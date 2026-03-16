消費者による食品・食材評価制度『第97回ジャパン・フード・セレクション「スペシャリテ部門」』受賞商品決定のお知らせ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344078/images/bodyimage1】
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第97回ジャパン・フード・セレクション「スペシャリテ部門」』の受賞商品が、2026年3月15日に決定いたしました。
（スペシャリテ部門＝店舗で食べる料理）
スペシャリテ部門【受賞商品詳細】
グランプリ 受賞
カテゴリー：Sカジュアル
商品名：お出汁たっぷり出汁巻玉子
会社名：株式会社オーイズミフーズ
商品概要：こだわりの色の濃い卵を使用し、香り高い出汁を包み込み、さらにお出汁をたっぷりはる事で、ふわふわでしっとりした食感を楽しんでいただける商品です。お客様へ提供の際、お出汁の香りが際立つように数種のだしを配合しています。
住 所：神奈川県厚木市中町2-6-5 厚木オーイズミフーズビル
問合せ：046-205-3711
https://www.oizumifoods.co.jp/
販売価格：770円（税込）
■評価されたポイント■
・出汁の香りと卵のコクが調和し、五感で楽しめて完成度が高い
・甘さを抑えた味設計で、安心感のある出汁巻玉子である
・「お出汁たっぷり」という料理名の特徴が的確で印象に残る
・龍のたまご使用による素材価値が特別感と信頼感につながる
・30代以上や女性層、家族を意識して時代の流れに合っている
・丁寧な調理や接客から、教育とホスピタリティの高さを感じる
・上質な空間と料理が一体となり、満足感の高い体験ができる
【ジャパン・フード・セレクションとは・・・】
日本オリジナルの本格的な食品・食材を評価・認証する制度です。日本人の繊細な味覚、嗜好性、感性、食文化に配慮した世界で初めての食品・食材の評価・認証制度で、プロの知識を持った消費者であるフードアナリスト資格者 23,000人が審査に関わります。
フードアナリストは「食の情報」について、“おいしさ”の構成からお箸の成り立ち・旬の食材やテーブルマナーなど、多岐に渡る学習分野を勉強し厳しい検定試験に合格した有資格者で全国47都道府県にいます。
この“食の情報”の専門家が中心となり審査委員会を組織し、書類審査、アンケート調査、一次審査（試食）、二次審査（試食）、最終審査（試食）と5つの段階を経て（グランプリ、金賞、銀賞、銅賞、奨励賞）を決定します。「消費者目線の評価軸」と「食の専門家の評価軸」の2つを高い次元で実現させた画期的な商品評価システムです。
【本リリースに関するお問い合わせ先】
（一社） 日本フードアナリスト協会 JFS事務局
〒102-0082 東京都千代田区一番町15-8 壱番館5階
TEL：03-3265-0518 FAX：03-3265-0519
E-MAIL：info@foodanalyst.jp
https://japan-foodselection.com/
配信元企業：一般社団法人日本フードアナリスト協会
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第97回ジャパン・フード・セレクション「スペシャリテ部門」』の受賞商品が、2026年3月15日に決定いたしました。
（スペシャリテ部門＝店舗で食べる料理）
スペシャリテ部門【受賞商品詳細】
グランプリ 受賞
カテゴリー：Sカジュアル
商品名：お出汁たっぷり出汁巻玉子
会社名：株式会社オーイズミフーズ
商品概要：こだわりの色の濃い卵を使用し、香り高い出汁を包み込み、さらにお出汁をたっぷりはる事で、ふわふわでしっとりした食感を楽しんでいただける商品です。お客様へ提供の際、お出汁の香りが際立つように数種のだしを配合しています。
住 所：神奈川県厚木市中町2-6-5 厚木オーイズミフーズビル
問合せ：046-205-3711
https://www.oizumifoods.co.jp/
販売価格：770円（税込）
■評価されたポイント■
・出汁の香りと卵のコクが調和し、五感で楽しめて完成度が高い
・甘さを抑えた味設計で、安心感のある出汁巻玉子である
・「お出汁たっぷり」という料理名の特徴が的確で印象に残る
・龍のたまご使用による素材価値が特別感と信頼感につながる
・30代以上や女性層、家族を意識して時代の流れに合っている
・丁寧な調理や接客から、教育とホスピタリティの高さを感じる
・上質な空間と料理が一体となり、満足感の高い体験ができる
【ジャパン・フード・セレクションとは・・・】
日本オリジナルの本格的な食品・食材を評価・認証する制度です。日本人の繊細な味覚、嗜好性、感性、食文化に配慮した世界で初めての食品・食材の評価・認証制度で、プロの知識を持った消費者であるフードアナリスト資格者 23,000人が審査に関わります。
フードアナリストは「食の情報」について、“おいしさ”の構成からお箸の成り立ち・旬の食材やテーブルマナーなど、多岐に渡る学習分野を勉強し厳しい検定試験に合格した有資格者で全国47都道府県にいます。
この“食の情報”の専門家が中心となり審査委員会を組織し、書類審査、アンケート調査、一次審査（試食）、二次審査（試食）、最終審査（試食）と5つの段階を経て（グランプリ、金賞、銀賞、銅賞、奨励賞）を決定します。「消費者目線の評価軸」と「食の専門家の評価軸」の2つを高い次元で実現させた画期的な商品評価システムです。
【本リリースに関するお問い合わせ先】
（一社） 日本フードアナリスト協会 JFS事務局
〒102-0082 東京都千代田区一番町15-8 壱番館5階
TEL：03-3265-0518 FAX：03-3265-0519
E-MAIL：info@foodanalyst.jp
https://japan-foodselection.com/
配信元企業：一般社団法人日本フードアナリスト協会
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