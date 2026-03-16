グラッドキューブ、MBSラジオとの共創によりプロ野球観戦を「 DX 」 SPAIA の AI 技術を結集した「 AI虎イアル 2026 」を公開
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343504/images/bodyimage1】
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役CEO 金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）が運営するスポーツメディア「 SPAIA（スパイア）」は株式会社 MBSラジオ（本社：大阪市北区 代表取締役社長 原 厳一郎 以下、MBSラジオ）が放送する野球中継番組「 MBS ベースボールパーク 」との共創により、ラジオのプロ野球中継を “全員参加型” へとアップデートするコンテンツ「 AI虎イアル 2026 」を、2026年3月27日（金）のプロ野球開幕に合わせて公開いたします。
本プロジェクトは、SPAIA の AI・データ解析技術を活用することで、ラジオ中継が持つ魅力をさらに引き出し、新しいスポーツエンターテインメントの形を提案する DX（デジタルトランスフォーメーション）の取り組みです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343504/images/bodyimage2】
■開発の背景と2026年シーズンの戦略的リニューアル
スポーツメディア「 SPAIA 」はこれまで、AI による高度なデータ解析とエンタメ化により、新しいスポーツの愉しみ方を提供してまいりました。MBSラジオとの協業企画「 AI虎イアル 」は、さらに一歩踏み込み、ユーザーの「観戦体験の向上」と「コミュニティの継続的な活性化」を目的として、今シーズン大幅なシステムリニューアルを実施いたしました。
「聴く」から「参加する」へ。ラジオ中継を双方向エンタメに DX
ラジオ中継の課題でもあった「一方通行性」を、SPAIA の技術で「双方向・全員参加型」へとアップデートしました。実況を聴きながら試合展開を読み、AI と知略を競うことで、プロ野球観戦を “全員参加型” のガチバトルへと昇華させます。メディアの枠を超え、リスナーを「受動的な視聴者」から「能動的な主役」へと変革します。
「毎月が新しい開幕戦」。熱量を持続させる「毎月リセット制」の導入
本年度より、獲得ポイントが月ごとにリセットされる「月間リセット制」を新たに導入しました。これにより、シーズン途中からでも、特定の月だけでも豪華賞品のチャンスを掴むことが可能になります。ユーザーに常に「逆転のチャンス」を提供することで離脱を防ぎ、シーズンを通じてファンの熱量とエンゲージメント（定着率）を高く保ち続ける仕掛けとなっています。
SNS 連携不要でよりスムーズに。UI / UX の進化によるシームレスな参加体験
これまでの SNS（ X：旧Twitter ）連携を不要とし、SPAIA の無料会員登録（ SPAIA ID ）のみで番組連動の「スペシャルゲーム」を含む全機能を利用可能にしました。参加障壁を極限まで下げることで、直感的なゲーム参加を実現するとともに、SPAIA 独自のファンコミュニティ基盤を強化しています。 また、日々の獲得ポイントやプレゼント応募までの進捗をグラフで可視化。データ解析企業ならではのゲーミフィケーションを取り入れた UI で、ユーザーの「積み上げ」を視覚的に応援します。
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■「 AI虎イアル 2026 」 サービス概要
名称： AI虎イアル 2026
期間： 2026年3月27日（金）～ 2026年度プロ野球レギュラーシーズン終了まで
料金： 無料（※参加には SPAIA の会員登録が必要です）
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役CEO 金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）が運営するスポーツメディア「 SPAIA（スパイア）」は株式会社 MBSラジオ（本社：大阪市北区 代表取締役社長 原 厳一郎 以下、MBSラジオ）が放送する野球中継番組「 MBS ベースボールパーク 」との共創により、ラジオのプロ野球中継を “全員参加型” へとアップデートするコンテンツ「 AI虎イアル 2026 」を、2026年3月27日（金）のプロ野球開幕に合わせて公開いたします。
本プロジェクトは、SPAIA の AI・データ解析技術を活用することで、ラジオ中継が持つ魅力をさらに引き出し、新しいスポーツエンターテインメントの形を提案する DX（デジタルトランスフォーメーション）の取り組みです。
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■開発の背景と2026年シーズンの戦略的リニューアル
スポーツメディア「 SPAIA 」はこれまで、AI による高度なデータ解析とエンタメ化により、新しいスポーツの愉しみ方を提供してまいりました。MBSラジオとの協業企画「 AI虎イアル 」は、さらに一歩踏み込み、ユーザーの「観戦体験の向上」と「コミュニティの継続的な活性化」を目的として、今シーズン大幅なシステムリニューアルを実施いたしました。
「聴く」から「参加する」へ。ラジオ中継を双方向エンタメに DX
ラジオ中継の課題でもあった「一方通行性」を、SPAIA の技術で「双方向・全員参加型」へとアップデートしました。実況を聴きながら試合展開を読み、AI と知略を競うことで、プロ野球観戦を “全員参加型” のガチバトルへと昇華させます。メディアの枠を超え、リスナーを「受動的な視聴者」から「能動的な主役」へと変革します。
「毎月が新しい開幕戦」。熱量を持続させる「毎月リセット制」の導入
本年度より、獲得ポイントが月ごとにリセットされる「月間リセット制」を新たに導入しました。これにより、シーズン途中からでも、特定の月だけでも豪華賞品のチャンスを掴むことが可能になります。ユーザーに常に「逆転のチャンス」を提供することで離脱を防ぎ、シーズンを通じてファンの熱量とエンゲージメント（定着率）を高く保ち続ける仕掛けとなっています。
SNS 連携不要でよりスムーズに。UI / UX の進化によるシームレスな参加体験
これまでの SNS（ X：旧Twitter ）連携を不要とし、SPAIA の無料会員登録（ SPAIA ID ）のみで番組連動の「スペシャルゲーム」を含む全機能を利用可能にしました。参加障壁を極限まで下げることで、直感的なゲーム参加を実現するとともに、SPAIA 独自のファンコミュニティ基盤を強化しています。 また、日々の獲得ポイントやプレゼント応募までの進捗をグラフで可視化。データ解析企業ならではのゲーミフィケーションを取り入れた UI で、ユーザーの「積み上げ」を視覚的に応援します。
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■「 AI虎イアル 2026 」 サービス概要
名称： AI虎イアル 2026
期間： 2026年3月27日（金）～ 2026年度プロ野球レギュラーシーズン終了まで
料金： 無料（※参加には SPAIA の会員登録が必要です）