護予防教室、シニア向け運動プログラムなど、幅広い世代が “自分の足で立つ力” を知るためのツールとして活用できます。

エアデジタル株式会社 “体育DX”を推進する新製品「スマート立ち幅跳び」

６. 学校現場の負担を軽減しながら、体育の価値を高める

本機は、「スマート反復横跳び」と同様、デジタル体育の同様の運用ツールとして、

・練習モード：自由に跳んで楽しむタッチ操作中心のモード

・記録モード：認証カード利用者のみが記録可能なモード

立ち幅跳び特有の「順番待ち」「記録の読み取り」「安全確認」といった教員の負担を軽減し、“子どもの挑戦を見守る”ことに集中できる体育運営 を実現します。

記録データは、サーバーに自動保存され、学年別・個人別のフィードバックシートに反映、成長の可視化とデータ活用を促進します。

エアデジタル株式会社 “体育DX”を推進する新製品「スマート立ち幅跳び」

■ 今後の展開

2026年3月より、埼玉県久喜市の弊社運営店舗「スポーツ＆スマート」にてテスト運用を開始します。

販売価格は量産仕様確定後に発表し、購入受付を開始予定です。

また、「スマート反復横跳び」と連動する“デジタル体力測定シリーズ”とし展開してまいります。

◆ 運動習慣化施設「スポーツ60＆スマート(SPORTS60＆SMART)」

運動習慣化施設「スポーツ60＆スマート(SPORTS60＆SMART)」

設置商業施設：アリオ鷲宮

所在地 ：〒340-0212 埼玉県久喜市久本寺 谷田７-１ アリオ鷲宮1階（ロフトさんとなり）

営業時間：10：00～21：00（最終入場は20：00まで）

施設面積：約183坪

公式サイト： https://sports60.net/(https://sports60.net/)

・店舗名 ： スポーツ60＆スマート

・場 所 ： アリオ鷲宮 1階

・住 所 ： 埼玉県久喜市久本寺谷田７-１

◆ エアデジタル株式会社

エアデジタル株式会社

社名：エアデジタル株式会社（旧社名：レジェンドスポーツヒーローズ株式会社）

所在地：埼玉県さいたま市大宮区桜木町２-３ 大宮マルイ7階

設立：2019年2月

代表者： 代表取締役 前田相伯

公式サイト： https://www.heroes-park.com/(https://www.heroes-park.com/)



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