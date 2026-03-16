クラウドワークフロー「kickflow」、FUJIFILM IWproとの連携機能「kickflow for FUJIFILM IWpro」を提供開始

株式会社kickflow

株式会社kickflow（本社：東京都千代田区、代表取締役：重松 泰斗）は、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長・CEO：浜 直樹）が提供する業務のDX・デジタル化を支援するクラウドサービス「FUJIFILM IWpro」とクラウドワークフロー「kickflow」との連携機能である「kickflow for FUJIFILM IWpro」の提供開始をお知らせいたします。

「kickflow for FUJIFILM IWpro」について

FUJIFILM IWproは、文書の自動取込みや仕分け、データの共有、管理、出力など、デジタル化した業務に必要な機能を備えたクラウドサービスです。

kickflowは中堅・大企業向けに開発されたクラウド型稟議・ワークフローシステムです。「kickflow」は、豊富な API・Webhook による柔軟な外部連携や各種SaaSとの標準連携を強みの1つとしており、今回、「FUJIFILM IWpro」との連携機能を実装しました。

【概要図】【連携イメージ例】

kickflowのチケット（申請）の添付ファイルを、FUJIFILM IWproに連携することが可能です。これにより、手動でのファイル保存の手間が省け、FUJIFILM IWpro上での一元管理を効率化します。

自動連携するタイミングや格納先のフォルダの振り分けは、kickflowの申請フォームごとに設定可能なほか、承認フローの途中、チケット（申請）の項目における入力値といった、複雑な条件下での実行条件の設定が可能です。

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社ビジネスソリューション事業本部 マーケティング部 部長瀧澤 基氏のコメント

この度、kickflow社のクラウド型稟議・ワークフローシステム「kickflow」と「FUJIFILM IWpro」の連携機能が提供開始されることを心より歓迎いたします。

当社は、FUJIFILM IWproによって、お客様の業務プロセスやシステムなどの「すべての仕事」を１つにつなぎ、ワンストップでDXやデジタル化を支援することを目指しています。

本連携により、申請に添付された文書の保存を自動化できるとともに、情報の一元管理を効率的に行えるようになります。「情報によって人と人がつながる働き方」への変革を支援し、お客様の成功体験に一層貢献できることを期待しています。

今後もkickflow社とのパートナーシップを強化し、お客様の業務の生産性向上と効率化をご支援するさまざまなソリューションを提供してまいります。

利用方法

利用方法についての詳細は、以下をご参照ください。

ヘルプページ：

FUJIFILM IWproと連携する

https://support.kickflow.com/hc/ja/articles/54690456288153

「FUJIFILM IWpro」について

FUJIFILM IWpro は、文書の自動取り込み・仕分けから、データ共有、管理、出力、そしてセキュリティーや操作のしやすさまで、デジタル化した業務に求められる機能を集約したクラウドサービスです。クラウド上の統合環境で協働・コラボレーションを実現し、お客様の業務変革を支援します。

https://www.fujifilm.com/fb/product/software/fbiwpro

「kickflow」について

kickflowは中堅・大企業向けに開発されたクラウド型稟議・ワークフローシステムです。300社以上の課題ヒアリングを通じ、「エンタープライズ企業が一番使いやすい次世代型ワークフローシステム」として誕生しました。

「組織変更、人事異動に強い」「豊富なAPI・Webhook」「洗練されたUI・UX」「高度なセキュリティー支援機能」など、エンタープライズ企業のニーズに応える機能を搭載し、従業員数百～数千名規模での豊富な運用実績があります。

URL：https://kickflow.com

会社名：株式会社kickflow

所在地：東京都千代田区九段南1丁目5番6号 りそな九段ビル5F KSフロア

代表者：重松 泰斗

事業内容：kickflowの企画・開発・運営・販売