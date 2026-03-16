沖縄サントリーアリーナにおける防災訓練の実施について

沖縄アリーナ株式会社

沖縄アリーナ株式会社（以下、沖縄アリーナ社）は、2026年3月11日（水）、沖縄サントリーアリーナにおいて大規模地震を想定した防災訓練を実施いたしました。本訓練には、沖縄バスケットボール株式会社（琉球ゴールデンキングス運営会社）と沖縄アリーナ社の社員、ならびにホームゲーム運営に関わるアルバイトスタッフが参加し、万が一の事態に備えた安全管理体制の確認と、危機対応能力の向上を目的として行われました。

沖縄サントリーアリーナは、スポーツ観戦やコンサート、地域イベントなど、年間を通して多くの来場者を迎える沖縄県内有数の大規模集客施設です。多くの方々が安心して施設をご利用いただける環境を維持するためには、日頃からの安全管理体制の整備と、実践的な訓練による対応力の向上が不可欠です。

今回の訓練では、災害や緊急事態の発生を想定し、来場者の避難誘導、スタッフ間の情報共有、初期対応の手順確認など、実際の運営現場を想定した内容で実施しました。社員のみならず、ホームゲームやイベント運営を支えるアルバイトスタッフも参加することで、実際の現場に即した対応力の強化を図っています。

沖縄アリーナ社では、指定管理者として施設の維持管理・運営を担う立場から、日常的な設備点検や安全対策の強化に加え、このような防災訓練を通じてスタッフ一人ひとりの危機管理意識の向上に取り組んでいます。来場者の皆さまが安心してスポーツやエンターテインメントを楽しむことができる環境を整えることは、アリーナ運営における最も重要な使命の一つです。

また、沖縄サントリーアリーナは単なるスポーツ施設ではなく、地域社会の交流拠点としての役割も担っています。災害時には地域の防災拠点として機能する可能性も視野に入れながら、行政機関や関係団体とも連携し、安全性の高い施設運営体制の構築を進めています。

沖縄アリーナ社は今後も、沖縄バスケットボール株式会社をはじめとする関係機関と連携しながら、定期的な防災訓練や安全対策の強化を継続し、来場者の皆さまが安心・安全に沖縄サントリーアリーナを利用できる環境づくりに取り組んでまいります。

スポーツやエンターテインメントを通じて多くの人々が集い、地域の活力を生み出す拠点である沖縄サントリーアリーナが、これからも安心して訪れることのできる場所であり続けるよう、沖縄アリーナ社は責任ある施設運営を続けてまいります。