「ここは“現実”よりはマシ？」ダークでディストピアな世界観。第２回ESPACT本公演 完全新作イマーシブシアター【D/O/G】始動

ESPACT

イマ―シブコンテンツ創作団体ESPACTの第2回目となる本公演は、外部から脚本・演出に山崎彬氏をお招きし、イマーシブシアターではあまり見ることのない「サイバーパンク／ディストピア／ダークファンタジー」な世界観の作品を上演いたします。

劇場は、退廃的な雰囲気を持つ『北千住BUoY』。

劇場が元から持つ雰囲気を活かした世界観、ワンフロアで行われる特別な物語体験をお届けします。

また、この公演を成功させるべくクラウドファンディングを実施中。

現在の達成率は87%、1,043,000円の支援金が集まっております。(3/16時点)

▶ タイトル、メインビジュアル

【D/O/G】

▶︎公演ティザームービー

▶ あらすじ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YDlQc2bgT1s ]

誰にも知られずひっそりと、とある廃墟で上演されているという、エンゲキ【D/O/G】。

観劇すれば、あったかもしれないもう一つの人生が手に入ると噂される。

その開演時間と上演場所を、どういうわけか知ったあなたは、噂を信じて劇場に足を運び観客席に腰を下ろす。やがて幕は開き、螺旋夢(らせんむ)の中を巡るように、観客であったはずのあなたは虚実の境目を失ってゆく。

better than “R”？

ここは“現実”よりはマシ？ “帰る”よりはマシ？

ESPACT第二回公演は、夢と現実の螺旋を彷徨い続ける、回遊型現実逃避劇。

これは、完全に、絶対に、誰がなんと言おうと、フィクションです。(本当に？)

※ホラーコンテンツではありません。こじらせたイマーシブ演劇です。

▶ キャスト情報

【Side-A キャスト】

ルイ …田口新奈(ESPACT)

レイ …森遼

ライハ …山本美佳(ESPACT)

ロカ …今村航

ノロ …花奏和音

リン …溝口雄大

R …待機

【Side-B キャスト】

ルイ …涼田麗乃

レイ …田嶋壮志

ライハ …大崎萌々香(ESPACT)

ロカ …高岩泰声

ノロ …藤井千咲子(ESPACT)

リン …吉野めぐみ(ESPACT)

R …船木政秀

▶ 公演情報

【公演日程】

2026年4月25日(土)～5月10日(日)全24公演

《平日》

マチネ 14:10開場/14:30開演

ソワレ 18:40開場/19:00開演

《土日祝》

マチネ 13:10開場/13:30開演

ソワレ 17:40開場/18:00開演

※4/30(木)のみ特別興行のため土日祝タイムテーブルで上演

【会場】

BUoY(〒120-0036 東京都足立区千住仲町49-11)

▶ チケット情報

一般 \8,000

学割 \6,500

リピート割 \7,700

ESPACT（エスパクト）とは

ESPACT(エスパクト)

2024年発足。演劇性に特化した作品作りを行うイマーシブコンテンツ創作団体。

“あなたが選ぶ、ただ一つの物語”をテーマに、観客自身の選択によって体験が変化していく自由周遊型の作風を得意としている。旗揚げ公演となるESPACT始動公演『リ・リ・リィンカーテンコール』は開幕前に全公演完売と前代未聞のスタートを切り、当の本人たちが誰よりも戸惑う事態となった。現在は外部からの制作依頼も請け負うようになり、イマーシブ制作の分野で幅広く活動中。

▶劇団HPはこちら(https://www.espact.jp/)

脚本・演出

山崎彬（やまざき・あきら）

劇作家・演出家・俳優。12月10日生、奈良県出身。

大学入学と同時に俳優活動を開始し、その後、京都を拠点に劇団「悪い芝居」を始動。『駄々の塊です。』で第56回岸田國士戯曲賞最終選考ノミネート、『メロメロたち』で第24回OMS戯曲賞で大賞を受賞する。

2024年より“参加する劇＝参劇”を掲げ、「愛しのボカン大作戦」を決行。演劇の新たな楽しみ方を模索するほか、2.5次元演劇やイマーシブシアターの脚本・演出、多くのワークショップ講師なども務めている。

【主な活動】

「HUNTER×HUNTER」THE STAGE 脚本・演出

LIVE STAGE「ぼっち・ざ・ろっく！」脚本・演出

舞台「五等分の花嫁」脚本・演出

舞台「忘却バッテリー」脚本・演出

MUSICAL「PandoraHearts」脚本・演出

体験する物語project「カジノ・シュレディンガー」

スタッフ

脚本・演出：山崎彬

演出補佐：藤井千咲子

演出助手：吉野めぐみ

舞台監督：川人早貴

照明：佐々木夕貴

音響：松宮辰太郎(catSSound)

舞台美術：およぐひと

音楽：内田秋

映像制作：HI:SS

ステージング：待機

衣装：みとべこころ、HI:SS

小道具：吉野めぐみ、HI:SS

広報担当：山本美佳

宣伝美術・WEB：文目ゆかり

グッズデザイン：大崎萌々香

企画・製作：ESPACT

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本公演の応援プロジェクト実施中！

現在の達成率は87%、1,043,000円の支援金が集まっております。(3/16時点)

クラウドファンディング応援サイトはこちら(https://motion-gallery.net/projects/espact-2nd)！