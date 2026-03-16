新生活をお得＆安全に始めよう！3月16日（月）10:00から4月30日（木）9:59まで「Spring Campaign 2026」を公式オンラインショップにて開催

glafit株式会社

電動パーソナルモビリティの開発・製造販売をワンストップで手がけるglafit株式会社（読み：グラフィット、本社：和歌山県和歌山市、代表取締役社長CEO：鳴海 禎造、以下、glafit ）は、公式オンラインショップにて、3月16日（月）AM10:00から４月30日(木)AM9:59まで「Spring Campaign 2026」を開催します。

期間中、公式オンラインショップで電動サイクル「NFR-01 Lite」を購入された方に、安全なライドに欠かせないヘルメット（4,500円相当）をもれなくプレゼント。さらに、通常8,800円（※本州の場合）の送料を無料でお届けします。

新生活を迎えるこの時期に、新たな移動手段を検討する方も多いのではないでしょうか。16歳以上なら免許不要で乗ることができる「NFR-01 Lite」で、快適な移動体験をお得にスタートさせてください！

「Spring Campaign 2026」概要

購入期間：2026年3月16日（月）10:00 ～ 4月30日（木）09:59

対象商品：NFR-01 Lite

対象購入場所：glafit公式オンラインショップ

https://shop.glafit.com/collections/bikes/products/nfr-01_lite

内容：キャンペーン期間中、電動サイクル「NFR-01 Lite」をご購入いただくと、ヘルメット（4,500円相当）をもれなくプレゼントします。さらに、通常8,800円（※本州の場合）の送料を無料でお届け！ 合計で13,300円相当がお得になります。

■NFR-01 Lite ― 家族みんなで使える令和のファミリーサイクル

16歳以上なら免許不要で乗車でき、アクセル操作のみでスイスイ進む人気の特定小型原動機付自転車「NFR-01」シリーズ。

2025年3月に新発売された「NFR-01 Lite」は、電動サイクル初心者にも扱いやすく、日常使いに適したスペックを備えたエントリーモデルです。一家に一台欲しくなる令和のファミリーサイクルが、身近な移動体験をアップデートします。

主な特徴：コスパよく、安心して乗れる日常の相棒

- 扱いやすいスペック：350Wモーター、36V 7.8Ahバッテリー搭載で、22%の坂道も登坂可能。日常的な移動シーンで十分なパフォーマンスを発揮。- 充実した走行距離：約33km（定地走行測定）の航続距離で、往復での外出や日々の通勤・通学に対応。- セキュリティ完備：外出先でも安心なワイヤーロック付き。- フル電動走行：アクセル操作のみで幅広い年代がカンタンに走行可能、最高時速20km/h。- 性能等確認済：JATA-0140

▶ 製品詳細：https://glafit.com/products/nfr/nfr-01-lite/

今回のキャンペーンでは、車体と一緒にまずは揃えたいアイテムのヘルメットがセットになっており、大切な方への贈り物にもおすすめです。届いたその日から、安心・安全なライドをスタートできます。

注意事項

発送・納期について

- 本キャンペーンは、予告なく変更または終了する場合がございます。- 送料無料の適用は国内への発送のみとなります。- プレゼントのヘルメットは車両本体とは別口でお届けします。発送は同時に行いますが、配送業者の都合により、同時刻にお届けできない場合がございます。予めご了承ください。- 商品発送後のお客様都合による返品・キャンセルは一切お受けできません。お手頃な分割払いで新生活をスタート！

glafit公式オンラインショップでは、Paidyによる3・6・12回の分割払い（あと払いペイディ）が利用可能です。NFR-01 Liteを送料無料でご購入の場合、月々15,583円～で手に入ります（総額187,000円をPaidy 12回分割払い）。

Paidyのご利用についてはこちら(https://shop.glafit.com/pages/about_paidy?_gl=1*of33tl*_gcl_au*MjM3Nzg0Mzg5LjE3Njg1NDE4NTY.*_ga*MTEyNTMzNzA3MC4xNzY5OTkxNDc5*_ga_LXCVY1QQ3M*czE3NzM2MjA4NzIkbzIxMSRnMSR0MTc3MzYyNzczOCRqNjAkbDAkaDA.)をご覧ください。

■glafitについて

glafit株式会社は、電動パーソナルモビリティの開発・製造・販売までワンストップで手がける、和歌山発のハードモビリティベンチャーです。「移動を、タノシメ！」をブランドメッセージに掲げ、「日々の移動を驚きと感動に変え、世界中の人々を笑顔にする」ような、新しい移動体験をお届けするモビリティを開発・提供してまいります。

【glafit株式会社の概要】

所在地：和歌山県和歌山市梅原579-1

代表者：代表取締役社長CEO 鳴海 禎造

設立年月日：2017年9月1日

公式サイト：https://glafit.com/

【本件に関するお客様問い合わせ先】

▼glafitヘルプデスク

https://support.glafit.com/hc/ja

※右下のチャットからお問い合わせください。



【本リリースに関するお問い合わせ】

広報：福井・安藤 e-mail：pr@glafit.com