世界シャフト矯正機市場データベース：企業調査、価格推移、販売動向の徹底分析2026
シャフト矯正機世界総市場規模
シャフト矯正機とは、金属製シャフトや棒状部品に生じた曲がり・歪み・反りなどを高精度に修正するための産業用設備であり、主に自動車部品、機械部品、精密機器、建設機械などの製造工程で使用されます。一般的にシャフト矯正機は、複数の矯正ローラーやプレス機構、測定センサーなどを組み合わせ、シャフトの曲がり量を測定しながら適切な圧力を加えることで直線度を回復させる仕組みを備えています。これにより、回転軸の振動や摩耗を防ぎ、製品の品質・耐久性・組立精度を向上させることが可能です。また、近年のシャフト矯正機は自動化や数値制御（NC）技術を取り入れることで、高速処理や高い再現性を実現しており、大量生産ラインにも対応できる重要な加工設備として位置付けられています。
図. シャフト矯正機の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344253/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344253/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルシャフト矯正機のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の735百万米ドルから2032年には1095百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは6.9%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルシャフト矯正機のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、精密加工ニーズの高度化
航空宇宙、機械製造、重工業などの分野では、部品の高精度化と品質管理の厳格化が進んでいます。これらの産業ではシャフトのわずかな曲がりでも機械性能や安全性に影響を与えるため、微小な変形を修正できる高精度なシャフト矯正機の需要が増加しています。近年ではミクロンレベルの直線度を実現する装置が求められており、このような品質要求の高度化がシャフト矯正機市場の成長を促進しています。
2、製造業の自動化・スマート化の進展
製造業では生産効率の向上と人件費削減を目的として、自動化設備の導入が加速しています。これに伴い、IoTセンサーや数値制御（CNC）技術を組み込んだ自動化型シャフト矯正機が注目されています。自動測定や自動補正機能を備えたシャフト矯正機は、生産ラインへの統合が容易であり、安定した品質と高い生産性を実現できるため、多くのメーカーが設備投資を進めています。
3、重工業・機械設備産業の拡大
建設機械、産業機械、エネルギー設備などの分野では、多数の大型シャフト部品が使用されています。これらの部品は高い耐久性と精度が求められるため、製造工程やメンテナンス工程においてシャフト矯正機が重要な役割を果たします。世界的なインフラ投資や産業設備の拡張により重工業分野の生産量が増加しており、その結果としてシャフト矯正機の導入需要も拡大しています。
今後の発展チャンス
1、製造業の高度化と精密加工需要の拡大
近年、自動車、航空宇宙、産業機械などの分野では、部品の高精度化が急速に進んでいます。特に回転部品であるシャフトは直線度や同軸度が機械性能に大きく影響するため、製造工程において高精度な矯正工程が不可欠となっています。このような背景から、精密加工を実現する設備としてシャフト矯正機の導入が進んでおり、今後も高精度製造への需要拡大がシャフト矯正機市場にとって大きな成長機会となると考えられます。
2、自動化・スマートファクトリー化の進展
シャフト矯正機とは、金属製シャフトや棒状部品に生じた曲がり・歪み・反りなどを高精度に修正するための産業用設備であり、主に自動車部品、機械部品、精密機器、建設機械などの製造工程で使用されます。一般的にシャフト矯正機は、複数の矯正ローラーやプレス機構、測定センサーなどを組み合わせ、シャフトの曲がり量を測定しながら適切な圧力を加えることで直線度を回復させる仕組みを備えています。これにより、回転軸の振動や摩耗を防ぎ、製品の品質・耐久性・組立精度を向上させることが可能です。また、近年のシャフト矯正機は自動化や数値制御（NC）技術を取り入れることで、高速処理や高い再現性を実現しており、大量生産ラインにも対応できる重要な加工設備として位置付けられています。
図. シャフト矯正機の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344253/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344253/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルシャフト矯正機のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の735百万米ドルから2032年には1095百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは6.9%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルシャフト矯正機のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、精密加工ニーズの高度化
航空宇宙、機械製造、重工業などの分野では、部品の高精度化と品質管理の厳格化が進んでいます。これらの産業ではシャフトのわずかな曲がりでも機械性能や安全性に影響を与えるため、微小な変形を修正できる高精度なシャフト矯正機の需要が増加しています。近年ではミクロンレベルの直線度を実現する装置が求められており、このような品質要求の高度化がシャフト矯正機市場の成長を促進しています。
2、製造業の自動化・スマート化の進展
製造業では生産効率の向上と人件費削減を目的として、自動化設備の導入が加速しています。これに伴い、IoTセンサーや数値制御（CNC）技術を組み込んだ自動化型シャフト矯正機が注目されています。自動測定や自動補正機能を備えたシャフト矯正機は、生産ラインへの統合が容易であり、安定した品質と高い生産性を実現できるため、多くのメーカーが設備投資を進めています。
3、重工業・機械設備産業の拡大
建設機械、産業機械、エネルギー設備などの分野では、多数の大型シャフト部品が使用されています。これらの部品は高い耐久性と精度が求められるため、製造工程やメンテナンス工程においてシャフト矯正機が重要な役割を果たします。世界的なインフラ投資や産業設備の拡張により重工業分野の生産量が増加しており、その結果としてシャフト矯正機の導入需要も拡大しています。
今後の発展チャンス
1、製造業の高度化と精密加工需要の拡大
近年、自動車、航空宇宙、産業機械などの分野では、部品の高精度化が急速に進んでいます。特に回転部品であるシャフトは直線度や同軸度が機械性能に大きく影響するため、製造工程において高精度な矯正工程が不可欠となっています。このような背景から、精密加工を実現する設備としてシャフト矯正機の導入が進んでおり、今後も高精度製造への需要拡大がシャフト矯正機市場にとって大きな成長機会となると考えられます。
2、自動化・スマートファクトリー化の進展