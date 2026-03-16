ネットワーク対戦麻雀ゲーム『セガNET麻雀 MJ』東京都品川区のふるさと納税返礼品にゲーム内ポイント「GOLD」が登場！
株式会社セガは、セガが拠点を置く東京都品川区のふるさと納税返礼品として、iOS／Android／Windows／MAC 版ネットワーク対戦麻雀ゲーム『セガNET麻雀 MJ（以下、『MJ』）』で利用可能な「GOLD」を受け取ることができるシリアルコードの提供を開始しました。
■ふるさと納税ポータルサイトで申込受付中！
今回、品川区ふるさと納税の寄付金額に応じて、「GOLD」がもらえるシリアルコードが返礼品にラインナップされます。「GOLD」は「イベント」や「ショップ」など、さまざまな『MJ』コンテンツのお支払いに使用できるゲーム内ポイントです。
ぜひふるさと納税で品川区を応援しながら、『MJ』の多彩なコンテンツをお楽しみください！
【返礼品ラインナップ】
＜寄付金額・・・12,000円＞
返礼品：シリアルコード
◎内容：2,250 GOLD
＜寄付金額・・・31,000円＞
返礼品：シリアルコード
◎内容：6,750 GOLD
＜寄付金額・・・50,000円＞
返礼品：シリアルコード
◎内容：11,250 GOLD
※返礼品としてお受け取りいただく「GOLD」は「xGOLD(無償)」となります。
※「GOLD」は一部異なるOS間では共通利用できませんが、「xGOLD」は異なるOS間で利用可能です。
【寄付申込サイト】
▼ふるさと納税ポータルサイト
・楽天ふるさと納税
https://item.rakuten.co.jp/f131091-shinagawa/si121-002/
・ふるさとチョイス
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/13109/6969982
・ふるなび
https://furunavi.jp/Product/Search?keyword=%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA%20MJ
・東急ふるさとパレット ～東急のふるさと納税～
https://tokyu-furusato.jp/goods/result?word=%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E3%80%80MJ&w_search=1(https://tokyu-furusato.jp/goods/result?word=%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E3%80%80MJ&w_search=1)
・JALふるさと納税
https://furusato.jal.co.jp/goods/?w=%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA+MJ
・JRE MALL ふるさと納税
https://furusato.jreast.co.jp/furusato/prd/?name=MJ+%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA
・au PAY ふるさと納税
https://furusato.wowma.jp/products/list.php?search_word=%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E3%80%80MJ
・セゾンのふるさと納税
https://furusato.saisoncard.co.jp/products/list.php?transactionid=459ba56e121aea3d12b846b8d6a08a37704e56bb&limit=30&orderby=1&name=MJ%E3%80%80%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA(https://furusato.saisoncard.co.jp/products/list.php?transactionid=459ba56e121aea3d12b846b8d6a08a37704e56bb&limit=30&orderby=1&name=MJ%E3%80%80%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA)
・ふるラボ
https://furusato.asahi.co.jp/goods/?word=MJ+%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA
・KABU&ふるさと納税
https://kabuand.com/furusato/search?keyword=%E3%82%BB%E3%82%ACNET%E9%BA%BB%E9%9B%80+MJ
・Vふるさと納税
https://www.furusato-vfuru.jp/products/?q=%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E3%80%80MJ
・マルイふるさと納税
https://maruifurusato.0101.co.jp/search/?keyword=%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E3%80%80MJ
・品川区ふるさと納税特設サイト
https://furusato-shinagawa.jp/goods/index.php?g_name=MJ&comp_id=&sort=1(https://furusato-shinagawa.jp/goods/index.php?g_name=MJ&comp_id=&sort=1)
※寄付の入金確認後、10営業日程度で返礼品（シリアルコード）をメール送付します。
【「GOLD」の受け取り方法】
（１）メールに記載されたURLにアクセスすると『MJ』が起動します。タイトル画面からログインを選択します。
（２）『MJ』ホーム画面にてホップアップ表示される「ふるさと納税返礼品」の画像をタップしてお受け取りください。
▼『MJ』ふるさと納税の返礼品についての説明ページ
https://sega-mj.com/special/furusato/
＜『セガNET麻雀 MJ』とは＞
牌や手の動きをリアルに再現した、圧倒的な臨場感と他の追随を許さない
熱い対局演出で人気のアーケード麻雀の最高峰が、スマホ・PCで遊べます。
【タイトル概要】
名称： セガNET麻雀 MJ
対応OS： iOS／Android／Windows／MAC
App Store URL： https://apps.apple.com/jp/app/id666206963
Google Play URL： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sega.am2.MJMobile
配信開始日：
iOS：2013年7月25日、Android：2014年2月27日、PC：2013年11月19日、
PCブラウザ版：2025年1月21日
価格： 基本無料（アイテム課金あり）
ジャンル： テーブルゲーム
メーカー： セガ
著作権表記： (C)SEGA
公式サイト：
『MJシリーズ』ポータルサイト http://sega-mj.com/portal/
『MJアプリ』公式HP http://sega-mj.com/
『MJアプリ』公式X https://x.com/sega_MJ
『MJAC』公式HP http://www.sega-mj.com/
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。