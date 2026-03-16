消費者による食品・食材評価制度『第97回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【東北地区】受賞商品決定のお知らせ
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一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第97回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』東北地区の受賞商品が、2026年3月15日に決定いたしました。
東北地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】 「パックご飯」が宮城県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：ラドファの炊きたてシリーズ 発芽玄米ごはん 金のいぶき
会社名：ＪＡ全農ラドファ株式会社
商品概要：宮城県で誕生した「金のいぶき」は、胚芽部分が通常玄米の約3倍あり、アミノ酸の一種・GABA（γ-アミノ酪酸）やビタミンEなどの栄養素を豊富に含みます。またでんぷん質の一種であるアミロースの含有量が低いので、柔らかく粘りのある炊き上がりになります。玄米の難点は炊飯に手間がかかることですが、この「金のいぶき」はご家庭の炊飯器で白米と同様に炊いてもおいしく召し上がれます。そんな「金のいぶき」を、ラドファ独自のこだわり製法で炊き上げ、合成保存料無添加でパックごはんにしました。また、わずかに発芽処理をおこなった発芽玄米の状態で炊き上げるため、通常の玄米よりもやわらかく食べやすくなっています。もっちり感と玄米ならではの胚芽のプチプチした食感を、簡単・手軽に食べられるパックごはんでお楽しみいただけます。
住 所：宮城県加美郡色麻町四竈字大原283-2
問合せ：0229-87-8391
https://www.jaradfa.jp/
内容量：150g
販売価格：335円（税込）
■評価されたポイント■
・もちもち感が玄米とは思えない
・発芽玄米特有のプチプチ食感と甘みがある
・合成保存料不使用で安心感がある
・手間のかかる玄米を一人分、手軽に食べられる
・口の中に広がる甘みが素晴らしい
・健康志向の高まりと合致した商品である
・国産玄米を使用し、素材の信頼性が高い
【2品目】 「豚肉」が山形県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：米の娘ぶたロース赤ワイン味噌漬け
会社名：株式会社大商金山牧場
商品概要：第38回食肉産業展銘柄ポーク好感度コンテストでグランドチャンピオンに輝いた「米の娘ぶた」を、オリジナルの味噌だれと合わせた香り高く味わい深い豚肉の味噌漬けです。みそだれに使用している味噌は、米どころ山形県産のお米と山形県産の大豆を100 %使用しており、赤ワインも山形県産にこだわっています。またこだわりの食材には添加物は使用されておりません。米の娘ぶたの脂の甘みと、やわらかな肉質がこだわりのみそだれによく合い、味わい深い１品に仕上がっています。
住 所：山形県酒田市山居町2-3-8 庄内JAビル
問合せ：0234-43-8353
https://www.taisho-meat.co.jp/
内容量：100g（1枚）
販売価格：500～650円（税込）
■評価されたポイント■
・豚肉の臭みがなく、まろやかな味噌が脂と相性が良い
・肉厚でサクッと切れ、甘い脂肪が良い
・赤ワインを活かした味噌だれで香りとコクが重厚
・ロースの脂の甘みと赤身の濃厚な旨みを活かしている
・赤ワイン使用の味付けが抜群で、ご飯にもよく合う
・噛みきりやすく、子供や高齢者でも食べやすい
・柔らかくジューシーで旨みのある点も素晴らしい
【3品目】 「豚肉」が山形県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：米の娘ぶたロース大吟醸酒粕味噌漬け
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第97回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』東北地区の受賞商品が、2026年3月15日に決定いたしました。
東北地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】 「パックご飯」が宮城県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：ラドファの炊きたてシリーズ 発芽玄米ごはん 金のいぶき
会社名：ＪＡ全農ラドファ株式会社
商品概要：宮城県で誕生した「金のいぶき」は、胚芽部分が通常玄米の約3倍あり、アミノ酸の一種・GABA（γ-アミノ酪酸）やビタミンEなどの栄養素を豊富に含みます。またでんぷん質の一種であるアミロースの含有量が低いので、柔らかく粘りのある炊き上がりになります。玄米の難点は炊飯に手間がかかることですが、この「金のいぶき」はご家庭の炊飯器で白米と同様に炊いてもおいしく召し上がれます。そんな「金のいぶき」を、ラドファ独自のこだわり製法で炊き上げ、合成保存料無添加でパックごはんにしました。また、わずかに発芽処理をおこなった発芽玄米の状態で炊き上げるため、通常の玄米よりもやわらかく食べやすくなっています。もっちり感と玄米ならではの胚芽のプチプチした食感を、簡単・手軽に食べられるパックごはんでお楽しみいただけます。
住 所：宮城県加美郡色麻町四竈字大原283-2
問合せ：0229-87-8391
https://www.jaradfa.jp/
内容量：150g
販売価格：335円（税込）
■評価されたポイント■
・もちもち感が玄米とは思えない
・発芽玄米特有のプチプチ食感と甘みがある
・合成保存料不使用で安心感がある
・手間のかかる玄米を一人分、手軽に食べられる
・口の中に広がる甘みが素晴らしい
・健康志向の高まりと合致した商品である
・国産玄米を使用し、素材の信頼性が高い
【2品目】 「豚肉」が山形県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：米の娘ぶたロース赤ワイン味噌漬け
会社名：株式会社大商金山牧場
商品概要：第38回食肉産業展銘柄ポーク好感度コンテストでグランドチャンピオンに輝いた「米の娘ぶた」を、オリジナルの味噌だれと合わせた香り高く味わい深い豚肉の味噌漬けです。みそだれに使用している味噌は、米どころ山形県産のお米と山形県産の大豆を100 %使用しており、赤ワインも山形県産にこだわっています。またこだわりの食材には添加物は使用されておりません。米の娘ぶたの脂の甘みと、やわらかな肉質がこだわりのみそだれによく合い、味わい深い１品に仕上がっています。
住 所：山形県酒田市山居町2-3-8 庄内JAビル
問合せ：0234-43-8353
https://www.taisho-meat.co.jp/
内容量：100g（1枚）
販売価格：500～650円（税込）
■評価されたポイント■
・豚肉の臭みがなく、まろやかな味噌が脂と相性が良い
・肉厚でサクッと切れ、甘い脂肪が良い
・赤ワインを活かした味噌だれで香りとコクが重厚
・ロースの脂の甘みと赤身の濃厚な旨みを活かしている
・赤ワイン使用の味付けが抜群で、ご飯にもよく合う
・噛みきりやすく、子供や高齢者でも食べやすい
・柔らかくジューシーで旨みのある点も素晴らしい
【3品目】 「豚肉」が山形県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：米の娘ぶたロース大吟醸酒粕味噌漬け