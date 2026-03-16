イオンイーハート『おひつごはん四六時中』五島列島産「真鯛」の季節限定メニューを3月18日より提供開始

イオン株式会社

株式会社イオンイーハート(所在地:千葉県千葉市、代表取締役社長:奥野善徳、以下当社) が運営する

日本最大のだし茶漬け専門チェーン 『おひつごはん四六時中』(以下、当店)では、長崎県五島列島産の真鯛を使用した季節限定商品2品を3月18日より販売いたします。

『おひつごはん四六時中』では、素材の良さと旬の味わいを最大限に引き出すため、自慢の「特製だし」と多彩な食材を組み合わせた、だし茶漬けの新たな愉しみをお届けしており、今回は長崎県五島列島の豊かな海で育った「真鯛」を使用した季節限定メニューをご提供いたします。使用する五島列島産の真鯛は、長崎県の県花としても知られる“椿”の葉を配合した餌で養殖しており、脂のりが良く上品で奥行きのある旨味が特徴で、当社の“特製だし”との相性も抜群です。今回の季節限定メニューでは、その真鯛を贅沢におひつに敷き詰め、いくらをトッピングして、3種の小鉢を添えた「真鯛の花籠」と真鯛本来のおいしさをシンプルに味わえる「真鯛おひつごはん」の２つのメニューをご用意しました。

いずれのメニューも締めには当店自慢の“特製だし”をかけ、だし茶漬けとして味わえる仕立てとなっており、真鯛の旨味が一層引き立つ、春のお祝いごとにもふさわしい、ちょっと贅沢な一品となっております。

【新商品】

「真鯛おひつごはん」

販売価格：1,390円(税込1,529円)

五島列島産真鯛の上品な旨みを、シンプルに存分にご堪能いただけます。締めには、当店自慢の“特製だし”をかけて、だし茶漬けとしてお愉しみください。

「真鯛の花籠」

販売価格：1,690円(税込1,859円)

真鯛を贅沢におひつに敷き詰め、いくらをトッピングし、3種の小鉢を添えた一品！締めには、当店自慢の“特製だし”をかけて、だし茶漬けとしてお愉しみください。

□販売期間：2026年3月18日(水)～2026年4月7日(火)

□対象店舗：全国のレストラン「おひつごはん 四六時中」*

*一部店舗では、「真鯛の花籠」を膳仕様の「真鯛おひつごはん膳」（1,780円[税込1,958円])としてご提供しております。

※販売状況により終了日が前後する場合がございます。

詳細はこちら :https://www.aeoneaheart.co.jp/special/2026spr_menu01/

当社は、今後も「『食』を通じて世界中を笑顔にする」という経営理念のもと、お客さまの笑顔のためにさまざまな取り組みを推進してまいります。

公式サイト：https://www.aeoneaheart.co.jp/