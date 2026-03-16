消費者による食品・食材評価制度『第97回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【九州地区】受賞商品決定のお知らせ
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一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第97回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』九州地区の受賞商品が、2026年3月15日に決定いたしました。
九州地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】 「寿司」が福岡県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：大昌園 黒毛和牛 押し寿し
会社名：有限会社 丸昌 焼肉の大昌園
商品概要：上質な黒毛和牛を秘伝のタレで焼き上げ、しめじ・舞茸と一緒に炊き上げた炊き込みご飯と押し寿しに仕上げております。和牛と炊き込みご飯が2層になり、しっかりと旨みと食べ応えを感じていただけます。出来立てを急速冷凍することでご飯やお肉の旨みを閉じ込め、解凍後は出来立てに近い美味しさをご堪能いただけます。
住 所：福岡県久留米市六ツ門町14-13
問合せ：0942-34-8900
https://taishoen.jp/
内容量：350g（６切入り）
販売価格：1,800円（税込）
■評価されたポイント■
・温めによる香り立ちが食欲を自然に喚起する
・カット済みによる利便性の高さが確認できる
・肉とたれと米の味覚的統合が良好である
・急速冷凍後も風味保持が安定している
・素材選定の説得力と安心感が認められる
・ジャンル独自性による差別化が明確である
・視覚印象と味の整合性が高いと感じられる
【2品目】 「スープ」が福岡県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：大昌園 ユッケジャンスープ
会社名：有限会社 丸昌 焼肉の大昌園
商品概要：じっくり煮込んで牛肉の旨みを引き出したスープに柔らかく煮込んだ牛テール肉ともやし、ぜんまいの入った店舗1番人気の旨辛スープです。牛肉の旨味たっぷりのスープに天日干しの唐辛子を数種類、韓国を代表する調味料 コチュジャンも合わせることで深みとコクのある辛さを表現しました。寒い時期は体を心から温め、暑い時期にはカプサイシンの効果で新陳代謝を高め、一年中お楽しみいただけます。スープそのままでも、ご飯にかけてクッパにしてもレンジで温めるだけで簡単にお召し上がりいただけます。
住 所：福岡県久留米市六ツ門町14-13
問合せ：0942-34-8900
https://taishoen.jp/
内容量：300g
販売価格：780円（税込）
■評価されたポイント■
・甘さ、辛さ、旨味が凝縮していて素晴らしい
・家庭で本格的なユッケジャンが味わえる冷凍商品はありがたい
・見た目から食欲をそそり、濃厚で辛味もちょうどよく美味しい
・1食分で野菜も肉も摂れるヘルシーさは、手軽で健康的
・時間がかかるスープを冷凍でいつでも食べられるのはありがたい
・パッケージは中身が見える透明で、具材の豊富さが一目で分かる
・店の名前が入っていることで、食べる前の期待感が高まる
【3品目】
グランプリ 受賞
商品名：阿蘇手造りベーコンブロック
会社名：株式会社ひばり工房
商品概要：阿蘇手造りベーコンブロックは、その名の通り全て手作りで造っております。昔ながらの乾塩法で造っており、オリジナルブレンドしたスパイスを、しっかり豚ばら肉に揉み込み1週間ほど冷蔵庫で寝かせたあと、自噴する阿蘇の湧水でしっかりと洗い流して、吊り下げ式で乾燥後、桜のチップで燻製、これを丸一日かけてじっくりおこないます。時間をかけて造っているため、1枚1枚に味と香りと旨味がぎゅっと凝縮された自慢のベーコンとなっております。
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第97回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』九州地区の受賞商品が、2026年3月15日に決定いたしました。
九州地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】 「寿司」が福岡県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：大昌園 黒毛和牛 押し寿し
会社名：有限会社 丸昌 焼肉の大昌園
商品概要：上質な黒毛和牛を秘伝のタレで焼き上げ、しめじ・舞茸と一緒に炊き上げた炊き込みご飯と押し寿しに仕上げております。和牛と炊き込みご飯が2層になり、しっかりと旨みと食べ応えを感じていただけます。出来立てを急速冷凍することでご飯やお肉の旨みを閉じ込め、解凍後は出来立てに近い美味しさをご堪能いただけます。
住 所：福岡県久留米市六ツ門町14-13
問合せ：0942-34-8900
https://taishoen.jp/
内容量：350g（６切入り）
販売価格：1,800円（税込）
■評価されたポイント■
・温めによる香り立ちが食欲を自然に喚起する
・カット済みによる利便性の高さが確認できる
・肉とたれと米の味覚的統合が良好である
・急速冷凍後も風味保持が安定している
・素材選定の説得力と安心感が認められる
・ジャンル独自性による差別化が明確である
・視覚印象と味の整合性が高いと感じられる
【2品目】 「スープ」が福岡県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：大昌園 ユッケジャンスープ
会社名：有限会社 丸昌 焼肉の大昌園
商品概要：じっくり煮込んで牛肉の旨みを引き出したスープに柔らかく煮込んだ牛テール肉ともやし、ぜんまいの入った店舗1番人気の旨辛スープです。牛肉の旨味たっぷりのスープに天日干しの唐辛子を数種類、韓国を代表する調味料 コチュジャンも合わせることで深みとコクのある辛さを表現しました。寒い時期は体を心から温め、暑い時期にはカプサイシンの効果で新陳代謝を高め、一年中お楽しみいただけます。スープそのままでも、ご飯にかけてクッパにしてもレンジで温めるだけで簡単にお召し上がりいただけます。
住 所：福岡県久留米市六ツ門町14-13
問合せ：0942-34-8900
https://taishoen.jp/
内容量：300g
販売価格：780円（税込）
■評価されたポイント■
・甘さ、辛さ、旨味が凝縮していて素晴らしい
・家庭で本格的なユッケジャンが味わえる冷凍商品はありがたい
・見た目から食欲をそそり、濃厚で辛味もちょうどよく美味しい
・1食分で野菜も肉も摂れるヘルシーさは、手軽で健康的
・時間がかかるスープを冷凍でいつでも食べられるのはありがたい
・パッケージは中身が見える透明で、具材の豊富さが一目で分かる
・店の名前が入っていることで、食べる前の期待感が高まる
【3品目】
グランプリ 受賞
商品名：阿蘇手造りベーコンブロック
会社名：株式会社ひばり工房
商品概要：阿蘇手造りベーコンブロックは、その名の通り全て手作りで造っております。昔ながらの乾塩法で造っており、オリジナルブレンドしたスパイスを、しっかり豚ばら肉に揉み込み1週間ほど冷蔵庫で寝かせたあと、自噴する阿蘇の湧水でしっかりと洗い流して、吊り下げ式で乾燥後、桜のチップで燻製、これを丸一日かけてじっくりおこないます。時間をかけて造っているため、1枚1枚に味と香りと旨味がぎゅっと凝縮された自慢のベーコンとなっております。