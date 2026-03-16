株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：堤 聡）は、新刊「月刊ピアノ 2026年4月号増刊 やさしく弾ける みんなのピアノ 2026」を、2026年3月16日に発売いたします。

今、話題の"カワイイ系"アイドルソングが大集合！「倍倍FIGHT！」「かわいいだけじゃだめですか？」「超最強」「私の一番かわいいところ」など、思わず口ずさみたくなる人気曲がずらり。さらに、小学生に大ブームの「カリスマックス」や、学校行事のBGMでも使われるほどの超定番アーティスト Mrs. GREEN APPLE の楽曲、そしてみんなが知っている人気アニメソングも収載！小学生が「今、いちばん弾きたい！」曲をギュッと詰め込みました。やさしいアレンジ&ちょうどいいワンコーラスだから、無理なくチャレンジできて達成感もバッチリ！巻頭にはやさしい楽典「楽譜の約束」も掲載しているので安心！流行りのヒット曲からアニメソングまで、人気曲をどんどん弾いて制覇しちゃおう！【収載内容】 ♪ピアノを弾く前に♪楽譜の約束（やさしい楽典）＜超ショート！＞・可愛くてごめん (feat. かぴ)/HoneyWorks・ちゅ、多様性。/ano *TVアニメ『チェンソーマン』エンディングテーマ＜みんな大好き！＞・Honto/sumika *『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』主題歌・タイムパラドックス/Vaundy *『映画ドラえもん のび太の地球交響楽』主題歌・アイドル/YOASOBI *TVアニメ『【推しの子】』オープニング主題歌・ミックスナッツ/Official髭男dism *TVアニメ『SPY×FAMILY』オープニング主題歌・新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)/Ado *劇場版『ONE PIECE FILM RED』主題歌・インフェルノ/Mrs. GREEN APPLE *TVアニメ『炎炎ノ消防隊』オープニング主題歌＜人気アーティスト＞・ライラック/Mrs. GREEN APPLE *TVアニメ『忘却バッテリー』オープニングテーマ・青と夏/Mrs. GREEN APPLE *映画『青夏 きみに恋した30 日』主題歌・ケセラセラ/Mrs. GREEN APPLE *テレビ朝日系ドラマ『日曜の夜ぐらいは...』主題歌・ダンスホール/Mrs. GREEN APPLE *フジテレビ系『めざまし8』テーマソング・カリスマックス/Snow Man・夢中/BE:FIRST *フジテレビ系ドラマ『波うららかに、めおと日和』主題歌＜話題曲＞・好きすぎて滅！/M!LK・それもいいね/Wakeys *NHK Eテレ『The Wakey Show』エンディングテーマ・はいよろこんで/こっちのけんと・とてと/パペットスンスン *ショートムービー『パペットスンスン』より＜カワイイ♪＞・かわいいだけじゃだめですか？/CUTIE STREET・はちゃめちゃわちゃライフ！/FRUITS ZIPPER *TVアニメ『クレヨンしんちゃん』主題歌・わたしの一番かわいいところ/FRUITS ZIPPER・倍倍FIGHT！/CANDY TUNE・超最強/超ときめき♡宣伝部・ひたむきシンデレラ！/CUTIE STREET-全24曲-

【商品詳細】

月刊ピアノ 2026年4月号増刊 やさしく弾ける みんなのピアノ 2026

定価：1,430円(10％税込) 仕様：A4変型判縦/112ページ発売日：2026年3月16日 JAN：4912076260461商品コード：GTM01102879https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTM01102879

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4912076260461

お求めは、全国ヤマハ特約楽器店・書店またはオンラインショップまで。

【本商品に関するお問い合わせ】 (株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス ミュージックメディア部 (https://www.ymm.co.jp)問い合わせフォーム：https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=2008&lcl=ja_JP