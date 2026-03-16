器をはじめとする“テーブルウェア“に特化。115店舗が軒を連ねる『万博 TABLEWARE Market』4/11・12 万博記念公園にて初開催。

株式会社シティライフＮＥＷ

2026年4月11日（土）・12日（日）の2日間、万博記念公園にて、テーブルウェアに特化した新しいマーケット「万博 TABLEWARE Market」を初開催します。

会場には、陶芸・磁器・ガラスなど器を中心とした全国の作り手約85店舗が集まり、日常の食卓を彩る多彩なテーブルウェアが一堂に並びます。

本イベントは、器を単なる“料理の引き立て役”としてではなく、日々の暮らしの時間を豊かにする存在として捉え直すことから生まれました。価格や流行を基準に選ぶのではなく、実際に手に取り、質感や手に伝わる感覚と向き合いながら選ぶ体験を大切にしています。

何でも揃う市場ではなく、「テーブルウェアだけ」に集中できる専門性を持つマーケットであることが本イベントの特徴です。来場者にとっては食卓や暮らしを見つめ直すきっかけとなり、作り手にとっては、作品を暮らしの中で愉しみ味わう使い手と出会える場になることを目指しています。

「万博 TABLEWARE Market」は、器を通して「日常を丁寧に楽しむ文化」を育む新しい場として、万博記念公園から発信していきます。

暮らしのワンシーンに、ときめきを。全国各地から集う85店のとっておきが立ち並びます。

公式WEBはこちら :https://tablewaremarket.com/会場を彩るのは、作り手の想いがこもった器やカトラリーの数々会場となるのは万博記念公園 東の広場古谷製陶所｜滋賀・信楽焼Kamani｜美濃焼NU woodworks｜群馬

出店者は関西圏にとどまらず、長野、埼玉、群馬、岐阜、山口、福岡など、全国各地から集結。信楽焼、京焼・清水焼、美濃焼、やちむんをはじめ、木材を用いたテーブルウェアまで、一堂に会します。

会場では器を手に取るだけでなく、作り手本人から直接、素材の選び方や技法、制作の背景、日々どのような思いで器と向き合っているのかを聞くことができます。土地の風土や暮らしが映し出された器とともに、作り手との対話を通して選ぶ時間は、このマーケットならではの体験です。

例えば、朝のコーヒー、仕事の合間のお茶、夜のリラックスタイム。毎日の暮らしに自然と溶け込み、つい手が伸びる「マグカップやグラス」、副菜やおやつ、取り分け用として出番が多く、何枚あっても嬉しい、使い勝手の良さが魅力の「豆皿」。作り手のそれぞれの想いやこだわりが込められています。

ぜひ会場で、自分だけの“お気に入り”を見つけてください。

mossom.｜マグカップRemza｜アンティークグラスうつわ京野桂｜豆皿陶希窯｜豆皿

<出店者リスト>※敬称略、順不同

古道具donguri, BLOEM MOOI, kirsikkapuu general store, anna terada, 文鳥舎, 古谷製陶所, Awabi ware, YU＊ZU＊KI kakera, 手作り陶器mariko, 清水朋花, 廻窯舎, COCORAJI, RUST, FRANK暮らしの道具, Kamani, アトリエ モ・ノ・ラー, 松尾亮佑, 陶器 あ⇔ん, 山下透, 本越夏佳, 工房LUCO, ubdy, OKAMA Studio, Remza, 古道具 ケヤキ, mossom., MILLEFY Pottery, 陶芸工房八鳥 見野大介, 信楽焼 くらしのうつわ炎の味がま, うつわ京野桂, futabacco, 令佳｜haruka, 晋山窯ヤマツ, Ivy Pottery, pottery木[ki], 圭秀窯, AtelierToshindo, 阿部恵里, funfango, 貴仙窯, 十二月窯, ハレノキ, 岡本依子, 東月窯, 中田誠, Haluhi Pottery Studio, 的場美幸, kobayashi pottery studio, SMALL FOREST, 羽生窯, 市野貴之, 西出陶房, 林あかり, 伸光窯 ～SINKOUGAMA～, 中尾浩揮, studio bwanji, utuwa+, 久和窯 × aozora pukapuka, masamura craft, 大熊窯 大上恵, さざなみ漆器, potteryきなり, 綿摘み陶房, 市野耕・石井桃子, NU woodworks, アトリエ ソナタ, tayu＊tau, 平井秀, 陶工房 陶希窯, 不毅窯, tete, マルヤマウエア, 島工房, 堀内大輔, 窯元 ロングアイランド, cocochi, 陶のうつわと雑貨 marble, クラフトokada, コイケヨシコ, 西聡実, アトリエ翡翠, トロッピカル窯（とろっぴかるがま）, potter 天華, エソラ工房

出店者の詳細はこちら :https://tablewaremarket.com/shop/

美味しいフード＆ドリンク、お持ち帰りフードエリアも登場し、会場を盛り上げます。

会場には、器選びの時間をより豊かにするキッチンカーや焼き菓子などのテイクアウトフードも30店が登場。万博記念公園の春の空気の中で、食と器の楽しみを同時に味わえるマーケットとなります。

その場で味わえる美味しいフードやドリンクに加え、お持ち帰りできるフードエリアも設け、会場全体に心地よい賑わいを生み出します。

器と食、そして人が交わることで、マーケットならではの温度感を楽しめる空間が広がります。

<フード出店者リスト>※敬称略、順不同

喫茶フラノン, It's A Beautiful Day Coffee, Meme du caramel, Ark館ヶ森, マルトマル, TRAILER BAR HAKU, たたらば珈琲, ドクターイエローダイナー, ARAPSUN, KITCHEN TRAILER colore, Lo Splendore, Barbacoa Kobo 118, ふくら手延べ製麺所, pizza satisfaction, 彩 ～color～, Nuit tea, 喫茶室Linen, 工房やぶせ, THE HOTANI CRAFT, graf kitchen, ドーナツハウスLOOP, ロハスカフェ, 米粉の焼き菓子 vert, NOBODAstore, Toboru, M.vege, 徳島スモーク, チャボさんのお茶, nana bagel, 宙coffee, commodity baked Nakanoya,フィーカ堂

工房やぶせArk館ヶ森Nuit tea｜香り高い紅茶THE HOTANI CRAFT｜クラフトビール

長い時間を重ねることで生まれた器の表情や、時代を越えて各地から集められたテーブルウェアの数々と出逢える「万博 TABLEWARE Market」。

太陽の塔を望み、豊かな自然に包まれた万博記念公園という開放的な空間で、一つひとつと丁寧に向き合いながら、一品を選ぶ時間をお楽しみいただけます。

作り手の想いが宿る作品と、食卓を思い描きながら巡るこの2日間は、ここでしか味わえない特別な出逢いの場となります。

開催概要・問い合わせ

●名称：万博 TABLEWARE Market（バンパク テーブルウェアマーケット）

●場所：万博記念公園 東の広場（大阪府吹田市千里万博公園1-1）

●開催日：2026年4月11日（土）・ 12（日）

●時間：9：30～16：30（当日入場券販売は16：00まで）

●入場料：前売り券700円、当日券1,000円 (小学生以下無料）

●前売り券：～4月11日(土)21時まで販売予定。

●主催：シティライフNEW

●公式WEB：https://tablewaremarket.com/

●公式instagram：https://www.instagram.com/tablewaremarket_bampaku/

●問い合わせ先：Tableware Market事務局（株式会社シティライフNEW内）

〒566-0001 大阪府摂津市千里丘1-13-23 TEL 06-6338-0641

tw.market_office@citylife-new.com 担当：川瀬