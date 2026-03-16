【参加無料】日本生命/東京海上日動 登壇！2026年4月23日開催「保険業界のイノベーション最前線」 ❘ セミナーインフォ

写真拡大 (全3枚)

株式会社セミナーインフォ

株式会社セミナーインフォ（本社：東京都中央区　代表：小西 亘）は、2026年4月23日（木）にINSURANCE CONFERENCE「保険業界のイノベーション最前線」を開催いたします。



無料でイベントに申し込む！ :
https://si-forum.jp/20260423?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260423ic


本イベントのゲスト講演はこちら！

【基調講演】14:00-14:30日本生命におけるDX戦略～生成AI活用による新たな成長～





日本生命保険相互会社


デジタル・ＡＩ推進室　室長


樋口　潤次　氏






【特別講演】17:15-17:45デジタルの先にある変革、東京海上日動の「Re-New」





東京海上日動火災保険株式会社


理事　IT企画部　部長


村野　剛太　氏






その他、先進各社よりご講演をいただきます！


-14:35-15:05-

～タイトル調整中～

Trust株式会社


～登壇者調整中～


-15:20-15:50-

保険業界におけるAI Agent最前線～査定業務の暗黙知の形式知化/営業DX～

株式会社Ippu Senkin


代表取締役社長


鈴木　秀弥　氏


-15:55-16:25-

保険DXを加速するAI・データ活用～現場定着とガバナンスを両立する実践アプローチ～

アルテリックス・ジャパン合同会社


ソリューションエンジニアリング


リードセールスエンジニア


新郷　美紀　氏


-16:40-17:10-

「AIエージェント元年」の振り返りと、2026年に行うべきAIエージェント対応の現実解

株式会社大和総研


フロンティア研究開発センター　フェロー


坂本　博勝　氏


詳細を見る！（参加無料） :
https://si-forum.jp/20260423?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260423ic


みなさまのご参加を心よりお待ちしております。


【本件に関するお問い合わせ先】


株式会社セミナーインフォ　プロモーショングループ


E-mail：sales_contact@seminar-info.jp