ネットワーク対戦麻雀ゲーム『セガNET麻雀 MJ』東京都品川区のふるさと納税返礼品にゲーム内ポイント「GOLD」が登場！

株式会社セガ

株式会社セガは、セガが拠点を置く東京都品川区のふるさと納税返礼品として、iOS／Android／Windows／MAC 版ネットワーク対戦麻雀ゲーム『セガNET麻雀 MJ（以下、『MJ』）』で利用可能な「GOLD」を受け取ることができるシリアルコードの提供を開始しました。

■ふるさと納税ポータルサイトで申込受付中！

今回、品川区ふるさと納税の寄付金額に応じて、「GOLD」がもらえるシリアルコードが返礼品にラインナップされます。「GOLD」は「イベント」や「ショップ」など、さまざまな『MJ』コンテンツのお支払いに使用できるゲーム内ポイントです。

ぜひふるさと納税で品川区を応援しながら、『MJ』の多彩なコンテンツをお楽しみください！

【返礼品ラインナップ】

＜寄付金額・・・12,000円＞

返礼品：シリアルコード

◎内容：2,250 GOLD

＜寄付金額・・・31,000円＞

返礼品：シリアルコード

◎内容：6,750 GOLD

＜寄付金額・・・50,000円＞

返礼品：シリアルコード

◎内容：11,250 GOLD

※返礼品としてお受け取りいただく「GOLD」は「xGOLD(無償)」となります。

※「GOLD」は一部異なるOS間では共通利用できませんが、「xGOLD」は異なるOS間で利用可能です。

【寄付申込サイト】

▼ふるさと納税ポータルサイト

・楽天ふるさと納税

https://item.rakuten.co.jp/f131091-shinagawa/si121-002/

・ふるさとチョイス

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/13109/6969982

・ふるなび

https://furunavi.jp/Product/Search?keyword=%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA%20MJ

・東急ふるさとパレット ～東急のふるさと納税～

https://tokyu-furusato.jp/goods/result?word=%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E3%80%80MJ&w_search=1(https://tokyu-furusato.jp/goods/result?word=%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E3%80%80MJ&w_search=1)

・JALふるさと納税

https://furusato.jal.co.jp/goods/?w=%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA+MJ

・JRE MALL ふるさと納税

https://furusato.jreast.co.jp/furusato/prd/?name=MJ+%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA

・au PAY ふるさと納税

https://furusato.wowma.jp/products/list.php?search_word=%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E3%80%80MJ

・セゾンのふるさと納税

https://furusato.saisoncard.co.jp/products/list.php?transactionid=459ba56e121aea3d12b846b8d6a08a37704e56bb&limit=30&orderby=1&name=MJ%E3%80%80%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA(https://furusato.saisoncard.co.jp/products/list.php?transactionid=459ba56e121aea3d12b846b8d6a08a37704e56bb&limit=30&orderby=1&name=MJ%E3%80%80%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA)

・ふるラボ

https://furusato.asahi.co.jp/goods/?word=MJ+%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA

・KABU&ふるさと納税

https://kabuand.com/furusato/search?keyword=%E3%82%BB%E3%82%ACNET%E9%BA%BB%E9%9B%80+MJ

・Vふるさと納税

https://www.furusato-vfuru.jp/products/?q=%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E3%80%80MJ

・マルイふるさと納税

https://maruifurusato.0101.co.jp/search/?keyword=%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E3%80%80MJ

・品川区ふるさと納税特設サイト

https://furusato-shinagawa.jp/goods/index.php?g_name=MJ&comp_id=&sort=1(https://furusato-shinagawa.jp/goods/index.php?g_name=MJ&comp_id=&sort=1)

※寄付の入金確認後、10営業日程度で返礼品（シリアルコード）をメール送付します。

【「GOLD」の受け取り方法】

（１）メールに記載されたURLにアクセスすると『MJ』が起動します。タイトル画面からログインを選択します。

（２）『MJ』ホーム画面にてホップアップ表示される「ふるさと納税返礼品」の画像をタップしてお受け取りください。

▼『MJ』ふるさと納税の返礼品についての説明ページ

https://sega-mj.com/special/furusato/

＜『セガNET麻雀 MJ』とは＞

牌や手の動きをリアルに再現した、圧倒的な臨場感と他の追随を許さない

熱い対局演出で人気のアーケード麻雀の最高峰が、スマホ・PCで遊べます。

【タイトル概要】

名称： セガNET麻雀 MJ

対応OS： iOS／Android／Windows／MAC

App Store URL： https://apps.apple.com/jp/app/id666206963

Google Play URL： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sega.am2.MJMobile

配信開始日：

iOS：2013年7月25日、Android：2014年2月27日、PC：2013年11月19日、

PCブラウザ版：2025年1月21日

価格： 基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル： テーブルゲーム

メーカー： セガ

著作権表記： (C)SEGA

公式サイト：

『MJシリーズ』ポータルサイト http://sega-mj.com/portal/

『MJアプリ』公式HP http://sega-mj.com/

『MJアプリ』公式X https://x.com/sega_MJ

『MJAC』公式HP http://www.sega-mj.com/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。