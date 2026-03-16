医療メーカー発・日常生活向けブランド「MEDIAID」は誕生10周年　関節サポーターや姿勢ケアアイテムを20％オフで購入できるキャンペーン開催

日本シグマックス株式会社

日本シグマックス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木洋輔）が展開する、日本生まれの日常生活向けサポーターブランド「MEDIAID（メディエイド）」は、2026年3月にブランド誕生10周年を迎えます。これを記念し、2026年3月16日（月）～4月30日（木）の期間限定で、メディエイド オンラインショップにおいて対象商品を20％オフで購入できる「メディエイド 10周年記念キャンペーン」を開催します。

さらに、期間中に購入いただいたお客様には、オリジナルノベルティをプレゼントいたします。

■キャンペーン概要 https://www.mediaid-online.jp/hpgen/HPB/entries/120.html(https://www.mediaid-online.jp/hpgen/HPB/entries/120.html)

・名 称：メディエイド 10周年記念キャンペーン

・実施期間：2026年3月16日（月）～4月30日（木）までの購入分

・対象店舗：メディエイド オンラインショップ https://www.mediaid-online.jp/SHOP/278240/list.html

・特 典：

１.対象商品が購入金額20％オフ

※対象商品：アシストインソールシリーズ、アイシングギアシリーズを除くMEDIAID全商品

２.1回の合計購入金額2,500円（税込）以上の方には10周年限定オリジナルノベルティをプレゼント

（オリジナルプリント入りゴルフボール2個セット）

■MEDIAID（メディエイド）は医療メーカーが生み出す日常生活向けブランド https://www.mediaid-online.jp/

メディエイドは、医療メーカーとして半世紀以上にわたり、関節サポーターをはじめとする整形外科領域の製品を提供してきた日本シグマックスが立ち上げた日常生活向けのサポーターブランドです。

「日常で困りごとを持つ方々にも、医療現場で培った確かな知識と技術を届けたい」という想いのもと、2016年に誕生しました。

誕生以来、日常生活を支える「デイリーケア」、働く人の身体を守る「ワーカーズケア」など、日々の“動きたい”を支えるアイテム群へとラインナップを拡大してきました。医療現場で求められる機能性と品質をベースにしながら、生活者の着用感・快適性・使いやすさを追求した製品づくりを続けています。

▲MEDIAIDは2016年に誕生

【日頃の感謝を込め、アニバーサリーキャンペーンを企画】

今回の10周年記念キャンペーンは、これまでメディエイドをご愛用いただいたお客様への感謝とともに、「日常生活から仕事まで、より多くの方の“動ける毎日”を支えたい」というブランドの姿勢を改めてお伝えするために企画しました。

メディエイドは、これからの10年も生活者に寄り添い、身体の困りごとに真正面から向き合う製品づくりを続けてまいります。

■メディエイド担当者がおすすめする製品 一覧

▲【NEW】スタイルケア 姿勢リフォーム▲しっかりガード 腰 スタンダードプラス▲しっかりガード ヒザ スタンダード▲しっかりガード 親指 スタンダード

■日本シグマックス株式会社について https://www.sigmax.co.jp/

所在地：東京都新宿区西新宿1-24-1

創業：1973年6月1日

資本金： 9,000万円

代表取締役社長：鈴木 洋輔

社員数：246名（2025年3月末）

売上高：143.7億円（2025年3月期）

日本シグマックスは「身体活動支援業※」を事業ドメインとし、幅広いフィールドで人々の身体に関わる製品・サービスを提供しています。創業以来「医療」の中でも「整形外科分野」に特化して、各種関節用装具やギプスなどの外固定材、リハビリ関連製品、冷却療法のためのアイシングシステム、治療・診断のための医療機器など、特徴のある製品を提供してまいりました。「スポーツ分野」ではスポーツ向けケア・サポートブランド『ZAMST』を中心に国内外で高い評価を受けております。また日常生活を支える「デイリーケア」、労働者の身体をサポートする「ワーカーズケア」といった分野で『MEDIAID』ブランド製品を拡大展開しております。

※身体活動支援業：運動器障害の予防・診断・治療・回復、及び運動機能維持・向上を目的とした製品・サービスを提供することにより、人々がより健康で快適な生活を送れるよう支援する業（当社による造語）