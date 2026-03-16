酸化還元電位（ORP）プローブの世界市場2026年、グローバル市場規模（一般用、産業用）・分析レポートを発表
2026年3月16日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「酸化還元電位（ORP）プローブの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、酸化還元電位（ORP）プローブのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
世界の酸化還元電位（ORP）プローブ市場は、2024年に2億8300万米ドルの規模で評価されており、2031年までに4億8100万米ドルへ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は7.9%と見込まれています。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と各国の政策対応を踏まえ、それらが市場競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの安定性に与える影響について分析しています。
酸化還元電位（ORP）プローブは、溶液中の酸化還元電位を測定するための電気化学センサーです。水質管理や化学プロセスの監視などにおいて、溶液の酸化状態または還元状態を把握するために使用されます。
溶液中の化学反応や酸化還元バランスを評価することで、環境管理や産業プロセスの制御に重要な役割を果たします。本レポートでは、世界市場の動向を数量および金額の両面から分析し、市場競争、需給動向、需要変化の要因について総合的に評価しています。また、主要企業の企業概要、製品事例、2025年時点の市場シェア推定なども掲載しています。
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市場分析の特徴と調査目的
本レポートでは、2020年から2031年までの酸化還元電位（ORP）プローブ市場の規模および将来予測を、消費金額（百万米ドル）、販売数量（千本）、平均販売価格（米ドル／本）の観点から分析しています。
また、地域別および国別の市場規模、タイプ別および用途別の市場動向について詳細に調査しています。さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上高、販売数量、平均販売価格を基に市場シェアの分析を行っています。
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、酸化還元電位（ORP）プローブ市場の成長可能性を評価すること、製品タイプ別および用途別市場の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。
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主要企業の動向
本レポートでは、酸化還元電位（ORP）プローブ市場における主要企業としてHamilton Company、Atlas Scientific、Hach、METTLER TOLEDO、PASCO scientific、Bell Technology Ltd、Bürkert、SEKO SpA、GRYF HB, spol. s ro、Yokogawa Analytical、Phidgets、Campbell Scientific、Endress+Hauser、Lakewood Instruments、HALMA Company (Sensorex)などを取り上げています。
各企業については、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地域展開、最近の技術開発などを分析しています。これらの企業は水質測定機器や環境分析機器の分野で高い技術力を持ち、環境監視、研究機関、産業プロセス管理など幅広い分野へ製品を提供しています。市場では高精度測定技術や耐久性の高いセンサー技術の開発が競争力を左右する重要な要素となっています。
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市場セグメンテーション
酸化還元電位（ORP）プローブ市場はタイプ別および用途別に分類されています。タイプ別では一般用途向け酸化還元電位（ORP）プローブと産業用途向け酸化還元電位（ORP）プローブに分類されます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「酸化還元電位（ORP）プローブの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、酸化還元電位（ORP）プローブのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
世界の酸化還元電位（ORP）プローブ市場は、2024年に2億8300万米ドルの規模で評価されており、2031年までに4億8100万米ドルへ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は7.9%と見込まれています。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と各国の政策対応を踏まえ、それらが市場競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの安定性に与える影響について分析しています。
酸化還元電位（ORP）プローブは、溶液中の酸化還元電位を測定するための電気化学センサーです。水質管理や化学プロセスの監視などにおいて、溶液の酸化状態または還元状態を把握するために使用されます。
溶液中の化学反応や酸化還元バランスを評価することで、環境管理や産業プロセスの制御に重要な役割を果たします。本レポートでは、世界市場の動向を数量および金額の両面から分析し、市場競争、需給動向、需要変化の要因について総合的に評価しています。また、主要企業の企業概要、製品事例、2025年時点の市場シェア推定なども掲載しています。
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市場分析の特徴と調査目的
本レポートでは、2020年から2031年までの酸化還元電位（ORP）プローブ市場の規模および将来予測を、消費金額（百万米ドル）、販売数量（千本）、平均販売価格（米ドル／本）の観点から分析しています。
また、地域別および国別の市場規模、タイプ別および用途別の市場動向について詳細に調査しています。さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上高、販売数量、平均販売価格を基に市場シェアの分析を行っています。
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、酸化還元電位（ORP）プローブ市場の成長可能性を評価すること、製品タイプ別および用途別市場の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。
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主要企業の動向
本レポートでは、酸化還元電位（ORP）プローブ市場における主要企業としてHamilton Company、Atlas Scientific、Hach、METTLER TOLEDO、PASCO scientific、Bell Technology Ltd、Bürkert、SEKO SpA、GRYF HB, spol. s ro、Yokogawa Analytical、Phidgets、Campbell Scientific、Endress+Hauser、Lakewood Instruments、HALMA Company (Sensorex)などを取り上げています。
各企業については、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地域展開、最近の技術開発などを分析しています。これらの企業は水質測定機器や環境分析機器の分野で高い技術力を持ち、環境監視、研究機関、産業プロセス管理など幅広い分野へ製品を提供しています。市場では高精度測定技術や耐久性の高いセンサー技術の開発が競争力を左右する重要な要素となっています。
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市場セグメンテーション
酸化還元電位（ORP）プローブ市場はタイプ別および用途別に分類されています。タイプ別では一般用途向け酸化還元電位（ORP）プローブと産業用途向け酸化還元電位（ORP）プローブに分類されます。