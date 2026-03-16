消費者による食品・食材評価制度『第97回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【北海道地区】受賞商品決定のお知らせ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344059/images/bodyimage1】
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第97回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』北海道地区の受賞商品が、2026年3月15日に決定いたしました。
北海道地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
金賞 受賞
商品名：北海道プリン
会社名：ベル食品株式会社
商品概要：北海道プリンは、北海道産の牛乳とクリームを使用した、なめらかで濃厚な味わいのプリンです。広大な大地で育まれた乳原料のコクと風味を活かし、濃厚ながらも素材本来の味を楽しめるよう、後味はさっぱりとしたバランスに仕上げました。付属のカラメルソースは、ほどよい甘さとほのかな苦味でプリンの美味しさを引き立てます。常温で長期保存が可能なため、お土産や贈り物としても選ばれている、北海道の魅力を詰め込んだプリンです。
住 所：北海道札幌市西区二十四軒3条7-3-35
問合せ：011-613-0002
https://www.bellfoods.co.jp/
内容量：4個入り336g（プリン78g×4、カラメルソース6g×4）
販売価格：1,080円（税込）
■評価されたポイント■
・商品名前がシンプルかつ消費者に分かりやすく、理解されやすいものである
・「北海道のソウルフードメイカー」という商品アピール力に優れている
・パッケージが良く練られていて、手に取りやすい商品に仕上がっている
・商品の展示がしやすく、色味も目に留まりやすいものに仕上がっている
・舌触りが滑らかで、くちどけも良く、お土産品として好まれる要素がある
・プリン自体の嚥下・咀嚼性に問題は無く、老若男女好まれるものである
・お客様の意見に耳を傾ける体制があり、安心して購入できる商品である
【ジャパン・フード・セレクションとは】
日本初の本格的な食品・食材の審査・認証制度です。日本人の繊細な味覚や嗜好性、感性、食文化に配慮し、約23,000人のフードアナリストが審査に関わっています。
フードアナリストは、「食の情報」について幅広い知識を有する、プロの知識を持った消費者です。“おいしさ”の構成から、お箸の成り立ち、旬の食材、テーブルマナーなど多岐に渡る分野を学び、厳しい試験に合格した有資格者が、全国で活動しています。
この「食の情報」の専門家が中心となり審査委員会を組織し、書類審査、アンケート調査、一次審査（試食）、二次審査（試食）、最終審査（試食）と五つの段階を経て、グランプリ・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞を決定します。「消費者目線の評価軸」と「食の専門家の評価軸」という、二つの視点を高い次元で融合させた画期的な商品評価システムです。
【本リリースに関するお問い合わせ先】
（一社） 日本フードアナリスト協会 JFS事務局
〒102-0082 東京都千代田区一番町15-8 壱番館5階
TEL：03-3265-0518 FAX：03-3265-0519
E-MAIL：info@foodanalyst.jp
https://japan-foodselection.com/
配信元企業：一般社団法人日本フードアナリスト協会
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第97回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』北海道地区の受賞商品が、2026年3月15日に決定いたしました。
北海道地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
金賞 受賞
商品名：北海道プリン
会社名：ベル食品株式会社
商品概要：北海道プリンは、北海道産の牛乳とクリームを使用した、なめらかで濃厚な味わいのプリンです。広大な大地で育まれた乳原料のコクと風味を活かし、濃厚ながらも素材本来の味を楽しめるよう、後味はさっぱりとしたバランスに仕上げました。付属のカラメルソースは、ほどよい甘さとほのかな苦味でプリンの美味しさを引き立てます。常温で長期保存が可能なため、お土産や贈り物としても選ばれている、北海道の魅力を詰め込んだプリンです。
住 所：北海道札幌市西区二十四軒3条7-3-35
問合せ：011-613-0002
https://www.bellfoods.co.jp/
内容量：4個入り336g（プリン78g×4、カラメルソース6g×4）
販売価格：1,080円（税込）
■評価されたポイント■
・商品名前がシンプルかつ消費者に分かりやすく、理解されやすいものである
・「北海道のソウルフードメイカー」という商品アピール力に優れている
・パッケージが良く練られていて、手に取りやすい商品に仕上がっている
・商品の展示がしやすく、色味も目に留まりやすいものに仕上がっている
・舌触りが滑らかで、くちどけも良く、お土産品として好まれる要素がある
・プリン自体の嚥下・咀嚼性に問題は無く、老若男女好まれるものである
・お客様の意見に耳を傾ける体制があり、安心して購入できる商品である
【ジャパン・フード・セレクションとは】
日本初の本格的な食品・食材の審査・認証制度です。日本人の繊細な味覚や嗜好性、感性、食文化に配慮し、約23,000人のフードアナリストが審査に関わっています。
フードアナリストは、「食の情報」について幅広い知識を有する、プロの知識を持った消費者です。“おいしさ”の構成から、お箸の成り立ち、旬の食材、テーブルマナーなど多岐に渡る分野を学び、厳しい試験に合格した有資格者が、全国で活動しています。
この「食の情報」の専門家が中心となり審査委員会を組織し、書類審査、アンケート調査、一次審査（試食）、二次審査（試食）、最終審査（試食）と五つの段階を経て、グランプリ・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞を決定します。「消費者目線の評価軸」と「食の専門家の評価軸」という、二つの視点を高い次元で融合させた画期的な商品評価システムです。
【本リリースに関するお問い合わせ先】
（一社） 日本フードアナリスト協会 JFS事務局
〒102-0082 東京都千代田区一番町15-8 壱番館5階
TEL：03-3265-0518 FAX：03-3265-0519
E-MAIL：info@foodanalyst.jp
https://japan-foodselection.com/
配信元企業：一般社団法人日本フードアナリスト協会
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