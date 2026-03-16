飲食店舗運営を行う株式会社京都スタッフ(所在地：〒600-8893 京都市下京区西七条御領町46番地 代表取締役社長：明石 勝)は、粗挽き蕎麦と里山料理の店「茶莵里」を2025年4月1日にオープンして1年経過した記念に、喜撰橋を中心とした宇治川が一望できる飲食店舗とお土産処でお花見フェアを開催いたします。1周年記念のお花見フェアの特典として茶莵里にご来店いただいたお客様全員に濃厚な抹茶ソフトで人気の「喜撰茶屋・抹茶ソフト100円割引券」を進呈いたします。





桜満開の喜撰橋





2026年の「宇治川さくらまつり」は、4月4日(土)・5日(日)に宇治公園(中の島)周辺で開催予定です。約2000本の桜が咲く宇治川沿いで、特産品販売や炭山陶器まつりが行われます。また、同日には陸上自衛隊宇治駐屯地の桜まつり・夜間ライトアップも開催されます。









■店舗の特徴

＊「田舎蕎麦と里山料理の茶莵里」

全面ガラス張りの開放的な空間、カウンターからは宇治川が一望でき、春の桜、夏の新緑、秋の紅葉、冬の雪景色など、宇治の四季折々を感じることができ、里山の風景とマッチした里山料理と粗挽き蕎麦を提供します。

カウンターは8席、フロア席は12席、宇治川に面した半個室は8席と、団体用に宇治川に面したお座敷(テーブル、椅子OK)20席があるので、大きな会合やバスツアーのランチなども可能です。





＊「和牛料理とローストビーフ専門店 肉笑・丸一商店」

2024年10月オープンの新しい肉専門店。

和牛(特に近江牛)を使った熟成ローストビーフ丼やすき焼き、肉まぶし重などが人気。

宇治川や平等院周辺の絶景を眺めながら食事ができるロケーションが魅力。

1Fと2Fに席は分かれており60席程。40名ほどの団体も利用可能です。





＊「お食事とお土産処 喜撰茶屋」

京都スタッフの中で一番老舗の団体の食事とお土産を買うことができる施設。

1Fは京都、宇治のお菓子やグッズ、抹茶、宇治茶関係を販売しており、数ある宇治の観光名所の中で、皆さんが立ち寄る場所になっております。2F、3F合わせて240名までの団体食事が利用可能。通船の日程に限り、宇治川の遊覧船に乗っておやつと抹茶を味わえるプランなどもご用意しています。





桜満開の宇治川





■メニュー

●茶莵里

お花見席付き春の特別料理

ランチ1名 8,000円(ドリンク別)

ディナー1名 11,000円(ドリンク飲み放題付き)

販売期間「3月26日(木)～4月12日(日)」前日までの予約





先付八寸 ：春の食材や珍味を取り入れた口取肴七種類の盛合せ

向付け ：旬魚の桜鯛、その他魚介類の盛合せに山菜のあしらいを添えて

温かい逸品：京都の筍を濃厚豆乳で仕立てる熱々の小鍋

握り鮨 ：本マグロ中トロ入り厳選3種類

天麩羅 ：大海老・和牛巻き・変わり揚げなど

七種類の山海の食材を一品ずつ揚げたてで提供します

〆のお食事：プリフィックスでお好みをお選びください

温かい蒸し寿司とシジミ汁

冷たい宇治抹茶蕎麦と桜海老かき揚げ

デザート ：水菓子





その他

ミニ会席 3,800円

里山弁当 2,200円

せいろ蕎麦/粗挽き蕎麦・茶蕎麦・相盛り(200円追加) 1,000円

桜香蕎麦 1,280円





●肉笑・丸一商店

桜の木の下で食べ歩きができるテイクアウト商品が増えました。

(通年でテイクアウトは提供しています)

黒毛和牛ライスバーガー 850円

黒毛和牛入りコロッケ1ヶ 350円

黒毛和牛メンチカツ1ヶ 450円

和牛極ローストビーフ重 2,900円

上ローストビーフ重 1,600円

和牛串焼き2本 2,950円

和牛握り寿司3貫 1,200円





店内で食べることもできます。





●喜撰茶屋

桜の季節限定で名物の宇治抹茶入り喜撰ソフトクリームを平等院鳳凰堂を象った「鳳凰喜撰ソフト」として700円で販売いたします。(100円割引には使えません)

また、桜にちなんだお土産、お菓子もたくさんご用意しています。

団体様の食事は要予約 200名前後まで





宇治川御膳(特松) 3,000円

(松) 2,500円

(竹) 1,900円

(梅) 1,580円





鳳凰喜撰ソフト(1)





■店舗概要

店舗名 ： 茶莵里

所在地 ： 〒611-0021 京都府宇治市宇治塔川20-21 「花やしき浮舟園」隣接

URL ： https://kyoto-satori.com/

営業時間： 3月～11月 10:30～17:00

12月～2月 10:30～16:00

定休日 ： 水曜日(その他不定休あり)

席数 ： 約48席

駐車場 ： 有り(無料)





店舗名 ： 丸一商店

所在地 ： 〒611-0021 京都府宇治市宇治塔川4-11

URL ： https://tabelog.com/kyoto/A2607/A260701/26042160/

営業時間： 11:00～16:00

定休日 ： 不定休

席数 ： 約60席

駐車場 ： 無し





店舗名 ： 喜撰茶屋

所在地 ： 〒611-0021 京都府宇治市宇治塔川4-11

URL ： https://kisenchaya.com/

営業時間： 10:00～17:00

定休日 ： 不定休

席数 ： 約240席

駐車場 ： 無し





アクセス：JR奈良線「宇治」駅から徒歩約17分/京阪宇治線「宇治」駅から徒歩約15分

▼お車でお越しの場合

・大阪・中国方面より

名神高速大山崎JCTから京滋バイパス経由、宇治西ICより約15分。

・関東・北陸方面より

名神高速瀬田東インターから京滋バイパス経由、宇治東インターより約5分。

大型バス：有料駐車場有り 徒歩1分～3分

その他 ：遊覧船乗り場まで徒歩1分～3分









■会社概要

商号 ： 株式会社京都スタッフ

代表者 ： 代表取締役社長 明石 勝

所在地 ： 〒600-8893 京都市下京区西七条御領町46番地

事業内容： 飲食店運営

資本金 ： 100万円

URL ： http://kyoto-staff.com/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社京都スタッフ お客様相談窓口(本社)

TEL ： 075-322-0838

お問い合せメール： info@kyoto-staff.com