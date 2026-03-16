Petals & Pours株式会社が第97回『ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』にてグランプリ受賞！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343742/images/bodyimage1】
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度『ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』において、2026年3月15日にPetals & Pours株式会社がブランド認証にてグランプリを受賞されました。
【商品詳細】
グランプリ 受賞
ブランド名：Brews de Charme - Tea Collection -
会社名：Petals & Pours株式会社
商品概要：『Brews de Charme - Tea Collection -』は、茶葉の魅力を、もっと自由に楽しむために生まれた粉末タイプのお茶シリーズです。厳選した茶葉と自然由来の素材を用い、香料・着色料・保存料に頼らず、素材それぞれが持つ香りと味わいを丁寧に引き出しました。お湯を注ぐと、素材の香りがふわりと立ち上がり、口に含むとやわらかな旨みが広がります。後味はすっきりと穏やかで、さまざまなシーンにそっと寄り添う飲み心地です。1杯に使う粉末はわずか1g。冷水にもすっと溶け、茶殻が出ないため後片付けも簡単。濃さの調整やミルクとのアレンジも自在で、忙しい毎日の中でも気軽に本格的なお茶を楽しめます。
【審査対象商品】
■第97回（2026年3月）受賞
商品名：BLACK OOLONG TEA-黒烏龍茶-
内容量：50g
販売価格：1,253円（税込）
～評価されたポイント～
・ウーロン茶の渋みと香りの高さをしっかりと味わえる
・すっきりした後味で、外国語表記による洗練されたイメージ
・ブランドシリーズで統一感がある
・安全性と保存性に配慮したアルミ箔を採用したパッケージ
・粉末での黒ウーロン茶に希少性がある
・保存料着色料不使用で安全安心
・中国福建省の茶葉を使用している
■第97回（2026年3月）受賞
商品名：ROOIBOS TEA-深紅の恵み-
内容量：50g
販売価格：1,566円（税込）
～評価されたポイント～
・粉末で溶けやすく、手軽に本格的な味を楽しめる
・クセが少なく風味も良いので飲みやすい
・ノンカフェインなので安心して飲める
・パッケージがおしゃれで統一感がある
・保存料着色料が不使用なので安心感がある
・衛生管理体制が明確で、信頼性が高い
・ターゲットを意識した商品設計
■第89回（2025年7月）受賞
商品名：JASMINE TEA-ジャスミンのはなばたけ-
内容量：50g
販売価格：1,264円（税込）
～評価されたポイント～
・ジャスミンの香りがよく、スッキリとしていて飲みやすい
・素敵なパッケージが好印象で贈答用にも適している
・女性が好みそうな味とパッケージに仕上がっている
・粉末タイプでお湯、水に溶けやすく、便利で時代に合っている
・自宅で良いものを楽しむ傾向の現代に求められている商品
・茶殻が出ず、後片付けも簡単で良い
・自然由来の素材にこだわっているところに安心感がある
■第89回（2025年7月）受賞
商品名：OSMANTHUS OOLONG TEA-桂花烏龍茶-
内容量：50g
販売価格：1,458円（税込）
～評価されたポイント～
・香りが良く、自然由来で癒される
・飲みやすく、繊細で優しい風味が楽しめる
・粉末タイプで水やお湯にすぐ溶け、茶殻が出ないためエコで手軽
・おしゃれで女性に好まれるデザイン
・無香料、自然抽出であり、健康に配慮されている
・SNSでのビジュアル訴求力が高い
・保存料、着色料を使用していないため安心して飲める
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度『ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』において、2026年3月15日にPetals & Pours株式会社がブランド認証にてグランプリを受賞されました。
【商品詳細】
グランプリ 受賞
ブランド名：Brews de Charme - Tea Collection -
会社名：Petals & Pours株式会社
商品概要：『Brews de Charme - Tea Collection -』は、茶葉の魅力を、もっと自由に楽しむために生まれた粉末タイプのお茶シリーズです。厳選した茶葉と自然由来の素材を用い、香料・着色料・保存料に頼らず、素材それぞれが持つ香りと味わいを丁寧に引き出しました。お湯を注ぐと、素材の香りがふわりと立ち上がり、口に含むとやわらかな旨みが広がります。後味はすっきりと穏やかで、さまざまなシーンにそっと寄り添う飲み心地です。1杯に使う粉末はわずか1g。冷水にもすっと溶け、茶殻が出ないため後片付けも簡単。濃さの調整やミルクとのアレンジも自在で、忙しい毎日の中でも気軽に本格的なお茶を楽しめます。
【審査対象商品】
■第97回（2026年3月）受賞
商品名：BLACK OOLONG TEA-黒烏龍茶-
内容量：50g
販売価格：1,253円（税込）
～評価されたポイント～
・ウーロン茶の渋みと香りの高さをしっかりと味わえる
・すっきりした後味で、外国語表記による洗練されたイメージ
・ブランドシリーズで統一感がある
・安全性と保存性に配慮したアルミ箔を採用したパッケージ
・粉末での黒ウーロン茶に希少性がある
・保存料着色料不使用で安全安心
・中国福建省の茶葉を使用している
■第97回（2026年3月）受賞
商品名：ROOIBOS TEA-深紅の恵み-
内容量：50g
販売価格：1,566円（税込）
～評価されたポイント～
・粉末で溶けやすく、手軽に本格的な味を楽しめる
・クセが少なく風味も良いので飲みやすい
・ノンカフェインなので安心して飲める
・パッケージがおしゃれで統一感がある
・保存料着色料が不使用なので安心感がある
・衛生管理体制が明確で、信頼性が高い
・ターゲットを意識した商品設計
■第89回（2025年7月）受賞
商品名：JASMINE TEA-ジャスミンのはなばたけ-
内容量：50g
販売価格：1,264円（税込）
～評価されたポイント～
・ジャスミンの香りがよく、スッキリとしていて飲みやすい
・素敵なパッケージが好印象で贈答用にも適している
・女性が好みそうな味とパッケージに仕上がっている
・粉末タイプでお湯、水に溶けやすく、便利で時代に合っている
・自宅で良いものを楽しむ傾向の現代に求められている商品
・茶殻が出ず、後片付けも簡単で良い
・自然由来の素材にこだわっているところに安心感がある
■第89回（2025年7月）受賞
商品名：OSMANTHUS OOLONG TEA-桂花烏龍茶-
内容量：50g
販売価格：1,458円（税込）
～評価されたポイント～
・香りが良く、自然由来で癒される
・飲みやすく、繊細で優しい風味が楽しめる
・粉末タイプで水やお湯にすぐ溶け、茶殻が出ないためエコで手軽
・おしゃれで女性に好まれるデザイン
・無香料、自然抽出であり、健康に配慮されている
・SNSでのビジュアル訴求力が高い
・保存料、着色料を使用していないため安心して飲める