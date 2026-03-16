レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本医療用手袋市場は、感染対策需要の拡大で急成長、2035年までに約48億米ドル規模へ拡大見通し｜CAGR16.4%の医療消耗品産業トレンド
日本医療用手袋市場は、2024年から2033年にかけて急成長が見込まれています。市場規模は10億4,050万米ドルから40億8,140万米ドルに達し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は16.4%を記録する見通しです。この成長を牽引するのは、慢性疾患の増加と感染症への対応の重要性です。また、日本の高齢者人口の増加により、医療サービスの需要が増しており、これが医療用手袋の市場拡大に寄与しています。
市場成長のドライバー
日本医療用手袋市場は、特に高齢化社会とそれに伴う慢性疾患の負担が増大する中で、急速に成長しています。医療機関での診察や手術の頻度が増加し、それに伴う感染症リスクへの対応が強化されています。医療従事者の安全確保を目的とした医療用手袋の使用が、WHO（世界保健機関）により推奨されており、これが市場の需要を後押ししています。特に、外科手術や診察での使用が多く、需要は増加傾向にあります。
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医療廃棄物に関する懸念と市場の制約
医療用手袋の使い捨てが増加する中で、廃棄物管理が課題となっています。使い捨て手袋は環境に与える影響が大きく、特に生分解性でない製品が多く使われているため、環境への配慮が求められています。これにより、日本では医療廃棄物の処理が大きな課題となり、持続可能な製品への需要が高まっています。医療業界は、環境保護と安全性を両立させる方法を模索しています。
医療ツーリズムと市場機会
医療ツーリズムが急成長していることも、市場成長の一因です。日本は、美容整形や高度な治療を受けるための目的地として人気を集めており、年間43万人以上の国際患者を受け入れています。この増加する患者数は、医療用手袋の需要を後押しする要素となり、特に美容整形の需要増加に伴い、手術中の感染リスク管理がより重要視されています。日本の医療ツーリズムは、今後ますます成長する可能性があります。
主要企業のリスト：
● Motorix International Inc.
● Sansei Medical Instruments Co., Ltd.
● Nippon Chemical Screw Co., Ltd.
● Asahi Sangyo Co., Ltd.
● Green Drive Corporation
● Urano Kogyo Co., Ltd.
● ICP Chemicals Co., Ltd.
● Happy Hands Latex Gloves Ltd.
● Sanko Chemical Industry Co. Ltd.
● Curex Mediwell LLC
● Others
市場セグメンテーションの分析
日本医療用手袋市場は、製品タイプ、フォーム別、用途別、原材料別、エンドユーザー別にセグメント化されています。特に検査手袋と外科手術用手袋の需要が高く、これらのセグメントが市場を支えています。また、パウダーフリー手袋の需要が増加しており、ラテックスアレルギーのリスク軽減が消費者に評価されています。さらに、ニトリル手袋の採用が増えており、これが市場拡大に寄与しています。
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高齢化社会と病院の需要
日本では病院セグメントが市場を支配しており、高齢化社会に伴う医療ニーズの増加がその要因です。特に、病院内での交差汚染を防ぐための医療用手袋の需要が高まっています。プライマリケア施設でも手袋の需要が増加しており、未発見の疾患を持つ患者との接触時に必要不可欠なアイテムとなっています。
市場成長のドライバー
日本医療用手袋市場は、特に高齢化社会とそれに伴う慢性疾患の負担が増大する中で、急速に成長しています。医療機関での診察や手術の頻度が増加し、それに伴う感染症リスクへの対応が強化されています。医療従事者の安全確保を目的とした医療用手袋の使用が、WHO（世界保健機関）により推奨されており、これが市場の需要を後押ししています。特に、外科手術や診察での使用が多く、需要は増加傾向にあります。
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医療廃棄物に関する懸念と市場の制約
医療用手袋の使い捨てが増加する中で、廃棄物管理が課題となっています。使い捨て手袋は環境に与える影響が大きく、特に生分解性でない製品が多く使われているため、環境への配慮が求められています。これにより、日本では医療廃棄物の処理が大きな課題となり、持続可能な製品への需要が高まっています。医療業界は、環境保護と安全性を両立させる方法を模索しています。
医療ツーリズムと市場機会
医療ツーリズムが急成長していることも、市場成長の一因です。日本は、美容整形や高度な治療を受けるための目的地として人気を集めており、年間43万人以上の国際患者を受け入れています。この増加する患者数は、医療用手袋の需要を後押しする要素となり、特に美容整形の需要増加に伴い、手術中の感染リスク管理がより重要視されています。日本の医療ツーリズムは、今後ますます成長する可能性があります。
主要企業のリスト：
● Motorix International Inc.
● Sansei Medical Instruments Co., Ltd.
● Nippon Chemical Screw Co., Ltd.
● Asahi Sangyo Co., Ltd.
● Green Drive Corporation
● Urano Kogyo Co., Ltd.
● ICP Chemicals Co., Ltd.
● Happy Hands Latex Gloves Ltd.
● Sanko Chemical Industry Co. Ltd.
● Curex Mediwell LLC
● Others
市場セグメンテーションの分析
日本医療用手袋市場は、製品タイプ、フォーム別、用途別、原材料別、エンドユーザー別にセグメント化されています。特に検査手袋と外科手術用手袋の需要が高く、これらのセグメントが市場を支えています。また、パウダーフリー手袋の需要が増加しており、ラテックスアレルギーのリスク軽減が消費者に評価されています。さらに、ニトリル手袋の採用が増えており、これが市場拡大に寄与しています。
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高齢化社会と病院の需要
日本では病院セグメントが市場を支配しており、高齢化社会に伴う医療ニーズの増加がその要因です。特に、病院内での交差汚染を防ぐための医療用手袋の需要が高まっています。プライマリケア施設でも手袋の需要が増加しており、未発見の疾患を持つ患者との接触時に必要不可欠なアイテムとなっています。