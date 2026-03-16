株式会社Themiss、株式会社ジャパンネットワークグループとライブ配信オーディション事業における業務提携を開始

株式会社Themiss

株式会社Themiss（本社：東京都港区、代表取締役社長：板谷 瞭太郎、以下「Themiss」）と株式会社ジャパンネットワークグループ（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：齊藤 拓也、以下「JNG」）は、ライブ配信オーディションの企画・運営に関する業務提携契約を締結したことをお知らせいたします。

本提携により、両社はそれぞれの強みである企画・営業力と配信オーディション運営・制作力を融合し、ライブ配信オーディション事業のさらなる拡大および新たな価値創出を目指してまいります。

業務提携の背景

近年、ライブ配信を活用したオーディションやイベント、プロモーション施策は、企業・自治体・メディアを問わず急速に需要が拡大しています。

こうした市場環境の中で、JNGが持つ企画力・営業力と、Themissが培ってきた配信オーディションの運営・制作ノウハウを掛け合わせることで、企画から運営までを一気通貫で提供できる体制の構築を目的として、本提携に至りました。

また本提携では、全国規模でのオーディション展開に加え、JNGの拠点である福岡を中心としたライブ配信オーディション市場の活性化も重要な目的の一つとしています。

福岡発の才能やコンテンツが全国、そして世界へと羽ばたく機会を創出することで、地域に根ざした新たなエンターテインメントの形を目指してまいります。

第一弾施策について

第一弾として、人気フェイスマスクブランド「LuLuLun」の公式アンバサダーを決定するライブ配信オーディションを開催いたします。

本オーディションでは、ライブ配信を通じて参加者の魅力を発信し、視聴者参加型の審査を取り入れた新しいアンバサダー選出モデルを実施予定です。

今後は、福岡をメインとしたライブ配信オーディションの開催も視野に入れ、地域と連動した企画やローカル発の才能発掘にも積極的に取り組んでまいります。

両社は本提携を通じて、市場ニーズに即した新しいライブ配信オーディションの創出を行い、オーディション参加者、応援ユーザー、スポンサー企業のすべてにとって価値のあるエコシステムの構築を目指してまいります。

会社概要

株式会社ジャパンネットワークグループ

所在地：福岡県福岡市中央区大名2-12-8 大名町ビル10階

代表者：代表取締役社長 齊藤 拓也

株式会社Themiss

所在地：東京都港区東麻布1丁目9-11

代表者：代表取締役社長 板谷 瞭太郎