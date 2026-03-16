レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本医療用手袋市場は、感染対策需要の拡大で急成長、2035年までに約48億米ドル規模へ拡大見通し｜CAGR16.4%の医療消耗品産業トレンド

レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本医療用手袋市場は、感染対策需要の拡大で急成長、2035年までに約48億米ドル規模へ拡大見通し｜CAGR16.4%の医療消耗品産業トレンド