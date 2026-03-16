~sound meets story~　東映アニメーション音楽出版株式会社、2026年に設立25周年。新たにSNS開設およびブランドロゴ・キャッチコピーを制定。

東映アニメーション音楽出版株式会社東映アニメーション音楽出版株式会社ブランドロゴ

東映アニメーション音楽出版株式会社（英語名：TOEI ANIMATION MUSIC PUBLISHING CO., LTD. 本社：東京都中野区、代表取締役会長：森下孝三）は、2026年3月16日に設立25周年を迎えます。

この節目を機に、公式SNSの開設ならびに、ブランドロゴとキャッチコピーを制定いたしました。

当社は2001年の設立以来、東映アニメーション作品全般にわたる音楽制作および音楽原盤・著作権の管理・運用を担い、アニメーション音楽の価値向上に取り組んでまいりました。

近年の音楽ビジネスは、メディアやユーザーを取り巻く環境の変化やサービスの多様化により、大きな変革が進んでいます。

こうした状況の中、当社も新たな映像音楽ビジネスの可能性を追求し、事業領域の拡大に取り組んでおります。

このたび新たに開設したSNSでは、多くの皆様に作品で使用される音楽の魅力をお届けいたしたく、楽曲情報に加え、これまで公開の機会が限られていたレコーディング風景など、楽曲制作の舞台裏も紹介してまいります。

また、新たなブランドロゴは音楽を扱う企業としてのアイデンティティを表現したデザインとし、キャッチコピーではアニメーションと音楽の強い結びつきを打ち出すことで、今後もアニメーション音楽の価値創出に、より一層取り組んでいく当社の姿勢を示しています。

設立25周年の節目を機に、さらなる飛躍を目指す当社にご期待いただくとともに、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

【東映アニメーション音楽出版 会社概要】

会 社 名：東映アニメーション音楽出版株式会社

代 表 者 ：代表取締役会長：森下孝三

所 在 地 ：東京都中野区中野四丁目10番1号 中野セントラルパーク イースト5階

設 立 年 ：2001年3月16日

U R L ：https://www.toei-anim.co.jp/music/

事業内容：音楽著作物の開発、制作、プロデュース、音楽に関連する著作権・著作隣接権の管理、運用

【ロゴ】

【キャッチコピー】

sound meets story

【関連リンク】

東映アニメーション音楽出版株式会社 公式サイト

https://www.toei-anim.co.jp/music/

東映アニメーション音楽出版株式会社 公式X

https://x.com/tamp_info

東映アニメーション音楽出版株式会社 公式YouTube

https://www.youtube.com/@TAMPofficial

【お問い合わせ先】

東映アニメーション音楽出版株式会社

info-tamp@toei-anim.co.jp