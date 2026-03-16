【契約締結】“世界基準”を纏う新章へ。J.LINDEBERG、横山翔亜選手とウェア契約を締結。

株式会社グリップインターナショナル

株式会社グリップインターナショナル（本社：兵庫県神戸市、代表取締役会長兼社長 桑田隆晴）が展開するスウェーデン発ブランド「J.LINDEBERG（ジェイリンドバーグ）」は、JLPGA 2025プロテスト合格の横山翔亜（よこやま とあ）選手と、ウェア契約（アンバサダー契約）を締結したことをお知らせいたします。

横山選手は2026年シーズンよりプロとして本格始動。日本と米国を主戦場に、将来的なLPGAツアー参戦も視野に世界基準のパフォーマンスを追求します。

契約締結の背景

J.LINDEBERG を着用する横山翔亜選手

横山翔亜選手は、幼少期から競技に打ち込み、13歳で単身海外へ。異なる環境で自分を鍛え続けてきた“逆輸入ルーキー”です。 ネバダ大学ラスベガス校（UNLV）では競技と学業を両立し、カレッジゴルフの舞台でも存在感を示してきました。 そして2025年、JLPGAプロテストに合格（9位タイ）し、2026年からプロとしてのキャリアをスタートさせます。

J.LINDEBERGは、1996年ストックホルムで誕生し、「スポーツとファッションをつなぐ（bridge）」という思想のもと、機能性と革新性を融合させたスタイルを提案してきました。

同ブランドはアンバサダーを「sport & styleの未来を定義する存在」と位置づけ、単に着用するだけでなく、価値観そのものを体現するパートナーとして共創を進めています。

横山選手の国際経験、粘り強い向上心、そして常識にとらわれずに挑む姿勢は、J.LINDEBERGのフィロソフィーと強く共鳴しています。

日本から世界へ。スポーツとスタイルの未来を切り拓く新たなストーリーを、ともに創造してまいります。

▣契約概要

J.LINDEBERG 2026Spring Collectionを着用する横山翔亜選手

契約内容：ウェア提供／アンバサダー活動

着用開始：2026年シーズン、V-POINT×SMBCレディスより

対象：J.LINDEBERG ゴルフウェア・アクセサリー・ファッションラインアイテム等

横山 翔亜 / ヨコヤマ トア 選手 コメント

横山翔亜選手

「J.LINDEBERGの "スポーツとファッションをつなぐ" という考え方にとても共感しています。私自身、日本とアメリカ、ゴルフと学業、いろんなものを "つなぎながら" ここまで来ました。これからはJ.LINDEBERGとともに、競技とスタイルの世界をつなぐ存在になれるよう、プロとして挑戦していきます。」

選手プロフィール

横山 翔亜（Toa Yokoyama）

生年月日：2003年10月30日／出身：東京都目黒区

出身校：ネバダ大学ラスベガス校（UNLV）

主な実績：JLPGA 2025プロテスト合格（9位タイ）

Instagram: @toa.yokoyama

URL: https://www.instagram.com/toa.yokoyama/

プロ初戦予定：【V-POINT×SMBCレディス／2026年3月20日～】

■J.LINDEBERG / ジェイリンドバーグ

J.LINDEBERG ロゴ

1996年、スウェーデン・ストックホルムで誕生。世界のプロゴルファーにも支持されるプレミアムゴルフブランドです。機能性と動きやすさを追求しながら、高感度なファッション性を融合。

スポーツとスタイルを大胆につなぐその姿勢は、ブランドの象徴「ブリッジ」に表れています。

・ブランドURL：https://www.grip-inter.com/contents/jlindeberg

・公式オンラインストア: https://www.grip-inter.com/shop/c/cJL

・Instagram: @jlindebergjapan URL: https://www.instagram.com/jlindebergjapan/

・ショップリスト https://www.grip-inter.com/contents/shoplist/jlindeberg

当社は、多くの方々とコラボレーションで着ていただく方の喜びをできるだけ大きいものにするブランドを創り上げてゆくことを目標に2001年神戸にて起業いたしました。『ゴルフウェアのマーケットに新しい風を』というスローガンを掲げ、『ゴルフウェアにエレガンスを』というコンセプトに基づき、多彩なテイストのブランドを展開しています。

企業概要

GRIP INTERNATIONAL ロゴ[表: https://prtimes.jp/data/corp/84002/table/104_1_df5c51f9fee4d7705cad04e6eff8c7c6.jpg?v=202603161251 ]