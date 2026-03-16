北海道新幹線開業10周年記念 青函コラボレーションシードル「A-FACTORY AOMORI CIDRE AOMORI×NANAE 2025」発売
株式会社JR東日本青森商業開発
『A-FACTORY AOMORI CIDRE AOMORI×NANAE2025』について
※AOMORI CIDRE AOMORI×NANAE2025 イメージ
A-FACTORY シードル工房(所在地：青森市)は、西洋りんご発祥の地、北海道七飯町りんごと、日本一のりんご生産地青森県産りんごを使用した青函コラボレーションシードル「AOMORI CIDRE AOMORI×NANAE2025」を、2026年3月26日に、数量限定で発売いたします。
『A-FACTORY AOMORI CIDRE AOMORI×NANAE2025』について
■商品名
『A-FACTORY AOMORI CIDRE
AOMORI×NANAE2025』
■発売日 2026年3月26日（木）
■原材料 りんご（青森県産・七飯町産）
■内容量 375ml
■アルコール度数 5 ％
■価 格 1,980 円 （税込）
■販売数量 2,262本限定
■販売箇所
青森市 A-FACTORY１階フードマルシェ
弘前市 BRICK A-FACTORY（弘前駅２階）
ECサイト A-FACTORY オンラインショップ(https://store.shopping.yahoo.co.jp/abc-afactory/)
※AOMORI CIDRE AOMORI×NANAE2025 イメージ
■商品特性
色：白い薄い混濁
香：りんごの甘い香り
味：スッキリとした甘さが口の中に広がり、余韻に酸味を感じるやさしいアルコール感
お召し上がり方：よく冷やしてお召し上がりください。開栓後は冷蔵保存し、お早めにお飲みください。
【会社概要】
会社名：株式会社JR 東日本青森商業開発
代表者：真壁 まり子（代表取締役社長）
設立年：2010 年5 月
資本金：2 億8 千万円
所在地：青森県青森市柳川1-2-3
【工房概要】
工房名：A-FACTORY シードル工房
場所：青森市柳川1 丁目4 番地2
タンク数：8 基（1800リットルタンク8 基）
蒸留器：1 基（100リットルシャラント式単式蒸留器）
工房見学：受付けておりません。フードコートからの視察は可能です。