トラベル＆ライフスタイルブランド【LOJEL（ロジェール）】が、日本初となる直営店舗を2026年3月19日（木）、「PARCO_ya上野」にオープン

～ブランド創業の地・日本で、お客様と直接つながり「旅と人生を支えるパートナー」の在り方を提案する新たな拠点が誕生～

機能性と美しさを融合させるデザイン主導のトラベル＆ライフスタイルブランドで、フラットトップオープニング機構を世界で初めて搭載したCUBO®（キューボ）などにより、世界的な知名度を有する「LOJEL（ロジェール）」および、その日本法人の株式会社LOJELジャパン（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：櫻木 隆志）は、2026年3月19日（木）、ブランド創業の地である日本で初となる直営店舗「LOJEL - PARCO_ya上野（読み：ロジェール パルコヤ ウエノ / 英語：LOJEL PARCO_ya UENO）」をオープンします。





LOJEL - PARCO_ya上野

LOJELブランドについて

「旅で人生を豊かにしよう（Let Our Journeys Enrich Life）」

LOJELの使命は、移動をシンプルにする、移動の必需品となるバッグやスーツケースをつくることです。これは、移動をシンプルにすることで、移動以外の重要なことに集中できるようになるからです。私たちはブランドの創業以来、人生の旅に力を与え、マインドフルな動きを奨励し、持続可能なライフスタイルを促進できるように製品を設計してきました。

LOJELは1989年、若手起業家のChih Chang Chiangによって日本で設立されました。Chiangはバッグのデザインと販売の経験を積んだ後、自らの製品コンセプトを富山県に持ち込み、現地で製造パートナーシップを確立。スーツケースやバッグ類の世界を再考するというLOJELの変革の旅の基礎を築きました。その後拠点を海外へと移し、現在は世界30カ国以上で愛されるグローバルブランドへと成長しました。毎日の生活という旅に焦点を当てることで、LOJELは旅行というルーツを超え、現在では日常生活に溶け込む製品の開発を行う会社となりました。

店舗オープンの意義と目的：日本における「新たな出発点」

1989年に日本で産声を上げたLOJELが創業から35年を経て、再びブランドのルーツである日本のお客様と直接対話できる場所を持つことは、私たちにとって特別な意味を持ちます。「LOJEL - PARCO_ya上野」は、最初から完成された姿を見せる場ではなく、日本におけるLOJELの新しいアイデンティティをゼロから確立していくための「出発点」と位置付けています。ここを拠点として、お客様の声に耳を傾けながら、現代の日本に最適な「旅と人生を支えるパートナー」の在り方を模索し、磨き上げていくための大切なステップとして展開してまいります。

また、店舗のオープン後は製品の販売に留まらず、お客様の大切な製品を長く使い続けていただくためのリペア（修理）相談の受付窓口やオンサイト修理の拠点としての機能も果たしていきます。また、上野という文化と旅が交差する立地を活かし、国内外の旅行者のハブとなることを目指します。お客様との交流を通じて得たインサイトをプロダクト開発へと活かし、日本市場により根差した商品開発と、付加価値の提供を追求してまいります。





店舗デザインのコンセプト

店舗デザインは、LOJELのフィロソフィーである「Design for Journey（旅のためのデザイン）」を具現化しました。旅の準備から移動中、そして日常まで、あらゆるシーンに馴染むミニマルかつ機能的な空間を目指しています。什器には製品の耐久性と誠実さを象徴する素材を採用。お客様が実際に製品を手に取り、スムーズなホイールの動きや細部のこだわりを体感しながら、ご自身の人生のパートナーをじっくり選んでいただける環境を整えています。





店舗概要

店舗名：LOJEL - PARCO_ya上野

所在地：東京都台東区上野3丁目24-6 PARCO_ya上野 2F

電話：03-5846-8867

オープン日：2026年3月19日（木）

営業時間：10:00～20:00

定休日：不定休

取扱商品：LOJEL製各種スーツケース（CUBO®、VOJA）、キャリーケース、並びに専用カバー、各種バッグ、革小物類

「LOJEL - PARCO_ya上野」では、LOJEL製品の代表格かつ根強い人気を持つフラットトップオープニング型（片面開き、ブックオープンとも呼称されます）のスーツケースである「Cubo®（キューボ）」をはじめ、耐衝撃・耐久性に加えて圧倒的な軽さを誇るスーツケースの「Voja（ヴォジャ）」、そして軽量で耐久性に優れたリサイクル素材を採用し、旅先から日常までマルチに活躍するバッグコレクション「Niru（ニル）」シリーズから、日常を彩るアクセサリー類まで、LOJEL公式オンラインストア同様の、充実したフルラインナップを取り揃えています。

直営店日本初出店にあたるメッセージ

An-Chieh CHIANG（LOJEL Limited. CEO）

人とのつながりは、世界をより良い場所にしてくれます。LOJELは、目的のある生活や旅を通じて、私たちをより身近に引き寄せるための、考え抜かれたキャリーエッセンシャルをデザインしています。PARCO_ya上野に初の直営店をオープンすることは、そのミッションを具現化する一歩となります。日本には、意図のあるデザインと真摯なクラフトマンシップに対する深い敬意が常にあります。

これから日本の皆様には、実際に店舗に足を踏み入れ、LOJELのロジックを直接体感していただけます。永く愛用される素材の品質、エンジニアリングの正確さ、そしてスムーズなホイールの回転。そのすべてを、ぜひご自身で確かめてみてください。

世界において、LOJELは急速に進化しています。私たちは絶えず革新を続け、業界をリードしながら、サステナブルでユーザー中心のソリューションを提供し、審美眼を持つ世界中のトラベラーをサポートしています。日本に対する私たちの情熱も同じように止まることはなく、LOJEL - PARCO_ya上野は日本全国へと広がる私たちの歩みの、ほんの始まりに過ぎません。

このストアが皆様のスタートラインとなり、『From Here to Everywhere（ここから、あらゆる場所へ）』。皆様の旅を豊かにし、世界が次にどこへ導こうとも、旅の予測できない醍醐味に寄り添い、支えとなる場所になれることを願っています。

木山 剛史（株式会社サックスバー ホールディングス 代表取締役社長執行役員）

当社グループとLOJELとの関係は、38年前、当社グループのアイシン通商がLOJEL Limitedのグループ企業との取引を開始し、日本市場でキャリーケースの取り扱いを始めたことに遡ります。以来、商品づくりや市場開拓を通じて長年にわたり信頼関係を築き、日本におけるブランドの成長をともに支えてまいりました。

このたび、日本初となる直営店がPARCO_ya上野にオープンすることを、大変意義深く、心より嬉しく思っております。LOJELが掲げる、機能性・デザイン性・サステナビリティを兼ね備えたプロダクトの魅力とブランドの世界観を、直接お客様に体感していただける拠点が誕生することは、日本市場における新たな節目となるものと確信しております。

近年、LOJELはアジアや北米をはじめとする世界各国で高い評価を獲得し、グローバルブランドとして着実に存在感を高めています。今回の出店は、その世界的な成長の流れの中で、日本市場におけるブランド展開をさらに深化させる重要な第一歩となるものです。

当社グループとしても、卸売および小売の両面からLOJELジャパンの事業成長を支援するとともに、日本各地におけるブランド認知の向上と店舗展開の拡大に貢献してまいります。今回のLOJEL - PARCO_ya上野オープンが、日本におけるLOJELブランドの新たな出発点となり、ここから全国へと広がるブランド成長の象徴的な店舗となることを心より期待しております。

櫻木 隆志（株式会社LOJELジャパン 代表取締役）

日本市場において、LOJELブランド初のショップ展開が出来ることを大変にうれしく思います。片面開きやブックオープンなどと総称される当社のフラットトップオープニング機構は、2017年にCUBO®に搭載され、その高い機能性や利便性に好評を得てまいりました。

LOJELの世界観、製品の機能性、サステナビリティへのコミットメント、私どもの想いをご体感頂ける、日本における初のストアの展開が叶いました事に感謝申し上げ、今後もお客様との接点確保に取り組んでまいります。

LOJELについて

LOJELは、移動をシンプルにし、大切なことに集中できるキャリーアイテムを提供しています。1989年に日本で創業し、移動をより快適にすることを使命とし、細部まで考え抜かれたデザインとサステナビリティを大切にした製品を展開しています。LOJELの設計理念は、次の3つの原則に基づいています。「Less, but better」―高品質なデザインを追求すること。「Simply User-Centric」―使う人のニーズを最優先に考えること。「Modern Movement」―国際旅行から毎日の通勤まで、あらゆる移動の場面で革新的な必需品を提供すること。LOJELは現在、香港に本社を構え、横浜、バンクーバー、シンガポールにオフィスを展開。オーストラリア、カンボジア、カナダ、香港、インドネシア、日本、マレーシア、フィリピン、シンガポール、台湾、タイ、UAEなど世界各国で販売を行い、アジアおよび北米でオンライン販売も展開しています。

■公式HP：https://jp.lojel.com/

■SNSで最新情報をチェック：@lojeljourneys #lojel #lojeljourneys #lojelcommunity

会社概要

会社名：株式会社LOJELジャパン

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 Ocean Gate Minatomirai 8F

代表者：代表取締役 櫻木 隆志

URL：https://jp.lojel.com/company-profile/

本プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社LOJELジャパン 広報担当

TEL：045-628-9822

MAIL：office-jp@lojel.com