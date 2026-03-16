消費者による食品・食材評価制度『第97回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【中国地区】受賞商品決定のお知らせ
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一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第97回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』中国地区の受賞商品が、2026年3月15日に決定いたしました。
中国地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
グランプリ 受賞
商品名：漁師風いか醤油漬け
会社名：株式会社 福栄
商品概要：イカ釣り漁船を所有する網元が、日本海で漁獲された鮮度抜群のスルメイカを厳選して使用しています。乗組員が船の上でイカをさばいて醤油をぶっかけてご飯にのせて食べる漁師飯をヒントに、各御家庭でも手軽に漁師飯を味わえる事をイメージして作った商品です。イカの塩辛とは違い、イカの内臓・下足は一切使用せず、スルメイカの胴身と耳部分だけを使用しています。胴身は綺麗に皮を剥ぎ、耳は皮付きのまま3mm幅のソーメンカットする事で、やわらかい胴身とコリコリとした耳の食感を楽しめます。カットしたイカを、イカに合うように何度も試行錯誤したマイルドな無添加醤油ベースの特製だれに漬け込んでいるので女性や子供にも食べやすく大変喜ばれます。ご飯にのせるだけで簡単に豪華な漁師飯が楽しめます。
住 所：鳥取県境港市昭和町5-6
問合せ：0859-44-3555
https://minato-yoshimaru.jp/
内容量：150g
希望小売価格：800円（税込）
■評価されたポイント■
・新鮮なスルメイカを使用していて、食感が大変良い
・内臓を使用していないため、臭みがなく食べやすい
・網元自ら加工に携わっているのが信頼性を高めている
・「漁師風」という名前が現場感や臨場感を想起させる
・貴重なスルメイカをこの品質と価格で提供できるのは素晴らしい
・解凍するだけという簡便性は現代の時流に受け入れられる
・食品検査など衛生管理がしっかりなされていて安心
【2品目】
グランプリ 受賞
商品名：果実とろけるスフレチーズケーキ（瀬戸内レモン）
会社名：株式会社タナベ
商品概要：ふわふわでしっとりした生地には、岡山蒜山（ひるぜん）の甘くて濃厚なジャージー牛乳にオセアニア産のクリームチーズをたっぷり使用し、瀬戸内産のレモン果汁を練り込んでいます。スフレの軽やかな食感から一転、お口に入れた瞬間クリーミーに変貌！ とろけるようななめらかさの秘密は、一釜ずつカスタードを炊き上げ、その都度丁寧にチーズ生地と混ぜ合わせる手間ひまをかけた製法にあります。ケーキ上部には、レモン果汁が入った特製ジャムが塗布されており、果物の芳醇さがより引き立てられています。ショックフリーザーで一気に冷却・冷凍するので、美しい見た目と焼き立ての食感を保ったままお届けいたします。
住 所：岡山県津山市宮尾645
問合せ：0868-57-3145
https://tanabe-omiyage.jp/
内容量：1個
販売価格：1,600円（税込）
■評価されたポイント■
・瀬戸内レモンの風味と酸味が程よくチーズとの相性が抜群
・ふわふわしっとりでとろけるような滑らかな口溶け
・爽やかなレモンの香りが口いっぱいに広がり、果実感を楽しめる
・スフレの軽やかな舌触りとクリーミーな口どけが魅力的
・瀬戸内の厳選素材を贅沢に使用し、丁寧に仕上げられている
・クオリティとコストパフォーマンスの高さが素晴らしい
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第97回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』中国地区の受賞商品が、2026年3月15日に決定いたしました。
中国地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
グランプリ 受賞
商品名：漁師風いか醤油漬け
会社名：株式会社 福栄
商品概要：イカ釣り漁船を所有する網元が、日本海で漁獲された鮮度抜群のスルメイカを厳選して使用しています。乗組員が船の上でイカをさばいて醤油をぶっかけてご飯にのせて食べる漁師飯をヒントに、各御家庭でも手軽に漁師飯を味わえる事をイメージして作った商品です。イカの塩辛とは違い、イカの内臓・下足は一切使用せず、スルメイカの胴身と耳部分だけを使用しています。胴身は綺麗に皮を剥ぎ、耳は皮付きのまま3mm幅のソーメンカットする事で、やわらかい胴身とコリコリとした耳の食感を楽しめます。カットしたイカを、イカに合うように何度も試行錯誤したマイルドな無添加醤油ベースの特製だれに漬け込んでいるので女性や子供にも食べやすく大変喜ばれます。ご飯にのせるだけで簡単に豪華な漁師飯が楽しめます。
住 所：鳥取県境港市昭和町5-6
問合せ：0859-44-3555
https://minato-yoshimaru.jp/
内容量：150g
希望小売価格：800円（税込）
■評価されたポイント■
・新鮮なスルメイカを使用していて、食感が大変良い
・内臓を使用していないため、臭みがなく食べやすい
・網元自ら加工に携わっているのが信頼性を高めている
・「漁師風」という名前が現場感や臨場感を想起させる
・貴重なスルメイカをこの品質と価格で提供できるのは素晴らしい
・解凍するだけという簡便性は現代の時流に受け入れられる
・食品検査など衛生管理がしっかりなされていて安心
【2品目】
グランプリ 受賞
商品名：果実とろけるスフレチーズケーキ（瀬戸内レモン）
会社名：株式会社タナベ
商品概要：ふわふわでしっとりした生地には、岡山蒜山（ひるぜん）の甘くて濃厚なジャージー牛乳にオセアニア産のクリームチーズをたっぷり使用し、瀬戸内産のレモン果汁を練り込んでいます。スフレの軽やかな食感から一転、お口に入れた瞬間クリーミーに変貌！ とろけるようななめらかさの秘密は、一釜ずつカスタードを炊き上げ、その都度丁寧にチーズ生地と混ぜ合わせる手間ひまをかけた製法にあります。ケーキ上部には、レモン果汁が入った特製ジャムが塗布されており、果物の芳醇さがより引き立てられています。ショックフリーザーで一気に冷却・冷凍するので、美しい見た目と焼き立ての食感を保ったままお届けいたします。
住 所：岡山県津山市宮尾645
問合せ：0868-57-3145
https://tanabe-omiyage.jp/
内容量：1個
販売価格：1,600円（税込）
■評価されたポイント■
・瀬戸内レモンの風味と酸味が程よくチーズとの相性が抜群
・ふわふわしっとりでとろけるような滑らかな口溶け
・爽やかなレモンの香りが口いっぱいに広がり、果実感を楽しめる
・スフレの軽やかな舌触りとクリーミーな口どけが魅力的
・瀬戸内の厳選素材を贅沢に使用し、丁寧に仕上げられている
・クオリティとコストパフォーマンスの高さが素晴らしい