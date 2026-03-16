株式会社カンゲンエージェント、現場の声から生まれた「オプション検査補助」と「ワークサポート手当」を新設

株式会社カンゲンエージェント

エンジニアの価値を最大化し、社会へ還元することを目指す株式会社カンゲンエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：伊藤 大輝、以下「当社」）は、現場で活躍するエンジニア社員の声を反映し、2026年3月より新たに2つの福利厚生制度「オプション検査補助制度」および「ワークサポート手当」を導入いたしました。

当社では設立当初より、エンジニアが主役となる環境づくりを推進しており、今回の新制度も社員との対話の中から誕生したものです。

■背景：エンジニアの「生の声」を制度化する当社の姿勢

当社は「エンジニアの価値を還元する」という方針を経営の核に据えています。この方針は単なるスローガンではなく、福利厚生や社内制度においても、実際に現場で働くエンジニアが「今、何を必要としているか」という生の声を起点に決定しています。

これまでに導入された数々の福利厚生も、その多くが現場のエンジニアとの対話から誕生したものです。今回導入した2つの制度は、日々技術向上に励むエンジニアの「将来への健康不安」や「在宅・出社を織り交ぜた働き方の変化」に対するリアルな悩みを受け、スピード感を持って制度化したものです。

■新設された福利厚生制度の詳細

1. オプション検査補助制度（健康診断OP費用補助）

「もっと健やかに、長く活躍してほしい」という想いから、重大疾病の早期発見と予防をサポートします。法定の定期健診だけではカバーしきれない、個人の気になる部位の検査を会社がバックアップします。

内容： 婦人科検診、がん検診、胃カメラ、腫瘍マーカーなどのオプション費用を補助

対象： 在籍2年目以降の定期健診受診者

補助： 年1回、最大10,000円（領収書提出により支給）

目的： 重大疾病の早期発見・予防

2. ワークサポート手当

リモートワークやオフィス出社といった勤務形態を問わず、エンジニアの生命線である「通信環境」の維持・向上を支援します。多様化する働き方に寄り添い、インフラ面でのサポートを一律で行います。

内容： 通信費（本人または同姓の家族名義も可）に対する手当

補助： 月額最大1,000円（領収書または請求書の提出により支給）

目的： 通信環境維持のサポート

もっと働きやすく、もっと健やかに。

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■会社概要

会社名：株式会社カンゲンエージェント

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

代表者：代表取締役CEO 伊藤 大輝

設立：2025年1月

資本金：5,000,000円

事業内容：ITソリューション事業／ITコンサル事業

会社概要：https://kangen-agent.com

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社カンゲンエージェント 広報担当：永峰

TEL：03-6820-9540

E-mail：recruit@kangen-agent.com

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