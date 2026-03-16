グラッドキューブ、MBSラジオとの共創によりプロ野球観戦を「 DX 」 SPAIA の AI 技術を結集した「 AI虎イアル 2026 」を公開

グラッドキューブ、MBSラジオとの共創によりプロ野球観戦を「 DX 」 SPAIA の AI 技術を結集した「 AI虎イアル 2026 」を公開