水野太貴さん『会話の0.2秒を言語学する』が7万部突破！　「紀伊國屋じんぶん大賞2026」2位選出の話題作

株式会社新潮社

YouTube登録者数48万人超の「ゆる言語学ラジオ」スピーカー・水野太貴さんが、誰もやらなかった方法で日常の奇跡を解き明かす大興奮の一冊、『会話の0.2秒を言語学する』が、昨年8月27日(水)に発売され、大きな話題作となっています。「紀伊國屋じんぶん大賞 2026 読者と選ぶ人文書ベスト30」にて２位に選出された本書、この度の重版にて累計７万部（電子書籍含む）を突破しました！

会話で相手と交替するまで平均0.2秒。この一瞬にどんな高度な駆け引きや奇跡が起きているのか――言語学の歴史を大づかみに振り返りつつ、「食べログ」レビューからお笑いに日銀総裁の会見、人気漫画まで俎上に載せ、日々の言語学をわかりやすく伝える、待望の書き下ろし。なぜうまく話せないのか。悩んでしまうあなたの必読書！

【書籍詳細はこちら】 :https://www.shinchosha.co.jp/book/356431/

■「紀伊國屋じんぶん大賞」とは

「紀伊國屋じんぶん大賞 読者と選ぶ人文書ベスト30」は、一般読者の方々からの推薦投票を元に、出版社、紀伊國屋書店社員による推薦を加味し、選考委員による持ち点評価を加えて事務局にて集計し、ベスト30を選定する紀伊國屋書店主催の人文書にまつわる企画です。

▼「紀伊國屋じんぶん大賞 2026 読者と選ぶ人文書ベスト30」特設サイトはこちら

https://store.kinokuniya.co.jp/event/kinokuniya-jinbun-humanities-awards/

この度、本賞で水野太貴さん著『会話の0.2秒を言語学する』が２位に選ばれました。水野さんからの喜びの声をお届けします。

刊行時の目標として、「紀伊國屋じんぶん大賞1位」を掲げていました。惜しくも逃したのは正直悔しいけど、多くの読者さんが本書を高く評価してくださったことを誇りに思います。ありがとうございます！

■推薦コメントはこちら

研究者ではない、言語オタクの水野さんだからこそ見える言語の本質がここにある

――今井むつみ氏（『言語の本質』著者）

素朴な疑問から言語学のあらゆる知見が広がる

――高野秀行氏（『語学の天才まで1億光年』著者）

「会話って、こんなに奥が深いんだ…！」――きっとあなたも驚くはず！

――鈴木俊貴氏（『僕には鳥の言葉がわかる』著者）

なお、今井むつみ氏は刊行時、書評もご寄稿くださいました。

★研究者ではない言語オタクが見た総合格闘技としての〈言語の本質〉【今井むつみ氏書評はこちら】 :https://www.bookbang.jp/review/article/807798

■試し読み特別公開！

本書「まえがき」全文・第一章冒頭を公開しております。ぜひご一読ください。

まえがき

日々繰り広げられる、0・1秒単位の競争

2009年8月、ドイツ・ベルリン。アメリカの陸上選手であるタイソン・ゲイは唇を嚙んだ。世界陸上の男子100メートル走決勝、彼が出したタイムは9・71秒。銀メダルだった。表彰台の横に立つのはジャマイカのウサイン・ボルト。今も破られぬ9・58秒という世界新記録を叩き出した男だ。その差はわずか130ミリ秒。

この130ミリ秒――つまり0・13秒という数字をあなたはどう思うだろうか。きっと、極めて短い時間だと感じる人が多いだろう。

しかし見方を変えると、あなたも毎日のように、1秒以下のわずかな時間で競争を繰り広げている。それが、会話だ。

会話では、一人の話者が話し、それが終わると別の人が話し始める。話者が交替するまでの発話を「ターン」といい、話者の交替を「ターンテイキング」というが、イギリスの言語学者であるスティーヴン・C・レヴィンソンらの研究によると、ターンテイキングには平均して200ミリ秒――つまり0・2秒しかかからないという。タイソン・ゲイが涙を呑んだ130ミリ秒とさほど変わらない、極めて短い時間である。

別の研究では、10の言語で「はい／いいえ」で答えられる質問文を与え、応答に要する時間を調べた。各言語の所要時間の中央値は0ミリ秒から300ミリ秒だったそうだ。やはり1秒どころか、500ミリ秒もかかっていない。僕たちは会話において、100ミリ秒単位の世界で高度な駆け引きを行なっているのである。 ＜続きは下記ボタンをチェック！＞

【試し読み】続きはこちら :https://www.shinchosha.co.jp/book/356431/preview/

■発売にあたって――著者コメント

1年半前に宣言した「30歳になるまでに、単著を出したい」という約束を果たせました。2年間社交を捨ててじっくりリサーチを進め、言語学を学んで自分がどう変わったか、世界がどう見えるようになったのか、等身大の言葉で書き綴りました。これまでの著作とまったく違う一冊になったので、ぜひ手に取ってみてください！ 本書にかける思いと、印税を使って行なう「言語学の大学院生への奨学金」については、「ゆる言語学ラジオ」で詳しく話しています。

★ゆる言語学ラジオ「死ぬ気で書いた本が予約開始！ 印税は人にあげます。」[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Wv3K9X5vWc0 ]★積読チャンネル「話し方に悩むすべての人へ」[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=VbbE74lIkAg ]

■目次

まえがき

第一章 コミュニケーション上手になるための「語用論」

第二章 ことばには"奥行き"がある

第三章 あなたは「ネコ」の意味さえ説明できない

第四章 言語化の隠れた立役者たち

終章 世界は広い！ 驚きのコミュニケーション

あとがき

■著者紹介：水野太貴（みずの・だいき）

(C)新潮社

1995年生まれ。愛知県出身。名古屋大学文学部卒。専攻は言語学。出版社で編集者として勤務するかたわら、YouTube、Podcastチャンネル「ゆる言語学ラジオ」で話し手を務める。同チャンネルのYouTube登録者数は45万人超。著書に『復刻版 言語オタクが友だちに700日間語り続けて引きずり込んだ言語沼』(バリューブックス・パブリッシング)、『きょう、ゴリラをうえたよ 愉快で深いこどものいいまちがい集』(KADOKAWA)がある。

■書籍データ

【タイトル】会話の0.2秒を言語学する

【著者名】水野太貴

【発売日】8月27日

【造本】四六版

【定価】1,760円（税込）

【ISBN】978-4-10-356431-7

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/356431/