あたらしい、お米のカタチ。「come×come（コメトコメ）」ジャパンインターナショナルボートショー2026にて米粉スイーツを販売！

築野食品工業株式会社

築野食品工業株式会社(本社：和歌山県伊都郡 代表取締役社長 築野富美 https://www.tsuno.co.jp/ ）が運営する、こめ油と米粉のグルテンフリーシリーズ「come×come(コメトコメ）」は、2026年3月19日～22日まで神奈川県横浜市で行われる「ジャパンインターナショナルボートショー2026」の飲食ブースに出店し、スイーツ・パンを販売いたします。同ブランド人気商品のあんこサンドクッキーやカヌレなど５商品に併せ、VERVE COFFEE ROASTERS監修のコーヒー、伊藤農園のみかんジュースも販売いたします。

ジャパン・インターナショナルボートショー2026

日本国内では最大級となるマリンイベント。海に出会い・海を楽しむ４日間です。

開催日：3月19日(木)～3月22日(日)10:00開場 - 17:00閉場

入場料：パシフィコ横浜会場及び横浜ベイサイドマリーナ会場 一般（高校生以上）2,000円

場所：パシフィコ横浜 展示ホール（〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1丁目1-1）

ブース番号：Habor Dining内５.

詳細を見る :https://www.boatshow.jp/jibs/2026/

■ 販売商品

・カリカリしっとり米粉のカヌレ

・しっとりなめらか贅沢あんこサンドクッキー

・うるおいミニ生シフォン

・ごろっとナッツ＆フルーツ米粉のキャロットケーキ

・もちもちお米のブランパン（オレンジピールとアールグレイ）

・VERVE COFFEE監修のコーヒー（アイス・ホット）

・伊藤農園のみかんジュース

グルテンフリースイーツ「come×come」

築野食品工業が販売する製菓・製パン用の国産こめ油「Patisserie & Boulangerie Oil(P&Bオイル)」と、国産の米粉を100%使用したグルテンフリーシリーズです。和歌山県にあるグルテンフリー専用の工房でひとつひとつ手作りしています。

「あたらしい、お米のカタチ。」

ご飯、せんべい、かりんとう、お団子、

わたしたちの周りにはお米でできた美味しいものがたくさん。

でも、それだけじゃない。

お米の無限の可能性を信じてきた私たちがたどり着いた、新しいお米のカタチ。

米粉とこめ油で今までにない新しいスイーツやパンができました。

詳細を見る :https://www.instagram.com/come_x_come/

VERVE COFFEE ROASTERSのコーヒー

サンタクルーズ発のリアルカリフォルニアライフスタイルを象徴するコーヒーブランド。

Kita-Kamakura(https://vervecoffee.jp/products/kita-kamakura-blend)

2020年に北鎌倉ロースタリーでの焙煎開始を記念して作られた日本限定オリジナルブレンド。

カカオを思わせるコクがあり、優しくチェリーの酸味も感じさせる甘みが広がります。後味は胡桃のような余韻へと移ろいます。

Sermon(https://vervecoffee.jp/collections/blends/products/sermon)

JAZZのLegend Jimmy Smithの名曲『The Sermon!』からインスピレーションを受けたブレンドコーヒー。ベリーのような酸味とタルト生地のような甘みがブルーベリータルトを連想させ、さらにココアフレーバーやキャラメルの香ばしさも感じられます。

伊藤農園のみかんジュース

みかんしぼり(https://www.ito-noen.com/c/juice?gclid=EAIaIQobChMIrbSo15-jkwMVdgx7Bx2pGhi9EAAYASABEgLbiPD_BwE&gbraid=0AAAABC9uCt5dHwY1sPlYeJYolL6jjY7sY)

和歌山県有田の代表銘柄「温州みかん」を使用。無添加で砂糖を使用しない、お子様からお年寄りの方まで安心して飲んでいただける100%ストレートみかんジュースです。

【築野食品工業株式会社】

わたしたちは、古来健康と美のシンボルとして親しまれてきた“米ぬか”の高度有効利用を推し進め、

「こめ油製造事業」「ファインケミカル事業」「オレオケミカル事業」の3つの事業を展開しています。

設 立 ：昭和22年2月1日

代表者 ：代表取締役社長 築野富美

URL ：https://www.tsuno.co.jp/

オンラインショップ ：https://shop.tsuno.co.jp/

Instagram ：come_x_come (https://www.instagram.com/come_x_come/ )