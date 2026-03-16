北海道新幹線開業10周年記念　青函コラボレーションシードル「A-FACTORY AOMORI CIDRE AOMORI×NANAE 2025」発売

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株式会社JR東日本青森商業開発

A-FACTORY シードル工房(所在地：青森市)は、西洋りんご発祥の地、北海道七飯町りんごと、日本一のりんご生産地青森県産りんごを使用した青函コラボレーションシードル「AOMORI CIDRE AOMORI×NANAE2025」を、2026年3月26日に、数量限定で発売いたします。



『A-FACTORY AOMORI CIDRE　AOMORI×NANAE2025』について

■商品名


『A-FACTORY AOMORI CIDRE


　AOMORI×NANAE2025』


■発売日　　2026年3月26日（木）


■原材料　　りんご（青森県産・七飯町産）


■内容量　　375ml


■アルコール度数　5 ％


■価　格　　1,980 円 （税込）


■販売数量　2,262本限定


■販売箇所


青森市　　A-FACTORY１階フードマルシェ


弘前市　　BRICK A-FACTORY（弘前駅２階）


ECサイト　A-FACTORY オンラインショップ(https://store.shopping.yahoo.co.jp/abc-afactory/)





※AOMORI CIDRE AOMORI×NANAE2025　イメージ

■商品特性


色：白い薄い混濁


香：りんごの甘い香り


味：スッキリとした甘さが口の中に広がり、余韻に酸味を感じるやさしいアルコール感


お召し上がり方：よく冷やしてお召し上がりください。開栓後は冷蔵保存し、お早めにお飲みください。


【会社概要】


会社名：株式会社JR 東日本青森商業開発


代表者：真壁　まり子（代表取締役社長）


設立年：2010 年5 月


資本金：2 億8 千万円


所在地：青森県青森市柳川1-2-3




【工房概要】


工房名：A-FACTORY シードル工房


場所：青森市柳川1 丁目4 番地2


タンク数：8 基（1800リットルタンク8 基）


蒸留器：1 基（100リットルシャラント式単式蒸留器）


工房見学：受付けておりません。フードコートからの視察は可能です。