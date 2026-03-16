野上不動産株式会社和歌浦/関戸で「1週間から暮らす」新たな滞在サービス開始宿泊×不動産の強みで中長期滞在に対応野上不動産株式会社（所在地：和歌山県和歌山市、代表取締役：野上真紀）は、日本遺産「絶景の宝庫・和歌の浦」に位置する宿泊施設「HABi-Wakaura（ハビ・ワカウラ）」「HABi-Sekido5(ハビ・セキドファイブ)」にて、1週間～1年未満の滞在に対応するウイークリー・マンスリー滞在サービスの提供を4月から開始します。家具・家電付き、水道光熱費込みで利用できる本サービスは、デジタルノマド、テレワーカー、ワーケーション利用者、二拠点生活者、海外からの一時帰国者、移住検討者などを主な対象としています。また、同社代表の野上真紀は2026年2月に「和歌山市地域コーディネーター」に認定されており、本サービスを通じて和歌山市への中長期滞在者を増やし、地域経済の活性化や関係人口の創出を目指します。（宿泊施設「HABi」公式サイト：https://habi-love.com/）★ご予約は公式サイト、メール、お電話から承ります。ウイークリー・マンスリー滞在サービス概要本サービスは、1週間～1年未満の滞在に対応する家具付き・水光熱費込みの滞在プランです。部屋タイプは【ホスト滞在型】【ゲストハウス型】【ビジネスホテルクラス】【ラグジュアリークラス】を用意しており、利用者は、滞在目的や予算に応じて部屋タイプを選ぶことができるほか、1か月滞在したら別の部屋タイプに移動することも可能です。主な特徴・家具＆家電付き、水道光熱費込みで住み心地快適・1週間～1年未満で選べる、柔軟な滞在期間・スタッフは英語対応可能なので、海外利用者も安心・共用のシェアダイニングルームやアッパーテラスでゲスト同士の交流も・プライバシー重視型の滞在スタイルにも対応宿泊業と不動産業の両方に対応する“ハイブリッド型”サービス通常、宿泊施設と不動産賃貸では適用される法律が異なり、宿泊には旅館業法や民泊新法、長期滞在には定期借家契約（不動産賃貸）が適用されます。そのため、多くの事業者はどちらか一方しか取り扱えないケースが多いのが現状です。しかし同社は宿泊業と不動産業の両方のライセンスと実務経験を持つため、滞在日数に応じた柔軟なサービス提供が可能です。和歌山でこのような形態を展開する事業者は非常に珍しく、海外利用者にも対応できる英語対応力も強みとなっています。サービス開始の背景近年、リモートワークの普及による「住む場所を固定しない働き方」や、円安・訪日観光の回復による海外からの長期滞在、都市部と地方を行き来する二拠点生活が広がっています。このような背景から中長期滞在ニーズは全国的に増加している一方で、和歌山市内には短期滞在と賃貸の中間にあたるウイークリー・マンスリー物件が少ないという課題があります。同社は不動産会社としての機能も持つことから、中長期滞在希望者の相談窓口としての役割も担いながら、地域滞在の受け皿を広げたいと考え、本サービスを開始します。中長期滞在者が増えることで、地元飲食店の利用や観光地の周遊、地域商店の利用など、地域内での消費機会が増えることが期待されます。同社では現在、和歌山市地域コーディネーター、和歌山県ワーケーションプロジェクト参画、和歌山県・和歌山市の体験移住・就労受入先など地域活性化に向けて様々な活動をしております。今後も行政や地域団体と連携しながら、和歌山に多様な滞在者を呼び込む拠点づくりを進めてまいります。会社概要会社名：野上不動産株式会社所在地：和歌山県和歌山市和歌浦中1-3-48代表者：代表取締役 野上 真紀事業内容：不動産売買・賃貸・管理、宿泊施設運営等会社HP：https://nokamirealestate.com/本プレスリリースに関するお問い合わせ担当：野上 真紀TEL：073-488-3739 MAIL：info@nokamirealesate.com