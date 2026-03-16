消費者による食品・食材評価制度『第97回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【中部地区】受賞商品決定のお知らせ
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一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第97回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』中部地区の受賞商品が、2026年3月15日に決定いたしました。
中部地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】 「梅干し」が山梨県で初受賞！
金賞 受賞
商品名：ヨネちゃんの国産南高梅140ｇ しそ梅
会社名：株式会社ヨネヤマ
商品概要：南高梅最大の特長である「とろけるような果肉感」を最大限に引き出すため、伝統的なしそ漬け製法を採用しました。産地ブランドに頼らず、一粒一粒の「熟度」と「皮の柔らかさ」を厳選。爽やかなしその香りと、梅本来のフルーティーな酸味が調和し、高級ブランド梅に引けを取らない満足感のある味わいに仕上げています。ご飯の供はもちろん、料理のアクセントとしても際立つ、国産梅の底力を感じる仕上がりです。
住 所：山梨県甲府市国母6-6-2
問合せ：055-237-6688
https://www.yoneyama-food.com/
内容量：140g
販売価格：オープン価格
■評価されたポイント■
・厳選された国産南高梅ならではの皮が薄く肉厚で柔らかな食感
・とろけるような果肉感と爽やかな香りが素晴らしい
・透明パッケージにより、一粒ずつの品質の良さが視覚的に伝わる
・日本の食卓の守り手として、国産梅の価値を再定義する高い志
・140gの適量サイズと冷蔵庫内での収まりが良い機能的な容器
・見えない部分での食の安全に対する誠実さが素晴らしい
・誰もが毎日楽しめる価格設定で国産梅の普及に貢献する企業姿勢
【2品目】
グランプリ 受賞
商品名：ブロッコリースプラウトスルフォラファンW
会社名：株式会社すぷらうとくらぶ
商品概要：生鮮野菜のため素材そのもののお味になります。かいわれ大根ほど辛味は無く、お子様でもお召し上がりいただけます。使用している水は質の良い静岡県沼津市の愛鷹山水系の伏流水を使用しております。
住 所：静岡県静岡市清水区押切1742-102
問合せ：054-376-5217
https://www.sprout-club.co.jp/
内容量：50g
希望小売価格：213円（税込）
■評価されたポイント■
・鮮度の高さを感じさせるみずみずしい外観
・茎と葉のハリが均一で高い品質を感じさせる
・生食に適したシャキッとした食感が素晴らしい
・サラダに映える鮮やかな緑色
・クセが少なく日常使いしやすい
・W効果がわかりやすいパッケージ
・機能性関与成分のスルフォラファンが大きく記載されている
【3品目】
グランプリ 受賞
商品名：佐藤園抹茶 Ceremonial
会社名：株式会社 佐藤園
商品概要：苦味がほとんどなく、うま味と自然な甘みが際立つ味わいです。口に含むと、うま味だしのような上品なコクが広がり、なめらかで雑味がありません。香りは青臭さがなく、新緑や若葉を思わせるさわやかさがあります。飲み終えた後も甘みとうま味の余韻が長く残り、静かで奥行きのある味を楽しめるのが特徴です。どなた様にもまろやかな甘みと深いコクを感じていただけるような味わいにこだわりました。
住 所：静岡県静岡市葵区大原1057
問合せ：0120-086-310
https://www.satoen.co.jp/
内容量：30g
販売価格：1,620円（税込）
■評価されたポイント■
・粉末も水色も緑がさわやかで美しい
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第97回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』中部地区の受賞商品が、2026年3月15日に決定いたしました。
中部地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】 「梅干し」が山梨県で初受賞！
金賞 受賞
商品名：ヨネちゃんの国産南高梅140ｇ しそ梅
会社名：株式会社ヨネヤマ
商品概要：南高梅最大の特長である「とろけるような果肉感」を最大限に引き出すため、伝統的なしそ漬け製法を採用しました。産地ブランドに頼らず、一粒一粒の「熟度」と「皮の柔らかさ」を厳選。爽やかなしその香りと、梅本来のフルーティーな酸味が調和し、高級ブランド梅に引けを取らない満足感のある味わいに仕上げています。ご飯の供はもちろん、料理のアクセントとしても際立つ、国産梅の底力を感じる仕上がりです。
住 所：山梨県甲府市国母6-6-2
問合せ：055-237-6688
https://www.yoneyama-food.com/
内容量：140g
販売価格：オープン価格
■評価されたポイント■
・厳選された国産南高梅ならではの皮が薄く肉厚で柔らかな食感
・とろけるような果肉感と爽やかな香りが素晴らしい
・透明パッケージにより、一粒ずつの品質の良さが視覚的に伝わる
・日本の食卓の守り手として、国産梅の価値を再定義する高い志
・140gの適量サイズと冷蔵庫内での収まりが良い機能的な容器
・見えない部分での食の安全に対する誠実さが素晴らしい
・誰もが毎日楽しめる価格設定で国産梅の普及に貢献する企業姿勢
【2品目】
グランプリ 受賞
商品名：ブロッコリースプラウトスルフォラファンW
会社名：株式会社すぷらうとくらぶ
商品概要：生鮮野菜のため素材そのもののお味になります。かいわれ大根ほど辛味は無く、お子様でもお召し上がりいただけます。使用している水は質の良い静岡県沼津市の愛鷹山水系の伏流水を使用しております。
住 所：静岡県静岡市清水区押切1742-102
問合せ：054-376-5217
https://www.sprout-club.co.jp/
内容量：50g
希望小売価格：213円（税込）
■評価されたポイント■
・鮮度の高さを感じさせるみずみずしい外観
・茎と葉のハリが均一で高い品質を感じさせる
・生食に適したシャキッとした食感が素晴らしい
・サラダに映える鮮やかな緑色
・クセが少なく日常使いしやすい
・W効果がわかりやすいパッケージ
・機能性関与成分のスルフォラファンが大きく記載されている
【3品目】
グランプリ 受賞
商品名：佐藤園抹茶 Ceremonial
会社名：株式会社 佐藤園
商品概要：苦味がほとんどなく、うま味と自然な甘みが際立つ味わいです。口に含むと、うま味だしのような上品なコクが広がり、なめらかで雑味がありません。香りは青臭さがなく、新緑や若葉を思わせるさわやかさがあります。飲み終えた後も甘みとうま味の余韻が長く残り、静かで奥行きのある味を楽しめるのが特徴です。どなた様にもまろやかな甘みと深いコクを感じていただけるような味わいにこだわりました。
住 所：静岡県静岡市葵区大原1057
問合せ：0120-086-310
https://www.satoen.co.jp/
内容量：30g
販売価格：1,620円（税込）
■評価されたポイント■
・粉末も水色も緑がさわやかで美しい