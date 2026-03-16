消費者による食品・食材評価制度『第97回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【関東地区】受賞商品決定のお知らせ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344066/images/bodyimage1】
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第97回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』関東地区の受賞商品が、2026年3月15日に決定いたしました。
関東地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】 「調味料」が茨城県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：海の幸
会社名：エコファーム飯島
商品概要：「海の幸」は種を自家採取し、江戸時代から続く筑波八ツ房唐辛子で作っています。原材料として使用している福来みかんも茨城の筑波山周辺にしかできないもので、その他昆布粉・イワシ粉、青さも国産にこだわっています。また、唐辛子は農福連携を試みています。夏は冷奴、冬は湯豆腐・味噌汁に非常によく合う商品です。
住 所：茨城県つくば市国松1014-1
問合せ：029-866-0957
https://www.nekofarm-iijima.com/
内容量：14g
販売価格：580円（税込）
■評価されたポイント■
・唐辛子の辛味と柑橘類の爽やかさがしっかりと感じられる
・辛味に昆布粉とイワシ粉の旨味が加わり、味に深みがある
・希少な国産の唐辛子をはじめ、原材料をこだわり抜いている
・五段階の辛さ表示のあるラベルはわかりやすく親切な設計
・個人の機動力を活かしたパブリシティ活動が非常に優れている
・個人規模とは思えない徹底した安全管理に信頼感がある
・旨味のある調味料としての七味唐辛子は類似するものがない
【2品目】 「ゆば」が埼玉県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：行田在来青大豆 ゆば
会社名：有限会社 かどや豆腐店
商品概要：埼玉県では、30種類以上の在来種の大豆が取れます。秩父地方の借金なし、白光、小川町の青山、鴻巣三田地域の三田在来、そして行田で取れる行田在来青大豆。これらの僅か5種類の大豆のみが豆腐として加工、販売されています。その中でも行田の青大豆はタンパク質の含有量、糖質、共に優れていて同じ豆腐屋の間でも評価の高い大豆です。豆腐で食べても、豆乳をそのまま飲んでも、他の大豆にはない上品な味わいが楽しめます。湯葉というなかなか日常では食べることのない、特別で贅沢な形で消費者の皆様に提供したいという思いから商品化しました。
住 所：埼玉県行田市宮本6-6
問合せ：048-556-3908
http://kadoya-tofu.com/
内容量：3枚入り
販売価格：500円（税込）
■評価されたポイント■
・自然な大豆香が感じられ、食欲をそそる
・大豆本来の甘さと旨みがあり、厚さも程よくもっちりしている
・行田在来青大豆を使用し、希少性が高い
・行田に唯一残る豆腐屋を守り抜こうというストーリー性
・地域性と素材の希少性がしっかり示されている商品名
・健康志向、品質が高いものを求める層に需要がある
・素材へのこだわりの高さ
【3品目】
グランプリ 受賞
商品名：黒舞茸「真」
会社名：株式会社大平きのこ研究所
商品概要：天然のクロフ舞茸に匹敵する味わい、それが黒舞茸「真」。天然の舞茸は色の違いでシロフ(白)、トラフ(茶)、クロフ(黒)に分類されます。最高ランクは希少性が高く、高値で取引される天然クロフ。その香りと旨みに極めて近いのが黒舞茸「真」。まさしく「真」(本物)を追求した逸品で、深い味わいが特徴です。肉厚でコリコリした歯ごたえとしっかりした食感。型崩れしにくく、焼き物や炒め物、煮物などでご堪能いただけます。
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第97回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』関東地区の受賞商品が、2026年3月15日に決定いたしました。
関東地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】 「調味料」が茨城県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：海の幸
会社名：エコファーム飯島
商品概要：「海の幸」は種を自家採取し、江戸時代から続く筑波八ツ房唐辛子で作っています。原材料として使用している福来みかんも茨城の筑波山周辺にしかできないもので、その他昆布粉・イワシ粉、青さも国産にこだわっています。また、唐辛子は農福連携を試みています。夏は冷奴、冬は湯豆腐・味噌汁に非常によく合う商品です。
住 所：茨城県つくば市国松1014-1
問合せ：029-866-0957
https://www.nekofarm-iijima.com/
内容量：14g
販売価格：580円（税込）
■評価されたポイント■
・唐辛子の辛味と柑橘類の爽やかさがしっかりと感じられる
・辛味に昆布粉とイワシ粉の旨味が加わり、味に深みがある
・希少な国産の唐辛子をはじめ、原材料をこだわり抜いている
・五段階の辛さ表示のあるラベルはわかりやすく親切な設計
・個人の機動力を活かしたパブリシティ活動が非常に優れている
・個人規模とは思えない徹底した安全管理に信頼感がある
・旨味のある調味料としての七味唐辛子は類似するものがない
【2品目】 「ゆば」が埼玉県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：行田在来青大豆 ゆば
会社名：有限会社 かどや豆腐店
商品概要：埼玉県では、30種類以上の在来種の大豆が取れます。秩父地方の借金なし、白光、小川町の青山、鴻巣三田地域の三田在来、そして行田で取れる行田在来青大豆。これらの僅か5種類の大豆のみが豆腐として加工、販売されています。その中でも行田の青大豆はタンパク質の含有量、糖質、共に優れていて同じ豆腐屋の間でも評価の高い大豆です。豆腐で食べても、豆乳をそのまま飲んでも、他の大豆にはない上品な味わいが楽しめます。湯葉というなかなか日常では食べることのない、特別で贅沢な形で消費者の皆様に提供したいという思いから商品化しました。
住 所：埼玉県行田市宮本6-6
問合せ：048-556-3908
http://kadoya-tofu.com/
内容量：3枚入り
販売価格：500円（税込）
■評価されたポイント■
・自然な大豆香が感じられ、食欲をそそる
・大豆本来の甘さと旨みがあり、厚さも程よくもっちりしている
・行田在来青大豆を使用し、希少性が高い
・行田に唯一残る豆腐屋を守り抜こうというストーリー性
・地域性と素材の希少性がしっかり示されている商品名
・健康志向、品質が高いものを求める層に需要がある
・素材へのこだわりの高さ
【3品目】
グランプリ 受賞
商品名：黒舞茸「真」
会社名：株式会社大平きのこ研究所
商品概要：天然のクロフ舞茸に匹敵する味わい、それが黒舞茸「真」。天然の舞茸は色の違いでシロフ(白)、トラフ(茶)、クロフ(黒)に分類されます。最高ランクは希少性が高く、高値で取引される天然クロフ。その香りと旨みに極めて近いのが黒舞茸「真」。まさしく「真」(本物)を追求した逸品で、深い味わいが特徴です。肉厚でコリコリした歯ごたえとしっかりした食感。型崩れしにくく、焼き物や炒め物、煮物などでご堪能いただけます。