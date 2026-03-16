鰻楽の「国産うなぎ蒲焼 切身」がジャパンフードセレクショングランプリを受賞

株式会社鰻楽

株式会社鰻楽（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役社長：大森龍太郎）の「国産うなぎ蒲焼 切身」が、一般社団法人日本フードアナリスト協会が主催する食品評価制度「ジャパンフードセレクション」において、グランプリを受賞しました。

今回受賞した「国産うなぎ蒲焼 切身」は、ふんわりとしたやわらかな食感と、脂と旨味のバランスが良い味わいに加え、小分けで使いやすい商品設計も特長の商品です。鰻楽では、原料選びから加工、品質管理まで一つひとつ丁寧に向き合いながら、日々の商品づくりを行っています。

受賞商品について

今回受賞した「国産うなぎ蒲焼 切身」は、宮崎県・鹿児島県で育てられた国産うなぎを使用した商品です。

うなぎ蒲焼切身2枚（計100g）に、添付たれ15g×2袋、山椒2袋をセットにした小分けタイプで、必要な分だけ使いやすい仕様になっています。

ふんわりとしたやわらかさと、脂と旨味のバランスが良い味わいが特長です。一尾をそのまま味わう商品とはまた違った手に取りやすさがあり、ご家庭の食卓にも取り入れやすい商品として展開しています。

推薦者コメント

「冷凍で本格的なうなぎが食べられるのが嬉しい。包丁でのカットも楽で、衛生的に食べることができる。こだわり抜かれたうなぎはもちろん、たれの美味しさも絶品でした。外装もおしゃれで、ギフトにもぴったりです。」

評価されたポイント

ギフト購入はこちら :https://shop.manraku.net/shop/product_categories/kirimi

・ふんわりと柔らかく、脂と旨味のバランスが良く上品な味

・中身が見える設計でサイズ感と品質の安心感が伝わる

・小分け個包装により、少量需要や中食ニーズに適合している

・SNSや展示会など多面的な広報活動が継続されている

・国産うなぎブランドとしての信頼性と安心感が明確

・３種類使用した特製たれにこだわりを感じた

・情報発信体制と品質保証の姿勢が企業信頼につながる

商品の特長

鰻楽では、うなぎそのものの美味しさを大切にしながら、原料選びから加工まで丁寧に商品づくりを行っています。

味の決め手となるたれには、100年以上の歴史を持つ老舗醤油メーカーと共同で開発した3種類の特製だれを使用しています。主原料には、たまり醤油の中でも旨味成分が豊富な「生引きたまり」をブレンドし、うなぎの風味を引き立てる味わいに仕上げています。

また、パッケージは中身が見える仕様にすることで、サイズ感や品質がひと目で伝わるよう工夫しました。ご家庭でも使いやすく、冷凍庫で保管しやすい形状です。

品質・安全への取り組み

鰻楽は、宮崎県でうなぎの養殖・流通・加工・販売を手がけるグループとして、日々の品質管理と衛生管理を通じて、安定した品質の商品づくりに取り組んでいます。自社加工場では水産食品加工施設HACCP認証を取得し、原料の受け入れから出荷まで一貫して管理を行っています。

また、品質保証部を設け、原料受入検査や微生物検査、工場内の衛生確認などを通じて、製品の品質と安全性を日々確認しています。

【品質保証部コメント】

「鰻楽では、原料の受け入れ検査や微生物検査、工場内の衛生確認などを通じて、製品の品質と安全性を日々確認しています。今回のグランプリ受賞は、製造現場と品質保証部が連携しながら積み重ねてきた取り組みが評価された結果と受け止めています。今後も基本を大切にしながら、より良い商品づくりに取り組んでまいります。」

受賞記念 EC施策

今回のグランプリ受賞を記念し、鰻楽公式オンラインショップでは、受賞商品「国産うなぎ蒲焼 切身」を対象とした500円OFFクーポンを期間限定で配布いたします。

初めての方にもお試しいただきやすい機会として、受賞をきっかけに本商品の魅力をより多くの方に知っていただくことを目指しています。

【EC担当者コメント】

「今回の受賞をきっかけに、より多くの方に“ふんわりとした食感と旨味のバランス”を体感していただきたいと考えています。初めての方にも気軽にお試しいただけるよう、グランプリ受賞記念として特別クーポンをご用意しました。ぜひこの機会にご家庭で鰻楽のうなぎをお楽しみください。」

広報コメント

【クーポン概要】- クーポン内容：500円OFF- クーポンコード：260316- 対象商品：国産うなぎ蒲焼 切身2枚- 利用方法：購入時にクーポンコードを入力購入はこちら :https://shop.manraku.net/shop/selections/JFS-selection2026

「このたび『国産うなぎ蒲焼 切身』がジャパンフードセレクショングランプリを受賞できたことを大変光栄に思います。日頃より鰻楽の商品をご愛顧いただいているお客様をはじめ、原料の生産や製造、品質管理に携わる多くの関係者の取り組みが評価されたものと受け止めています。今後も、うなぎ本来の美味しさと安心感を大切にしながら、皆さまに喜んでいただける商品づくりに取り組んでまいります。」

ジャパンフードセレクションについて

ジャパンフードセレクションは、一般社団法人日本フードアナリスト協会が主催する食品評価制度です。

約2万3千人規模のフードアナリストによる評価をもとに、食品の味、品質、安全性、商品力などを多角的に審査し、優れた食品を表彰しています。

会社概要

株式会社鰻楽

株式会社鰻楽は、国産うなぎを中心とした商品の企画・販売を手がける企業として、養殖から販売までのネットワークを活かし、九州産うなぎの魅力を多くの方に届ける取り組みを行っています。

素材や製法にこだわり、ご家庭用から贈答用まで幅広い商品を展開しています。



本社：〒880-0122 宮崎県宮崎市塩路2300

代表取締役社長：大森 龍太郎

設立：2003年4月

資本金：1,100万円



URL：https://manraku.net/

報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社鰻楽 広報

E-mail：pr@manraku.net