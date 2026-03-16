世界のリサイクルポリエチレンテレフタレート（rPET）市場は、持続可能性と循環型経済の取り組みにより、2033年までに209億米ドルに達すると予測されています。

世界のリサイクルポリエチレンテレフタレート（rPET）市場は、持続可能性と循環型経済の取り組みにより、2033年までに209億米ドルに達すると予測されています。