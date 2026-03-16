【参加無料】日本生命/東京海上日動 登壇！2026年4月23日開催「保険業界のイノベーション最前線」 ❘ セミナーインフォ
株式会社セミナーインフォ
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https://si-forum.jp/20260423?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260423ic
【特別講演】17:15-17:45デジタルの先にある変革、東京海上日動の「Re-New」
詳細を見る！（参加無料） :
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株式会社セミナーインフォ（本社：東京都中央区 代表：小西 亘）は、2026年4月23日（木）にINSURANCE CONFERENCE「保険業界のイノベーション最前線」を開催いたします。
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本イベントのゲスト講演はこちら！【基調講演】14:00-14:30日本生命におけるDX戦略～生成AI活用による新たな成長～
日本生命保険相互会社
デジタル・ＡＩ推進室 室長
樋口 潤次 氏
【特別講演】17:15-17:45デジタルの先にある変革、東京海上日動の「Re-New」
東京海上日動火災保険株式会社
理事 IT企画部 部長
村野 剛太 氏
その他、先進各社よりご講演をいただきます！
-14:35-15:05-～タイトル調整中～
Trust株式会社
～登壇者調整中～
-15:20-15:50-保険業界におけるAI Agent最前線～査定業務の暗黙知の形式知化/営業DX～
株式会社Ippu Senkin
代表取締役社長
鈴木 秀弥 氏
-15:55-16:25-保険DXを加速するAI・データ活用～現場定着とガバナンスを両立する実践アプローチ～
アルテリックス・ジャパン合同会社
ソリューションエンジニアリング
リードセールスエンジニア
新郷 美紀 氏
-16:40-17:10-「AIエージェント元年」の振り返りと、2026年に行うべきAIエージェント対応の現実解
株式会社大和総研
フロンティア研究開発センター フェロー
坂本 博勝 氏
詳細を見る！（参加無料） :
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みなさまのご参加を心よりお待ちしております。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社セミナーインフォ プロモーショングループ
E-mail：sales_contact@seminar-info.jp