カレンダー用ローラー供給側分析：世界の生産能力・販売量・平均価格動向（2026-2032）
カレンダー用ローラー世界総市場規模
カレンダー用ローラーとは、紙、フィルム、不織布、ゴムシート、金属箔などの連続シート材料を圧延・平滑化するカレンダー加工工程において使用される重要な機械部品であり、材料表面の平滑性、厚み均一性、光沢度、および密度を調整する役割を担うローラーです。一般に、カレンダー装置内に複数本のカレンダー用ローラーが上下または縦列に配置され、加圧および加熱条件のもとで材料を通過させることで、所定の表面品質や物理特性を付与します。カレンダー用ローラーは高い表面精度、耐摩耗性、温度安定性が求められるため、鋼製ローラーにクロムメッキや特殊コーティングを施した構造が多く採用されています。製紙、プラスチックフィルム、電池材料、ゴム加工など幅広い産業分野において、製品品質を左右する重要な要素となっています。
図. カレンダー用ローラーの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344251/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344251/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルカレンダー用ローラーのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の558百万米ドルから2032年には735百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは4.7%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルカレンダー用ローラーのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、包装材料産業の拡大
食品、医薬品、日用品などの包装需要の拡大に伴い、高品質な紙やプラスチックフィルムの生産量が増加しています。これらの材料では表面の平滑性や厚み均一性が重要であり、製造工程においてカレンダー加工が不可欠です。そのため、生産設備の高性能化やライン増設に伴い、カレンダー用ローラーの需要も着実に増加しており、市場成長を支える主要な要因となっています。
2、高機能フィルム・新素材需要の増加
電子材料、リチウムイオン電池用セパレーター、光学フィルムなどの高機能材料の市場拡大により、精密な厚み制御と表面品質を実現する加工設備が求められています。カレンダー加工では高精度な圧延が可能であるため、高性能なカレンダー用ローラーの導入が進んでおり、特に電子材料分野において需要拡大の大きな推進力となっています。
3、製紙産業における品質向上要求
出版用紙、包装用紙、特殊紙などの分野では、光沢度や表面平滑性などの品質要求が年々高まっています。こうした品質向上のニーズに対応するため、製紙設備では高精度なカレンダー工程の導入が進んでおり、耐摩耗性や温度安定性に優れたカレンダー用ローラーの採用が増加しています。この傾向は、カレンダー用ローラー市場の安定的な需要を支えています。
今後の発展チャンス
1、高機能フィルム・新材料産業の拡大
電子材料、リチウムイオン電池、光学フィルムなどの高機能材料市場の拡大に伴い、精密な厚み制御や表面平滑性を実現する加工技術の重要性が高まっています。カレンダー加工は材料を高温・高圧で圧延し、表面特性や厚みを均一化する重要な工程であり、その中心部品であるカレンダー用ローラーの需要も拡大しています。特に新エネルギー分野では軽量材料や高性能フィルムの需要が増加しており、カレンダー用ローラー市場に新たな成長機会をもたらしています。
カレンダー用ローラーとは、紙、フィルム、不織布、ゴムシート、金属箔などの連続シート材料を圧延・平滑化するカレンダー加工工程において使用される重要な機械部品であり、材料表面の平滑性、厚み均一性、光沢度、および密度を調整する役割を担うローラーです。一般に、カレンダー装置内に複数本のカレンダー用ローラーが上下または縦列に配置され、加圧および加熱条件のもとで材料を通過させることで、所定の表面品質や物理特性を付与します。カレンダー用ローラーは高い表面精度、耐摩耗性、温度安定性が求められるため、鋼製ローラーにクロムメッキや特殊コーティングを施した構造が多く採用されています。製紙、プラスチックフィルム、電池材料、ゴム加工など幅広い産業分野において、製品品質を左右する重要な要素となっています。
図. カレンダー用ローラーの製品画像
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344251/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルカレンダー用ローラーのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の558百万米ドルから2032年には735百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは4.7%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルカレンダー用ローラーのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、包装材料産業の拡大
食品、医薬品、日用品などの包装需要の拡大に伴い、高品質な紙やプラスチックフィルムの生産量が増加しています。これらの材料では表面の平滑性や厚み均一性が重要であり、製造工程においてカレンダー加工が不可欠です。そのため、生産設備の高性能化やライン増設に伴い、カレンダー用ローラーの需要も着実に増加しており、市場成長を支える主要な要因となっています。
2、高機能フィルム・新素材需要の増加
電子材料、リチウムイオン電池用セパレーター、光学フィルムなどの高機能材料の市場拡大により、精密な厚み制御と表面品質を実現する加工設備が求められています。カレンダー加工では高精度な圧延が可能であるため、高性能なカレンダー用ローラーの導入が進んでおり、特に電子材料分野において需要拡大の大きな推進力となっています。
3、製紙産業における品質向上要求
出版用紙、包装用紙、特殊紙などの分野では、光沢度や表面平滑性などの品質要求が年々高まっています。こうした品質向上のニーズに対応するため、製紙設備では高精度なカレンダー工程の導入が進んでおり、耐摩耗性や温度安定性に優れたカレンダー用ローラーの採用が増加しています。この傾向は、カレンダー用ローラー市場の安定的な需要を支えています。
今後の発展チャンス
1、高機能フィルム・新材料産業の拡大
電子材料、リチウムイオン電池、光学フィルムなどの高機能材料市場の拡大に伴い、精密な厚み制御や表面平滑性を実現する加工技術の重要性が高まっています。カレンダー加工は材料を高温・高圧で圧延し、表面特性や厚みを均一化する重要な工程であり、その中心部品であるカレンダー用ローラーの需要も拡大しています。特に新エネルギー分野では軽量材料や高性能フィルムの需要が増加しており、カレンダー用ローラー市場に新たな成長機会をもたらしています。