消費者による食品・食材評価制度『第97回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【近畿地区】受賞商品決定のお知らせ
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一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第97回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』近畿地区の受賞商品が、2026年3月15日に決定いたしました。
近畿地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
グランプリ 受賞
商品名：伊賀牛100％ハンバーグ
会社名：西ざわ笑店
商品概要：この伊賀牛100％ハンバーグは、地元三重県伊賀市で育てられた伊賀牛だけを使った贅沢な逸品です。肉本来の旨味とジューシーさがしっかりと感じられるよう、添加物や混ぜ物を一切使わずに仕上げています。冷凍状態でお届けするため、手軽に保存・調理ができ、忙しい日でも本格的な肉料理を楽しめるのが魅力です。個別包装になっているので、必要な分だけ取り出して無駄なく使えるのも嬉しいポイント。電子レンジや湯煎で温めるだけで、プロの味をそのままご家庭で味わえます。家族の食卓やおもてなし、贈答にもぴったりな高品質ハンバーグです。
住 所：三重県伊賀市平野上川原133-8
問合せ：0595-51-5795
https://nishizawasyouten.com/
内容量：1個（120g）
販売価格：680円（税込）
■評価されたポイント■
・牛肉の旨味としっかりとした食感がとても良く感じられる
・肉と脂の甘みだけではなく、玉ねぎの甘みも良い
・希少な伊賀牛の価値を上手く訴求し、商品価値を高めている
・商品名が品質への信頼とプレミアム感を直感的に伝えている
・1食ずつの個包装は利便性を求めるニーズを的確に捉えた設計
・確固たる信頼の確立を目指した商品の製造、販売が行われている
・様々な安全への取り組みや徹底した品質管理に安心感がある
【2品目】
グランプリ 受賞
商品名：マフィン９種セット
会社名：株式会社FUKUMOTO
商品概要：菓子工房フクモトでOPEN当初より愛されている数あるマフィンの中から季節の食材やイメージを考え９種を選びセットにしました。冷凍でお届けするので、お客様の好きなタイミングで解凍しお召し上がりいただけます。９種それぞれ違うお味をお届けしますので自分へのちょっとしたご褒美や大切な方へのプレゼント、ちょっとした手土産にちょうど良いラインナップです。冷蔵庫解凍でそのまま食べても、電子レンジやトースターで少し温めたり、カリカリに焼いたり、生クリームやバニラアイスを添えたりするなど、楽しみながらお召し上がりいただける姿を想像して焼き上げています。
住 所：滋賀県彦根市河原2-1-19
問合せ：0749-23-6760
https://www.fukumoto77.com/
内容量：9個入り
販売価格：4,320円（税込）
■評価されたポイント■
・通常のマフィンよりも少し大きめで食べ応えがある
・生クリーム等を添えたり、様々な楽しみ方がある
・程よい甘さで疲れたときの自分へのご褒美にも好ましい一品
・ボリューム感が強く、色んな種類を食べてみたくなる
・9つ並んだものを見たときに、インパクトがありワクワクした
・素材の組み合わせを楽しめる詰め合わせで、リピートしたくなる
・日持ちがして、解凍やレンジなどで好みの食感に変えられる
【3品目】 「チョコレート」が滋賀県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：フラワリーガナッシュ
会社名：株式会社佐知'sPocket
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第97回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』近畿地区の受賞商品が、2026年3月15日に決定いたしました。
近畿地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
グランプリ 受賞
商品名：伊賀牛100％ハンバーグ
会社名：西ざわ笑店
商品概要：この伊賀牛100％ハンバーグは、地元三重県伊賀市で育てられた伊賀牛だけを使った贅沢な逸品です。肉本来の旨味とジューシーさがしっかりと感じられるよう、添加物や混ぜ物を一切使わずに仕上げています。冷凍状態でお届けするため、手軽に保存・調理ができ、忙しい日でも本格的な肉料理を楽しめるのが魅力です。個別包装になっているので、必要な分だけ取り出して無駄なく使えるのも嬉しいポイント。電子レンジや湯煎で温めるだけで、プロの味をそのままご家庭で味わえます。家族の食卓やおもてなし、贈答にもぴったりな高品質ハンバーグです。
住 所：三重県伊賀市平野上川原133-8
問合せ：0595-51-5795
https://nishizawasyouten.com/
内容量：1個（120g）
販売価格：680円（税込）
■評価されたポイント■
・牛肉の旨味としっかりとした食感がとても良く感じられる
・肉と脂の甘みだけではなく、玉ねぎの甘みも良い
・希少な伊賀牛の価値を上手く訴求し、商品価値を高めている
・商品名が品質への信頼とプレミアム感を直感的に伝えている
・1食ずつの個包装は利便性を求めるニーズを的確に捉えた設計
・確固たる信頼の確立を目指した商品の製造、販売が行われている
・様々な安全への取り組みや徹底した品質管理に安心感がある
【2品目】
グランプリ 受賞
商品名：マフィン９種セット
会社名：株式会社FUKUMOTO
商品概要：菓子工房フクモトでOPEN当初より愛されている数あるマフィンの中から季節の食材やイメージを考え９種を選びセットにしました。冷凍でお届けするので、お客様の好きなタイミングで解凍しお召し上がりいただけます。９種それぞれ違うお味をお届けしますので自分へのちょっとしたご褒美や大切な方へのプレゼント、ちょっとした手土産にちょうど良いラインナップです。冷蔵庫解凍でそのまま食べても、電子レンジやトースターで少し温めたり、カリカリに焼いたり、生クリームやバニラアイスを添えたりするなど、楽しみながらお召し上がりいただける姿を想像して焼き上げています。
住 所：滋賀県彦根市河原2-1-19
問合せ：0749-23-6760
https://www.fukumoto77.com/
内容量：9個入り
販売価格：4,320円（税込）
■評価されたポイント■
・通常のマフィンよりも少し大きめで食べ応えがある
・生クリーム等を添えたり、様々な楽しみ方がある
・程よい甘さで疲れたときの自分へのご褒美にも好ましい一品
・ボリューム感が強く、色んな種類を食べてみたくなる
・9つ並んだものを見たときに、インパクトがありワクワクした
・素材の組み合わせを楽しめる詰め合わせで、リピートしたくなる
・日持ちがして、解凍やレンジなどで好みの食感に変えられる
【3品目】 「チョコレート」が滋賀県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：フラワリーガナッシュ
会社名：株式会社佐知'sPocket